В Москве стартовал выпуск электрокаров для такси. Фоторепортаж
Мантуров и Собянин запустили производство электрокаров Umo на заводе «Москвич». Технологическим партнером выступил «Яндекс». Первая модель разработана в том числе для работы в такси. Как прошел запуск — в фотогалерее РБК
На автозаводе «Москвич» состоялся запуск производства электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом Umo.
Производство запустили первый вице-премьер России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.
Новые автомобили стали результатом совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии. «В рамках специального инвестиционного контракта производитель в ответ на ряд преференций взял на себя повышенные обязательства по локализации. Москва, в свою очередь, предоставила мощности завода «Москвич», — привели слова Мантурова в его секретариате (цитата по «Интерфаксу»).
Технологическим партнером проекта выступил «Яндекс». Компания обеспечила машины элементами искусственного интеллекта и своими навигационными и мультимедийными сервисами.
«Что особенно важно, наша крупнейшая IT-компания выступит консолидатором корпоративного спроса на машины Umo со стороны таксопарков-партнеров. И обеспечит дистрибуцию для их реализации частным лицам», — привел секретариат слова Мантурова.
Первая модель бренда — электрокроссовер Umo 5. Его разработали для эксплуатации в городе и работы в сервисах такси. Модель соответствует тарифу «Комфорт+» в «Яндекс такси».
Ожидается, что таксопарки — партнеры «Яндекса» в Москве получат первые 100 машин в течение ближайшего месяца. Всего в 2026-м планируется выпустить 3 тыс. электрокаров Umo.
Старт выпуска кроссоверов нового бренда — это продолжение развития производства электромобилей в России, говорится в сообщении секретариата Мантурова.
По словам Мантурова, сейчас сегмент занимает 6% от общего рынка. По итогам 2025 года производство гибридов и электромобилей в России выросло почти в 3 раза.
Салон электромобиля.
В сообщении не уточняется, какие технологии взяли за основу для создания бренда UMO. Также не раскрывается объем инвестиций в проект.
В декабре 2025 года источники «Ведомостей» сообщали, что «Яндекс» разрабатывает машину такси UMO 5. По данным издания, речь шла об электромобиле на базе модели китайского автоконцерна GAC — GAC Aion Y Plus. Это переднеприводный компактный кроссовер мощностью 204 л.с. с запасом хода 300-430 км в зависимости от сезона. Выпускается в Китае с 2021 года, в России официально не продавался.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле