Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием

Валерий Маркелов, «1520»

Совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов был задержан 2 октября 2018 года. Его подозревают в даче взяток экс-полковнику полиции Дмитрию Захарченко. В феврале 2018 года Forbes поставил Маркелова и его партнеров по «1520» Алексея Крапивина и Бориса Ушеровича на первое место рейтинга «королей госзаказов». Группа компаний занимается строительством и ремонтом объектов железнодорожной инфраструктуры.

Дмитрий Захарченко, замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, был задержан в 2016 году. Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере. В ходе обыска у него и его близких изъяли 8,5 млрд руб. в разной валюте