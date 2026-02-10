Эрмитаж и Шишкин: какие фотографии из архива Эпштейна были сняты в России

Слева направо: человек, похожий на Эпштейна, сообщница финансиста Гислейн Максвелл, ныне отбывающая срок в одной из американских тюрем, и человек, похожий на Брюнеля, в одном из российских музеев. Также в архиве есть несколько десятков фотографий различных экспонатов Эрмитажа.

Кроме того, в файлах находится заявление на получение визы в Россию на имя Эпштейна. В качестве периода пребывания указаны даты с 24 по 30 апреля 2015 года, а организации, которую планирует посетить гость/принимающей организации — фонд ПМЭФ (форум в том году проводился в июне), места проживания — гостиница «Астория».