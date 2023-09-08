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Единый день голосования ,  
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Как проходит голосование на выборах-2023. Фоторепортаж

Сюжет
Единый день голосования

В России стартовал единый день голосования. Выборы разного уровня продлятся в российских регионах до 10 сентября, а в нескольких россияне могут отдать свой голос онлайн. Как проходит голосование — в фотогалерее РБК
Избирательный участок №&nbsp;4127 во Владивостоке, Приморский край. Первыми 8 сентября открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Всего в&nbsp;стране на выборы всех уровней&nbsp;выдвинули&nbsp;кандидатуры около 85 тыс. человек, а были&nbsp;зарегистрированы&nbsp;81,3 тыс. В большинстве регионов голосование будет длиться три дня,&nbsp;с 8 по 10 сентября. В Свердловской области и Хабаровском крае выборы пройдут в два дня (9 и 10 сентября), а в Башкирии и Бурятии&nbsp;&mdash; в один, 10 сентября
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Избирательный участок № 4127 во Владивостоке, Приморский край.

Первыми 8 сентября открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Всего в стране на выборы всех уровней выдвинули кандидатуры около 85 тыс. человек, а были зарегистрированы 81,3 тыс.

В большинстве регионов голосование будет длиться три дня, с 8 по 10 сентября. В Свердловской области и Хабаровском крае выборы пройдут в два дня (9 и 10 сентября), а в Башкирии и Бурятии — в один, 10 сентября

Мужчина с ребенком голосует во время выборов главы Республики Саха (Якутия) в Якутске
Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Мужчина с ребенком голосует во время выборов главы Республики Саха (Якутия) в Якутске

В труднодоступных и отдаленных местностях люди&nbsp;проголосовали раньше: досрочное голосование началось 20 августа и прошло в 29 регионах. На фото&nbsp;&mdash; сотрудники выездной группы во время досрочного голосования на выборах губернатора в поселке Малый Лабыш&nbsp;в Кемеровской области, 3 сентября
Фото: Максим Киселев / ТАСС

В труднодоступных и отдаленных местностях люди проголосовали раньше: досрочное голосование началось 20 августа и прошло в 29 регионах. На фото — сотрудники выездной группы во время досрочного голосования на выборах губернатора в поселке Малый Лабыш в Кемеровской области, 3 сентября

Местная жительница принимает участие в досрочном голосовании в деревне Полиндейка в Республике Хакасия, 5 сентября. В Хакасии проходят выборы главы региона. Губернаторов изберут еще в 20 субъектах, в том числе в Красноярском крае, Приморском крае, Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Самарской областях. В&nbsp;Москве выберут мэра. В регионах, где проходят прямые выборы глав, все действующие губернаторы или врио приняли решение баллотироваться. Россиянам также предстоит выбрать 20 региональных парламентов. А в четырех субъектах пройдут довыборы депутатов Госдумы
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Местная жительница принимает участие в досрочном голосовании в деревне Полиндейка в Республике Хакасия, 5 сентября.

В Хакасии проходят выборы главы региона. Губернаторов изберут еще в 20 субъектах, в том числе в Красноярском крае, Приморском крае, Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Самарской областях. В Москве выберут мэра. В регионах, где проходят прямые выборы глав, все действующие губернаторы или врио приняли решение баллотироваться.

Россиянам также предстоит выбрать 20 региональных парламентов. А в четырех субъектах пройдут довыборы депутатов Госдумы

Досрочное голосование на выборах в парламент и муниципальные советы в Каховке Херсонской области, 6 сентября. Выборы впервые проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, их проведение в 2023 году предполагалось законами о принятии в состав России. В регионах введено военное положение. В выборах в новых регионах участвуют только кандидаты от &laquo;думской пятерки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Единой России&raquo;, КПРФ, ЛДПР, &laquo;Справедливой России&nbsp;&mdash; За правду&raquo; и &laquo;Новых людей&raquo;
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Досрочное голосование на выборах в парламент и муниципальные советы в Каховке Херсонской области, 6 сентября.

Выборы впервые проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, их проведение в 2023 году предполагалось законами о принятии в состав России. В регионах введено военное положение. В выборах в новых регионах участвуют только кандидаты от «думской пятерки» — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей»

Избиратели во время досрочного голосования у урны выездной избирательной комиссии в поселке Каменск близ Мариуполя, 31 августа. Досрочное голосование в ДНР проходило с 31 августа по 7 сентября. Оно проходило в тех пунктах, где нет мест для голосования, а также вдоль линии боевого соприкосновении, сообщала ЦИК
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Избиратели во время досрочного голосования у урны выездной избирательной комиссии в поселке Каменск близ Мариуполя, 31 августа.

Досрочное голосование в ДНР проходило с 31 августа по 7 сентября. Оно проходило в тех пунктах, где нет мест для голосования, а также вдоль линии боевого соприкосновении, сообщала ЦИК

Голосование на выборах губернатора в Новосибирске. В 25 регионах, включая Москву, россияне могут проголосовать онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано 1,2 млн заявлений. В столице предварительная подача заявлений на этих выборах не нужна. Но&nbsp;проголосовать онлайн россиянам из-за рубежа будет нельзя, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, такое ограничение защищает ДЭГ внутри России от внешнего вмешательства
Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Голосование на выборах губернатора в Новосибирске.

В 25 регионах, включая Москву, россияне могут проголосовать онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано 1,2 млн заявлений. В столице предварительная подача заявлений на этих выборах не нужна. Но проголосовать онлайн россиянам из-за рубежа будет нельзя, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, такое ограничение защищает ДЭГ внутри России от внешнего вмешательства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время голосования в Москве. Каждый избирательный участок в Москве обеспечат терминалами электронного голосования (ТЭГ), с их помощью можно будет проголосовать онлайн на участке, пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко
Фото: Сергей Власов / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время голосования в Москве.

Каждый избирательный участок в Москве обеспечат терминалами электронного голосования (ТЭГ), с их помощью можно будет проголосовать онлайн на участке, пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко

Сотрудники избирательного участка №&nbsp;207 во время выборов депутатов Законодательного собрания Забайкальского края в Чите. На выборах-2023 проводится эксперимент по двум&nbsp;проектам&nbsp;&mdash; &laquo;Стоп-Дубль&raquo; для предотвращения неоднократного голосования и &laquo;Мобильная УИК&raquo;. Приложение &laquo;Мобильная УИК&raquo; создано&nbsp;для членов избирательных комиссий, которые проводят&nbsp;обходы домов и информируют граждан о выборах
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сотрудники избирательного участка № 207 во время выборов депутатов Законодательного собрания Забайкальского края в Чите.

На выборах-2023 проводится эксперимент по двум проектам — «Стоп-Дубль» для предотвращения неоднократного голосования и «Мобильная УИК». Приложение «Мобильная УИК» создано для членов избирательных комиссий, которые проводят обходы домов и информируют граждан о выборах

Голосование на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке №&nbsp;585 в Макеевке. В этом году впервые на выборах можно создавать экстерриториальные участки&nbsp;&mdash; избирательные участки за пределами региона, в котором проводятся выборы. Такие участки на территории 81 субъекта открылись для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области с 1 сентября. Голосование на экстерриториальных участках проходило с 1 по 4 сентября
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Голосование на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке № 585 в Макеевке.

В этом году впервые на выборах можно создавать экстерриториальные участки — избирательные участки за пределами региона, в котором проводятся выборы. Такие участки на территории 81 субъекта открылись для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области с 1 сентября. Голосование на экстерриториальных участках проходило с 1 по 4 сентября

Сотрудник рудника &laquo;Заполярный&raquo; на избирательном участке в Норильске на выборах губернатора Красноярского края
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Сотрудник рудника «Заполярный» на избирательном участке в Норильске на выборах губернатора Красноярского края

Избирательный участок в Красноярске&nbsp;
Фото: Алина Ковригина / ТАСС

Избирательный участок в Красноярске 

Военный с собакой проверяет кабину для голосования на избирательном участке в Луганске. Голосование состоялось не везде. Его отложили на выборах в совет депутатов Шебекинского городского округа&nbsp;и в земское собрание Журавлевского сельского поселения, сообщила&nbsp;Элла Памфилова. Она объяснила это введением на территории Белгородской области режима повышенной готовности
Фото: Александр Река / ТАСС

Военный с собакой проверяет кабину для голосования на избирательном участке в Луганске.

Голосование состоялось не везде. Его отложили на выборах в совет депутатов Шебекинского городского округа и в земское собрание Журавлевского сельского поселения, сообщила Элла Памфилова. Она объяснила это введением на территории Белгородской области режима повышенной готовности

Женщина голосует на выборах губернатора&nbsp;в Иваново
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Женщина голосует на выборах губернатора в Иваново

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Дарья Широкова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
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