Общество⁠,
0

В Москве стартовал выпуск электрокаров для такси. Фоторепортаж

На автозаводе «Москвич» началось производство электромобилей Umo для такси

Мантуров и Собянин запустили производство электрокаров Umo на заводе «Москвич». Технологическим партнером выступил «Яндекс». Первая модель разработана в том числе для работы в такси. Как прошел запуск — в фотогалерее РБК
На автозаводе «Москвич» состоялся запуск производства электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом Umo.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На автозаводе «Москвич» состоялся запуск производства электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом Umo.

Производство запустили первый вице-премьер России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Производство запустили первый вице-премьер России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые автомобили стали результатом совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии. «В рамках специального инвестиционного контракта производитель в ответ на ряд преференций взял на себя повышенные обязательства по локализации. Москва, в свою очередь, предоставила мощности завода «Москвич», — привели слова Мантурова в его секретариате (цитата по «Интерфаксу»).
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новые автомобили стали результатом совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии. «В рамках специального инвестиционного контракта производитель в ответ на ряд преференций взял на себя повышенные обязательства по локализации. Москва, в свою очередь, предоставила мощности завода «Москвич», — привели слова Мантурова в его секретариате (цитата по «Интерфаксу»).

Технологическим партнером проекта выступил «Яндекс». Компания обеспечила машины элементами искусственного интеллекта и своими навигационными и мультимедийными сервисами. «Что особенно важно, наша крупнейшая IT-компания выступит консолидатором корпоративного спроса на машины Umo со стороны таксопарков-партнеров. И обеспечит дистрибуцию для их реализации частным лицам», — привел секретариат слова Мантурова.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Технологическим партнером проекта выступил «Яндекс». Компания обеспечила машины элементами искусственного интеллекта и своими навигационными и мультимедийными сервисами.

«Что особенно важно, наша крупнейшая IT-компания выступит консолидатором корпоративного спроса на машины Umo со стороны таксопарков-партнеров. И обеспечит дистрибуцию для их реализации частным лицам», — привел секретариат слова Мантурова.

Первая модель бренда — электрокроссовер Umo 5. Его разработали для эксплуатации в городе и работы в сервисах такси. Модель соответствует тарифу «Комфорт+» в «Яндекс такси».
Фото: Андрей Любимов / РБК

Первая модель бренда — электрокроссовер Umo 5. Его разработали для эксплуатации в городе и работы в сервисах такси. Модель соответствует тарифу «Комфорт+» в «Яндекс такси».

Ожидается, что таксопарки — партнеры «Яндекса» в Москве получат первые 100 машин в течение ближайшего месяца. Всего в 2026-м планируется выпустить 3 тыс. электрокаров Umo.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ожидается, что таксопарки — партнеры «Яндекса» в Москве получат первые 100 машин в течение ближайшего месяца. Всего в 2026-м планируется выпустить 3 тыс. электрокаров Umo.

Старт выпуска кроссоверов нового бренда — это продолжение развития производства электромобилей в России, говорится в сообщении секретариата Мантурова.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Старт выпуска кроссоверов нового бренда — это продолжение развития производства электромобилей в России, говорится в сообщении секретариата Мантурова.

По словам Мантурова, сейчас сегмент занимает 6% от общего рынка. По итогам 2025 года производство гибридов и электромобилей в России выросло почти в 3 раза.
Фото: Андрей Любимов / РБК

По словам Мантурова, сейчас сегмент занимает 6% от общего рынка. По итогам 2025 года производство гибридов и электромобилей в России выросло почти в 3 раза.

Салон электромобиля.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Салон электромобиля.

В сообщении не уточняется, какие технологии взяли за основу для создания бренда UMO. Также не раскрывается объем инвестиций в проект.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В сообщении не уточняется, какие технологии взяли за основу для создания бренда UMO. Также не раскрывается объем инвестиций в проект.

В декабре 2025 года источники «Ведомостей» сообщали, что «Яндекс» разрабатывает машину такси UMO 5. По данным издания, речь шла об электромобиле на базе модели китайского автоконцерна GAC — GAC Aion Y Plus. Это переднеприводный компактный кроссовер мощностью 204 л.с. с запасом хода 300-430 км в зависимости от сезона. Выпускается в Китае с 2021 года, в России официально не продавался.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В декабре 2025 года источники «Ведомостей» сообщали, что «Яндекс» разрабатывает машину такси UMO 5. По данным издания, речь шла об электромобиле на базе модели китайского автоконцерна GAC — GAC Aion Y Plus. Это переднеприводный компактный кроссовер мощностью 204 л.с. с запасом хода 300-430 км в зависимости от сезона. Выпускается в Китае с 2021 года, в России официально не продавался.

Авторы
Теги
Персоны
Андрей Любимов Андрей Любимов, Виктория Полякова Виктория Полякова
мультимедиа Москвич электромобили Сергей Собянин Денис Мантуров Яндекс
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Денис Мантуров фото
Денис Мантуров
политик, первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
