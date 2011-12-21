Президентская гонка во Франции

Во Франции набирает обороты президентская гонка. Первый тур выборов состоится 22 апреля 2012г., второй тур намечен на 6 мая. Действующий президент Николя Саркози намерен снова баллотироваться, но пока официально об этом объявлено не было. Его соперниками станут лидер Социалистической Франсуа Олланд, глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, дочь почетного председателя этой партии Жан-Мари Ле Пена, а также бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, который станет конкурентом действующего хозяина Елисейского дворца от правой коалиции.