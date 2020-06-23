Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова
22 июня прокуратура запросила сроки для обвиняемых в мошенничестве по «делу «Седьмой студии», в том числе для режиссера Кирилла Серебренникова. 26 июня может быть вынесен приговор по делу. Все его фигуранты — в материале РБК
Серебренников обвиняется в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа». Не признал свою вину.
По версии следствия, сотрудники АНО «Седьмая студия» во главе с Серебренниковым в 2011–2014 годах похитили 133 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». После проведения нескольких повторных экспертиз сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб., хотя вторая из трех экспертиз указывала, что «Платформа» недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все же была реализована, соответственно хищения не могли быть совершены.
Как начиналось «театральное дело», можно прочитать здесь
Директор Российского академического молодежного театра. Бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры. В департаменте Апфельбаум отвечала за распределение субсидий, в хищении которых и обвиняют фигурантов «дела «Седьмой студии». По версии следствия, Апфельбаум, курируя работу «Седьмой студии» со стороны Минкультуры, оказывая ей содействие, подписывала отчетность без должной проверки. Не признала себя виновной
Согласно первоначальному обвинению растратил 2,3 млн руб. на спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по мнению следствия, не был поставлен. Защита указывала, что спектакль до сих пор в репертуаре театра, номинировался на театральные премии, на него есть рецензии в прессе. Не признает вину
Возглавлял «Седьмую студию» на момент предполагаемых хищений. Изначально обвинялся в том, что вместе с бухгалтером Ниной Масляевой фальсифицировал договор о техобеспечении театрального фестиваля на 1,2 млн руб., тогда как в действительности работы не были проведены. Не признает вину в мошенничестве, но признает халатность. Как и другие обвиняемые, Итин говорил, что выделенные деньги были обналичено, а отчетность организации была в плохом состоянии (в связи с чем ее и решено было уничтожить). При этом адвокаты обвиняемых настаивали, что все полученные от государства деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы»
Первоначально ей было предъявлено обвинение в хищении 1,2 млн руб. Заключила сделку со следствием, дала подробные признательные показания, изобличающие Итина, Малобродского и Серебренникова. На допросе рассказала, что за время работы в «Седьмой студии» вывела на счета фирм-однодневок не менее 100 млн бюджетных рублей. Была принята на работу в «Седьмую студию», несмотря на судимость за экономическое преступление. Ее дело рассматривается отдельно