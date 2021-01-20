Работы с препятствиями: хроника строительства «Северного потока-2»

Из оставшегося объема работ 147 км газопровода — в водах Дании, еще несколько километров — в Германии. Участок у берегов Германии — на гораздо меньшей глубине, чем датский. Достраивать газопровод на этом участке 11 декабря начала баржа «Фортуна». За последние месяцы она несколько раз меняла собственников, последний ее владелец — микропредприятие «КВТ-Рус», с одним человеком в штате. В конце декабря Датское морское управление сообщило, что «Фортуна» с середины января должна приступить к строительству секции газопровода на датском участке.

Завершить работы по строительству газопровода планируется в первой половине 2021 года