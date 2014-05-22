Взрыв в жилом доме на Кутузовском проспекте

Утром 22 мая в жилом доме на Кутузовском проспекте прогремел взрыв. По одной из версий, речь может идти о взрыве бытового газа в квартире на третьем этаже. На месте происшествия возник пожар, который сотрудники МЧС в 11:23 мск оперативно ликвидировали. По данным столичного управления МВД, в результате инцидента пострадала одна женщина - она госпитализирована. Пострадавшая является гражданкой США и работает в посольстве этой страны. Из-за происшествия на проспекте возникли серьезные пробки, было осложнено движение в сторону области.