Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 млн руб. По версии следствия, он получил деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля.

В Следственном комитете заявили, что за эти деньги Белозерцев обеспечивал фармкомпании конкурентное преимущество при заключении государственных контрактов на услуги по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медицинских изделий.

Оба фигуранта подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)