На кого из российских блогеров заводили дела. Фотогалерея
Юрия Дудя (признан СМИ-иноагентом) признали виновным в гей-пропаганде и оштрафовали на 120 тыс. руб. Самые известные дела в отношении блогеров — в материале РБК
* Внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов.
Административное дело по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП заведено в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя. Ему вменяется пропаганда наркотических средств с использованием интернета. Поводом стали интервью Дудя с рэпером Моргенштерном, а также с блогером и музыкантом Ивангаем.
В октябре 2021 года Зюзинский суд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб.
В июле 2022 года Дудя признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета (ч. 2 ст. 6.21 КоАП) и назначили штраф 120 тыс. руб.
Блогер Юрий Хованский был задержан за исполнение песни, где содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Как сообщали СМИ, поводом стала песня «Норд-Ост», в которой блогер оправдывал нападение на театральный центр и призывал к новым взрывам в метро. Свидетелем по этому делу проходит еще один известный блогер, Дмитрий Ларин. 10 августа 2021 года Хованского внесли в перечень террористов и экстремистов.
7 февраля 2022 года суд продлил запрет определенных действий Хованскому. 8 апреля суд смягчил ему меру пресечения, разрешив пользоваться интернетом. 7 июля стало известно, что дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (без формулировки про использование СМИ или интернета)
Блогер Эдвард Бил за рулем Audi RS6 на Садовом кольце в Москве выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями, в том числе с Volkswagen консультанта Госдумы Марии Артемовой. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Позже Бил сообщил, что подписал соглашение о возмещении вреда и выплатил Артемовой компенсацию.
21 марта 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к одному году и двум месяцам лишения свободы по делу о ДТП
В Брянске возбудили уголовное дело в отношении автора шоу АКМ на YouTube Сергея Маслова по ч. 5 ст. 128 УК (клевета). Поводом стал один из выпусков, в котором блогер заявил, что отец губернатора Брянской области Александра Богомаза во время Великой Отечественной войны сотрудничал с контрразведкой нацистской Германии.
Маслов был признан виновным по ст. 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления) и оштрафован на 1 млн руб. В конце 2021 года Верховный суд отказал Маслову в изменении подсудности дела, не усмотрев давления на правосудие со стороны губернатора
Пресненский районный суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева. Как выяснилось, именно он 23 января пинал автомобиль со спецномерами на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение и повреждение имущества).
8 декабря 2021 года Тверской суд Москвы приговорил Лакеева (Kievskyyy, Костя Киевский) к двум годам и восьми месяцам колонии
Декабрь 2020 года суд арестовал видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay): во время его прямого эфира умерла девушка. Судмедэксперты обнаружили кровоподтеки на теле погибшей, а также субдуральную гематому, которая образовалась в результате как минимум трех ударов по лицу. В отношении Reeflay возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
27 апреля 2021 года суд приговорил 30-летнего Решетникова к шести годам колонии строгого режима
Уголовное дело было возбуждено в отношении блогера Андрея Бурима (Mellstroy). Он подозревался в том, что в прямом эфире избил модель Алену Ефремову, в частности несколько раз ударил лицом о поверхность стола, транслируя происходящее в прямом эфире на YouTube-канале. Уголовное дело было возбуждено по ст. 116 УК (побои).
9 июля 2021 года Пресненский суд Москвы приговорил блогера к исправительным работам на полгода
Уголовное дело возбуждено в отношении Андрея Пыжа, ведущего YouTube-канала Urbanturizm, известного как МШ, или Андрей Няшный. Он обвинялся по ст. 283.1 УК (незаконное получение и распространение сведений, составляющих гостайну). Блогер был взят под стражу и отправлен в СИЗО «Лефортово».
29 октября 2021 года Мосгорсуд приговорил Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы
В Москве завели уголовное дело по ст. 213 (хулиганство) в отношении пранкера и автора канала на YouTube Кароматулло Джаборова. Причиной стал «розыгрыш» в метро, в ходе которого молодой человек притворялся больным коронавирусом и провоцировал панику.
2 августа 2021 года суд приговорил блогера к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима