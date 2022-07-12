На кого из российских блогеров заводили дела. Фотогалерея

Июнь 2021 и июль 2022. Юрий Дудь*

* Внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов.

Административное дело по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП заведено в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя. Ему вменяется пропаганда наркотических средств с использованием интернета. Поводом стали интервью Дудя с рэпером Моргенштерном, а также с блогером и музыкантом Ивангаем.

В октябре 2021 года Зюзинский суд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб.

В июле 2022 года Дудя признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета (ч. 2 ст. 6.21 КоАП) и назначили штраф 120 тыс. руб.