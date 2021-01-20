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Бизнес ,  
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Работы с препятствиями: хроника строительства «Северного потока-2»

США ввели новые санкции против «Северного потока-2», под ограничения попал российский трубоукладочик «Фортуна». Из-за ранее введенных ограничений от работы над проектом отказались норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) и датская Rambøll. В Кремле заявили, что «работа по финализации проекта будет продолжаться». История строительства газопровода — в материале РБК
Две нитки за €9,5 млрд
Слева направо: глава «Газпрома» Алексей Миллер, экс-канцлер Германии Герхард Шредер и главный исполнительный директор Engie Изабель Кошер. 24 апреля 2017 года
Слева направо: глава «Газпрома» Алексей Миллер, экс-канцлер Германии Герхард Шредер и главный исполнительный директор Engie Изабель Кошер. 24 апреля 2017 года (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Строительство газопровода «Северный поток-2» началось в 2018 году. Он представляет собой две нитки по 1,2 тыс. км, проходящие по дну Балтийского моря от порта Усть-Луга в Ленинградской области до немецкого Грайфсвальда, через морские территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его совокупная мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Общая сумма реализации проекта — €9,5 млрд. Половину этой суммы вложил «Газпром», половину — его европейские партнеры: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea, австрийская OMV и англо-голландская Shell. При этом европейские компании выступают лишь финансовыми инвесторами проекта — оператор проекта, компания Nord Stream 2, на 100% принадлежит «Газпрому»

Санкционные помехи
Специалист на борту глубоководного трубоукладочного судна Solitaire компании Allseas, 13 сентября 2019 года
Специалист на борту глубоководного трубоукладочного судна Solitaire компании Allseas, 13 сентября 2019 года (Фото: Stine Jacobsen / Reuters)

Изначально основным подрядчиком на строительстве газопровода была швейцарская компания-трубоукладчик Allseas. Однако в декабре 2019 года США ввели в отношении «Северного потока-2» санкции: американский президент должен внести в санкционный список SDN любую компанию, которая предоставляет суда для строительства «Северного потока-2». На тот момент оставалось проложить 6% газопровода, или около 160 км. Из-за угрозы попадания под санкции Allseas остановила работы

«Академик Черский» и «Фортуна»
Судно «Академик Черский» в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно «Академик Черский» в немецком порту Мукран на острове Рюген (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

Несмотря на санкции США, российские власти выразили уверенность, что газопровод будет достроен к началу 2021 года. Александр Новак, занимавший тогда пост главы Минэнерго, в конце 2019 года говорил, что достроить «Северный поток-2» может судно «Академик Черский» — единственный в России трубоукладчик, оснащенный системой динамического (безъякорного) позиционирования — наличие таких систем было обязательным условием регулятора Дании, в чьих водах расположен недостроенный участок, для допуска к работам. Впоследствии в июле 2020 года власти Дании смягчили требование к строительству газопровода, разрешив участвовать в укладке труб судам с якорным позиционированием

Буксировка судна «Фортуна» из порта Висмар в Балтийское море, 14 января 2021 года
Буксировка судна «Фортуна» из порта Висмар в Балтийское море, 14 января 2021 года (Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС)

Из оставшегося объема работ 147 км газопровода — в водах Дании, еще несколько километров — в Германии. Участок у берегов Германии — на гораздо меньшей глубине, чем датский. Достраивать газопровод на этом участке 11 декабря начала баржа «Фортуна». За последние месяцы она несколько раз меняла собственников, последний ее владелец — микропредприятие «КВТ-Рус», с одним человеком в штате. В конце декабря Датское морское управление сообщило, что «Фортуна» с середины января должна приступить к строительству секции газопровода на датском участке.

Завершить работы по строительству газопровода планируется в первой половине 2021 года

Новые санкции для баржи и страховщиков
Трубы для «Северного потока-2» на складе в порту Мукран на острове Рюген, 11 сентября 2020 года
Трубы для «Северного потока-2» на складе в порту Мукран на острове Рюген, 11 сентября 2020 года (Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС)

19 января власти США ввели санкции против баржи «Фортуна». Санкции также наложены на владельца судна, «КВТ-Рус». С 1 января в отношении «Северного потока» действует еще один пакет санкций, вписанный в оборонный бюджет США, — под них попадают компании, которые предоставляют проекту газопровода страховые и сертификационные услуги. Новый пакет санкций уже заставил отказаться от участия в проекте несколько иностранных компаний — норвежскую Det Norske Veritas (DNV GL, должна была выдать «Северному потоку-2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы), а также датскую инжиниринговую компанию Rambøll. Из-за риска оказаться под санкциями проект также покинет швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group

Автор
Георгий Перемитин
мультимедиа Северный поток-2 газопровод санкции
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