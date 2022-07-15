«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды
Финская Valio объявила о прекращении работы в России в начале марта. В конце апреля стало известно, что новым владельцем Valio в стране будет «Велком». В июле в компании «Валио» сообщили, что преемником бренда станет Viola. Выбор объяснили узнаваемостью марки. Плавленые сыры сохранят красное оформление, а для остальной молочной продукции разработан новый логотип в синем и белом цветах. Обновления произойдут с августа
В начале марта компания Yum! Brands (KFC и Pizza Hut) решила приостановить работу своих заведений в России. 5 июля она сообщила, что продолжает процесс выхода с российского рынка. Права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору, который инициировал ребрендинг. В Москве и Петербурге стали появляться вывески «Пицца Н». Компания также находится в процессе передачи собственности на рестораны KFC
Сеть «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России в начале марта, а 16 мая «Макдоналдс» заявил о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал Александр Говор, его компания «ГиД» управляла по франшизе 25 ресторанами в Сибири. В День России 12 июня в помещениях самого первого «Макдоналдса» в СССР — в Москве на Пушкинской — открылся первый ресторан новой сети, названием стало «Вкусно — и точка»
Французская косметическая сеть магазинов L'Occitane в апреле 2022 года объявила о закрытии магазинов на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения ее работы в России после начала спецоперации. В июне компания сменила учредителей российского юрлица — новыми владельцами вместо L'Occitane International S.A. стали российские топ-менеджеры. Магазины работают под вывеской «Л'Окситан»
В июле стало известно, что Sephora (LVMH) продаст свои российские магазины локальному менеджменту. Дальнейшая деятельность будет вестись под историческим названием российской сети Ile de Beauté
Польский производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) 4 марта сообщил о приостановке работы в России в связи с санкциями ЕС. В конце марта компания закрыла все магазины в России, прекратила инвестиции, онлайн-продажи и поставки в страну. Уже 20 мая LPP SA продала российский бизнес китайскому владельцу. Магазины открылись под новыми брендами.
Reserved сменил название на RE
Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group в начале марта заявила, что уходит с российского рынка. 4 мая компания продала свой бизнес и завод в Твери гражданину Индии Викасу Сои. Теперь компания называется ООО «Милфудс» и собирается выпускать кофе под новым брендом Poetti
В начале марта издательская компания Hearst Magazines, подразделение американской медиагруппы Hearst, объявила о прекращении партнерских отношений с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Shkulev Media Holding совместно с Hearst издавал в России журнал Elle. Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Популярная механика», Men’s Health, Esquire, Grazia и Robb Report. В мае холдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов.
Cosmopolitan стал VOICE
6 июня завод французского Renault переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод Москвич». В апреле Renault решил передать долю своего российского завода правительству Москвы в связи с «дефицитом средств на поддержание работы в России».
Таким образом, завод вернулся к своему историческому названию — в 1990-е завод Renault был создан на базе ОАО «Москвич». В мае 2022-го мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей марки «Москвич»
Deloitte
7 марта консалтинговая компания Deloitte также объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. В конце мая стало известно, что офисы в России и Белоруссии продолжат работу под новым названием «Деловые решения и технологии».
О выводе российских отделений из своего состава сообщили и остальные участники «большой четверки» аудиторов — PwC и KPMG
CBRE
В марте—апреле об уходе из страны или отделении российского бизнеса объявили и ведущие консалтинговые компании в сфере недвижимости. Так, российская команда CBRЕ объявила о выходе из состава международной сети и продолжении деятельности в России в независимом статусе под брендом CORE.XP.
Российский бизнес еще одной компании, JLL, решил продолжить работу под названием IBC Real Estate
Colliers стала Nikoliers
Cushman & Wakefield
Компания передала бизнес под локальное управление в конце марта, сейчас это Commonwealth Partnership