Крысы и крестоносцы: как проходит Венецианский карнавал. Фотогалерея
В Венеции с 31 января по 17 февраля проходит ежегодный карнавал. В 2026 году он совпал с проведением в Италии зимних Олимпийских игр и организован под лозунгом «Олимп — у истоков игры». Яркие кадры — в фотогалерее РБК
Традиция ежегодного празднования Венецианского карнавала появилась в XII веке и прервалась в XVIII, когда Венеция оказалась под контролем австрийцев. Вторую жизнь праздник обрел после возобновления в 1980 году.
Каждый год организаторы карнавала выбирают сквозную тему празднований. Тема этого года — «Олимп — у истоков игры».
По традиции карнавал считается открытым после «полета ангела», также известного как «полет Коломбины», когда в толпу на главную площадь города Сан-Марко с высоты стометровой колокольни спускается красавица-венецианка.
Одним из самых известных символов Венецианского карнавала является пантегана — «крыса» в переводе с ломбардского. Лодка с огромной пантеганой традиционно открывает водный парад.
На фото: парад, в котором участвуют более сотни лодок
По одной из версий, крыса стала символом карнавала из-за обилия этих животных в прошлом, когда они, не боясь людей, свободно бегали по улицам.
Хотя карнавалы восходят к языческой традиции, Венецианский карнавал давным-давно встроился в христианскую культуру. Ежегодно празднества планируются так, чтобы их последний день приходился на Жирный вторник — католический аналог Прощеного воскресенья, после которого начинается 40-дневный Великий пост.
В прошлые века маски и костюмы помогали участникам карнавала скрыть различия в общественном положении и выйти за пределы строгой социальной иерархии.
«Маска связана с радостью смен и перевоплощений, <...> с отрицанием тупого совпадения с самим собой; маска связана с переходами, метаморфозами, нарушениями естественных границ, с осмеянием; <...> в маске воплощено игровое начало жизни», — писал о роли этого предмета в карнавальной культуре Михаил Бахтин.
Участники маскарада в костюмах героев «Звездных войн»
Во время празднества на площадях города устраиваются концерты и фейерверки, спортивные состязания, выступления музыкантов, жонглеров и акробатов.
На фото крашеная лодка «розовых львиц» — женщин, восстанавливающихся после перенесенного рака груди. Проект создан ассоциацией местных волонтеров, помогающих онкобольным, и королевским гребным обществом «Бучинторо». Он основывается на теории врача Дональда Маккензи, согласно которой гребля является особенно эффективным упражнением для восстановления пациенток после этого заболевания.
Участники парада в костюмах крестоносцев
Еще одно традиционное мероприятие — Шествие Марий, во время которого 12 венецианок проходят по городу в память о 12 девушках, по легенде спасенных правителем Венеции от пиратов.
Традиционным карнавальным блюдом в Венеции является фритола, напоминающая маленькие пончики.
Участники фестиваля в костюмах, вдохновленных проводящимися в Италии Олимпийскими играми
Во время фестиваля среди участников проводится ежегодный конкурс на лучшую маску и костюм. Победителя выбирают в последний день.
Завершается карнавал «полетом льва», во время которого огромный флаг с изображением символа Венеции — льва евангелиста Марка, сопровождаемый песнями и музыкой, поднимается над площадью Сан-Марко.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»