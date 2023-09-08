Как проходит голосование на выборах-2023. Фоторепортаж

Избирательный участок № 4127 во Владивостоке, Приморский край.

Первыми 8 сентября открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Всего в стране на выборы всех уровней выдвинули кандидатуры около 85 тыс. человек, а были зарегистрированы 81,3 тыс.

В большинстве регионов голосование будет длиться три дня, с 8 по 10 сентября. В Свердловской области и Хабаровском крае выборы пройдут в два дня (9 и 10 сентября), а в Башкирии и Бурятии — в один, 10 сентября