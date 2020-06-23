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Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова

22 июня прокуратура запросила сроки для обвиняемых в мошенничестве по «делу «Седьмой студии», в том числе для режиссера Кирилла Серебренникова. 26 июня может быть вынесен приговор по делу. Все его фигуранты — в материале РБК
Кирилл Серебренников, художественный руководитель «Гоголь-центра»
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Серебренников обвиняется в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа». Не признал свою вину.

По версии следствия, сотрудники АНО «Седьмая студия» во главе с Серебренниковым в 2011–2014 годах похитили 133 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». После проведения нескольких повторных экспертиз сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб., хотя вторая из трех экспертиз указывала, что «Платформа» недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все же была реализована, соответственно хищения не могли быть совершены.

Как начиналось «театральное дело», можно прочитать здесь

Софья Апфельбаум, экс-чиновница Минкультуры
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Директор Российского академического молодежного театра. Бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры. В департаменте Апфельбаум отвечала за распределение субсидий, в хищении которых и обвиняют фигурантов «дела «Седьмой студии». По версии следствия, Апфельбаум, курируя работу «Седьмой студии» со стороны Минкультуры, оказывая ей содействие, подписывала отчетность без должной проверки. Не признала себя виновной
 

Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Гоголь-центра»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Согласно первоначальному обвинению растратил 2,3  млн руб. на спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по мнению следствия, не был поставлен. Защита указывала, что спектакль до сих пор в репертуаре театра, номинировался на театральные премии, на него есть рецензии в прессе. Не признает вину

Юрий Итин, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия»
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Возглавлял «Седьмую студию» на момент предполагаемых хищений. Изначально обвинялся в том, что вместе с бухгалтером Ниной Масляевой фальсифицировал договор о техобеспечении театрального фестиваля на 1,2  млн руб., тогда как в действительности работы не были проведены. Не признает вину в мошенничестве, но признает халатность. Как и другие обвиняемые, Итин говорил, что выделенные деньги были обналичено, а отчетность организации была в плохом состоянии (в связи с чем ее и решено было уничтожить). При этом адвокаты обвиняемых настаивали, что все полученные от государства деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы»

Екатерина Воронова, продюсер «Седьмой студии»
Фото: личная страница Екатерины Вороновой в Facebook
Фото: личная страница Екатерины Вороновой в Facebook
Обвиняется в преступном сговоре и хищении По версии следствия пыталась уничтожить документы и черную кассу. Была заочно арестована и объявлена в международный розыск. По данным СК, скрывается в Латвии.
Нина Масляева, экс-бухгалтер АНО «Седьмая студия»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первоначально ей было предъявлено обвинение в хищении 1,2 млн руб. Заключила сделку со следствием, дала подробные признательные показания, изобличающие Итина, Малобродского и Серебренникова. На допросе рассказала, что за время работы в «Седьмой студии» вывела на счета фирм-однодневок не менее 100  млн бюджетных рублей. Была принята на работу в «Седьмую студию», несмотря на судимость за экономическое преступление. Ее дело рассматривается отдельно

Авторы: Алексей Митраков, Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, Кирилл Серебренников
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