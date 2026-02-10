Эрмитаж и Шишкин: какие фотографии из архива Эпштейна были сняты в России
Из опубликованных фотографий из дела Эпштейна следует, что финансист со своей пособницей Максвелл по крайней мере один раз приезжал в Россию и посетил Красную площадь и Эрмитаж. Он также неоднократно получал фотографии девушек, сделанные в России и отправленные ими лично или присланные через посредников
Эпштейн в парке во время поездки в Россию. Как следует из документов, поездка могла состояться в ноябре 2002 года.
Двое мужчин на Красной площади рядом со зданием ГУМа. Справа человек, похожий на главу модельного агентства Жан-Люка Брюнеля. Тот проходил как один из обвиняемых по делу Эпштейна и покончил с собой в парижской тюрьме в 2022 году.
Фото из архива Эпштейна, сделанное на Красной площади. В серой куртке, предположительно, тот же человек, что и на предыдущем фото.
Эпштейн в Зале войны Павловского дворца в Санкт-Петербурге.
Эпштейн (в красной куртке справа) с неизвестными неподалеку от Церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца в Пушкине.
Слева направо: человек, похожий на Эпштейна, сообщница финансиста Гислейн Максвелл, ныне отбывающая срок в одной из американских тюрем, и человек, похожий на Брюнеля, в одном из российских музеев. Также в архиве есть несколько десятков фотографий различных экспонатов Эрмитажа.
Кроме того, в файлах находится заявление на получение визы в Россию на имя Эпштейна. В качестве периода пребывания указаны даты с 24 по 30 апреля 2015 года, а организации, которую планирует посетить гость/принимающей организации — фонд ПМЭФ (форум в том году проводился в июне), места проживания — гостиница «Астория».
Девушка на фоне храма Христа Спасителя в Москве.
Девушка в той же одежде на фоне картины «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина. Полотно выставлено в Третьяковской галерее.
Девушка с российским паспортом, на заднем плане видны надписи «Ресторан» и «Бургомистр» на кириллице. Судя по данным в документе, девушка родилась и живет в Костроме.
Девочка на фоне праздничной елки. Фото предположительно сделано на территории Советского Союза или России — на коробке можно разглядеть текст, написанный кириллицей и напоминающий надпись «С Новым годом!».
Две женщины в партере Мариинского театра.
Предположительно, те же женщины в библиотеке Николая II в Эрмитаже.
Одна из женщин, изображенных на предыдущих фотографиях, в Золотой гостиной Зимнего дворца.
Девушка на фоне указателей в столичном «Большом театре». В руках у девушке афиша биографического балета «Нуреев» о жизни танцовщика Рудольфа Нуреева. Композитор Илья Демуцкий, режиссер и автор либретто — Кирилл Серебренников, хореограф-постановщик — Юрий Посохов. Премьера состоялась в конце 2017 года.
В начале 2023 года спектакль убрали из репертуара после вступления в силу закона о запрете пропаганды ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
Неизвестная на Красной площади. Судя по надписи «Полиция» на форме сотрудников правоохранительных органов, фото сделано после 1 марта 2011 года.
Девушка с лентой, на которой, предположительно, написано «Федерация» (неясно, идет ли речь о стране или какой-либо спортивной или иной федерации).
Девушка позирует у гардероба в неизвестном здании.
Один из скриншотов русскоязычного YouTube, найденных в файлах Эпштейна. В выпуске телепрограммы, выходящей на РенТВ, обсуждались секс-скандалы и, в частности, путешествия Кэвина Спейси на самолете Эпштейна.
Российский загранпаспорт с штампами столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево, в документ вложены презервативы в упаковке.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8