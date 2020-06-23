Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова

Кирилл Серебренников, художественный руководитель «Гоголь-центра»

Серебренников обвиняется в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа». Не признал свою вину.

По версии следствия, сотрудники АНО «Седьмая студия» во главе с Серебренниковым в 2011–2014 годах похитили 133 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». После проведения нескольких повторных экспертиз сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб., хотя вторая из трех экспертиз указывала, что «Платформа» недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все же была реализована, соответственно хищения не могли быть совершены.

Как начиналось «театральное дело», можно прочитать здесь​