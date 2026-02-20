В Москве стартовал выпуск электрокаров для такси. Фоторепортаж

В декабре 2025 года источники «Ведомостей» сообщали, что «Яндекс» разрабатывает машину такси UMO 5. По данным издания, речь шла об электромобиле на базе модели китайского автоконцерна GAC — GAC Aion Y Plus. Это переднеприводный компактный кроссовер мощностью 204 л.с. с запасом хода 300-430 км в зависимости от сезона. Выпускается в Китае с 2021 года, в России официально не продавался.