Общество⁠,
Крысы и крестоносцы: как проходит Венецианский карнавал. Фотогалерея

Появились фотографии с Венецианского карнавала

В Венеции с 31 января по 17 февраля проходит ежегодный карнавал. В 2026 году он совпал с проведением в Италии зимних Олимпийских игр и организован под лозунгом «Олимп — у истоков игры». Яркие кадры — в фотогалерее РБК
Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Matteo Chinellato / Keystone Press Agency / Global Look Press

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Li Jing / XinHua / Global Look Press

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Li Jing / XinHua / Global Look Press

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Li Jing / XinHua / Global Look Press

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

