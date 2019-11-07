Роль в истории: как на фильмы про знаменитостей реагировали их родные

«Эми», 2015

Азиф Кападиа, режиссер картины «Сенна» (бразильский автогонщик Айртон Сенна), вел подготовку к съемке автобиографии Эми Уайнхауз несколько лет. Страдающая от алкогольной и наркотической зависимости певица умерла в 2011 году от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. Ей было 27 лет. Именно трагическая гибель одной из самых знаменитых певиц Великобритании послужила поводом для начала работы над картиной.

Изначально родственники певицы были настроены на сотрудничество с режиссером. Но перед выходом фильма отец певицы Митч Вайнхауз обратился к ее поклонникам с просьбой не обращать внимания на то, какой его дочь изображена в фильме, и бойкотировать его. По его словам, авторы уделили больше внимания негативным сторонам ее жизни, а получившаяся история, состоящая из разрозненных хроник, искажала реальные факты. Тем не менее картина получила блестящие отзывы критики и зрителей и «Оскар» за лучший документальный фильм. В 2018 году газета The Guardian сообщила, что Митч Вайнхауз сам спродюсирует новый фильм о дочери