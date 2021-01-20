Работы с препятствиями: хроника строительства «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» началось в 2018 году. Он представляет собой две нитки по 1,2 тыс. км, проходящие по дну Балтийского моря от порта Усть-Луга в Ленинградской области до немецкого Грайфсвальда, через морские территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его совокупная мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Общая сумма реализации проекта — €9,5 млрд. Половину этой суммы вложил «Газпром», половину — его европейские партнеры: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea, австрийская OMV и англо-голландская Shell. При этом европейские компании выступают лишь финансовыми инвесторами проекта — оператор проекта, компания Nord Stream 2, на 100% принадлежит «Газпрому»
Изначально основным подрядчиком на строительстве газопровода была швейцарская компания-трубоукладчик Allseas. Однако в декабре 2019 года США ввели в отношении «Северного потока-2» санкции: американский президент должен внести в санкционный список SDN любую компанию, которая предоставляет суда для строительства «Северного потока-2». На тот момент оставалось проложить 6% газопровода, или около 160 км. Из-за угрозы попадания под санкции Allseas остановила работы
Несмотря на санкции США, российские власти выразили уверенность, что газопровод будет достроен к началу 2021 года. Александр Новак, занимавший тогда пост главы Минэнерго, в конце 2019 года говорил, что достроить «Северный поток-2» может судно «Академик Черский» — единственный в России трубоукладчик, оснащенный системой динамического (безъякорного) позиционирования — наличие таких систем было обязательным условием регулятора Дании, в чьих водах расположен недостроенный участок, для допуска к работам. Впоследствии в июле 2020 года власти Дании смягчили требование к строительству газопровода, разрешив участвовать в укладке труб судам с якорным позиционированием
Из оставшегося объема работ 147 км газопровода — в водах Дании, еще несколько километров — в Германии. Участок у берегов Германии — на гораздо меньшей глубине, чем датский. Достраивать газопровод на этом участке 11 декабря начала баржа «Фортуна». За последние месяцы она несколько раз меняла собственников, последний ее владелец — микропредприятие «КВТ-Рус», с одним человеком в штате. В конце декабря Датское морское управление сообщило, что «Фортуна» с середины января должна приступить к строительству секции газопровода на датском участке.
Завершить работы по строительству газопровода планируется в первой половине 2021 года
19 января власти США ввели санкции против баржи «Фортуна». Санкции также наложены на владельца судна, «КВТ-Рус». С 1 января в отношении «Северного потока» действует еще один пакет санкций, вписанный в оборонный бюджет США, — под них попадают компании, которые предоставляют проекту газопровода страховые и сертификационные услуги. Новый пакет санкций уже заставил отказаться от участия в проекте несколько иностранных компаний — норвежскую Det Norske Veritas (DNV GL, должна была выдать «Северному потоку-2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы), а также датскую инжиниринговую компанию Rambøll. Из-за риска оказаться под санкциями проект также покинет швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group