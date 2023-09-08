Как проходит голосование на выборах-2023. Фоторепортаж
В России стартовал единый день голосования. Выборы разного уровня продлятся в российских регионах до 10 сентября, а в нескольких россияне могут отдать свой голос онлайн. Как проходит голосование — в фотогалерее РБК
Избирательный участок № 4127 во Владивостоке, Приморский край.
Первыми 8 сентября открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Всего в стране на выборы всех уровней выдвинули кандидатуры около 85 тыс. человек, а были зарегистрированы 81,3 тыс.
В большинстве регионов голосование будет длиться три дня, с 8 по 10 сентября. В Свердловской области и Хабаровском крае выборы пройдут в два дня (9 и 10 сентября), а в Башкирии и Бурятии — в один, 10 сентября
Мужчина с ребенком голосует во время выборов главы Республики Саха (Якутия) в Якутске
В труднодоступных и отдаленных местностях люди проголосовали раньше: досрочное голосование началось 20 августа и прошло в 29 регионах. На фото — сотрудники выездной группы во время досрочного голосования на выборах губернатора в поселке Малый Лабыш в Кемеровской области, 3 сентября
Местная жительница принимает участие в досрочном голосовании в деревне Полиндейка в Республике Хакасия, 5 сентября.
В Хакасии проходят выборы главы региона. Губернаторов изберут еще в 20 субъектах, в том числе в Красноярском крае, Приморском крае, Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Самарской областях. В Москве выберут мэра. В регионах, где проходят прямые выборы глав, все действующие губернаторы или врио приняли решение баллотироваться.
Россиянам также предстоит выбрать 20 региональных парламентов. А в четырех субъектах пройдут довыборы депутатов Госдумы
Досрочное голосование на выборах в парламент и муниципальные советы в Каховке Херсонской области, 6 сентября.
Выборы впервые проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, их проведение в 2023 году предполагалось законами о принятии в состав России. В регионах введено военное положение. В выборах в новых регионах участвуют только кандидаты от «думской пятерки» — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей»
Избиратели во время досрочного голосования у урны выездной избирательной комиссии в поселке Каменск близ Мариуполя, 31 августа.
Досрочное голосование в ДНР проходило с 31 августа по 7 сентября. Оно проходило в тех пунктах, где нет мест для голосования, а также вдоль линии боевого соприкосновении, сообщала ЦИК
Голосование на выборах губернатора в Новосибирске.
В 25 регионах, включая Москву, россияне могут проголосовать онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано 1,2 млн заявлений. В столице предварительная подача заявлений на этих выборах не нужна. Но проголосовать онлайн россиянам из-за рубежа будет нельзя, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, такое ограничение защищает ДЭГ внутри России от внешнего вмешательства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время голосования в Москве.
Каждый избирательный участок в Москве обеспечат терминалами электронного голосования (ТЭГ), с их помощью можно будет проголосовать онлайн на участке, пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко
Сотрудники избирательного участка № 207 во время выборов депутатов Законодательного собрания Забайкальского края в Чите.
На выборах-2023 проводится эксперимент по двум проектам — «Стоп-Дубль» для предотвращения неоднократного голосования и «Мобильная УИК». Приложение «Мобильная УИК» создано для членов избирательных комиссий, которые проводят обходы домов и информируют граждан о выборах
Голосование на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке № 585 в Макеевке.
В этом году впервые на выборах можно создавать экстерриториальные участки — избирательные участки за пределами региона, в котором проводятся выборы. Такие участки на территории 81 субъекта открылись для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области с 1 сентября. Голосование на экстерриториальных участках проходило с 1 по 4 сентября
Сотрудник рудника «Заполярный» на избирательном участке в Норильске на выборах губернатора Красноярского края
Избирательный участок в Красноярске
Военный с собакой проверяет кабину для голосования на избирательном участке в Луганске.
Голосование состоялось не везде. Его отложили на выборах в совет депутатов Шебекинского городского округа и в земское собрание Журавлевского сельского поселения, сообщила Элла Памфилова. Она объяснила это введением на территории Белгородской области режима повышенной готовности
Женщина голосует на выборах губернатора в Иваново