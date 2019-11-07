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Роль в истории: как на фильмы про знаменитостей реагировали их родные

7 ноября на экраны вышел документальный фильм про певца Децла (Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера. В проекте приняли участие родители артиста, в то время как его жена не поддержала его. Какие документальные фильмы о знаменитостях выходили в последнее время и какова была реакция на них родных и близких главных героев — в обзоре РБК
«Покидая Неверленд», 2019
Фото: Uta Rademacher / DPA / ТАСС

«Покидая Неверленд» стал одним из самых скандальных документальных проектов последних лет о знаменитостях. Это интервью Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, будучи детьми, близко знавшими Майкла Джексона. По словам мужчин, певец подвергал их сексуальному насилию. Лента вызвала скандал еще до премьеры. Распорядители наследием Джексона выпустили пресс-релиз, в котором назвали фильм нелепой постановкой, которую создатели используют, чтобы заработать на Джексоне. Спустя месяц против HBO и Channel 4, показавших фильм, был подан иск на $100 млн. После премьеры на два лагеря разделилась и общественность: одни обвиняли Робсона и Сейфчака во лжи, другие говорили о смелости их поступка — рассказать о насилии спустя столько лет. Множество радиостанций по всему миру отказались от проигрывания песен Джексона в эфире, а компания Louis Vuitton — выпускать вещи коллекции осень/зима-2019, вдохновленные творчеством поп-звезды

«С любовью, Антоша», 2019
Фото: A-One Films

Документальный фильм об актере Антоне Ельчине не просто не критиковался его близкими и друзьями — это их рассказ о нем со множеством хроник: от домашнего видео с первыми шагами Ельчина до его кастингов. Ельчин погиб в 2016 году: актер вышел из своей машины, забыв поставить ее на ручной тормоз, автомобиль съехал со склона и прижал хозяина к ограде его дома. В фильме мать Ельчина, фигуристка Ирина Корина (родители иммигрировали в США в 1980-х), впервые рассказала, что с детства Антон был болен муковисцидозом — неизлечимым генетическим заболеванием, которое поражает легкие и другие внутренние органы. Об этом знали только самые близкие. Продолжительность жизни страдающих от него людей составляет в среднем около 40 лет

«Маккуин», 2018
Фото: Commondeer Films

Документальный фильм о дизайнере Александре Маккуине не встретил критики со стороны его родных и близких друзей. Наоборот, почти все они охотно рассказывают о нем в картине, как когда-то рассказывали автору книги «Кровь под кожей» Эндрю Уилсону, на которую во многом опирается лента.

В 2010 году Маккуин покончил с собой. За несколько дней до этого после длительной болезни умерла его мать, что усугубило депрессию дизайнера

«Эми», 2015
Фото: Film4

Азиф Кападиа, режиссер картины «Сенна» (бразильский автогонщик Айртон Сенна), вел подготовку к съемке автобиографии Эми Уайнхауз несколько лет. Страдающая от алкогольной и наркотической зависимости певица умерла в 2011 году от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. Ей было 27 лет. Именно трагическая гибель одной из самых знаменитых певиц Великобритании послужила поводом для начала работы над картиной.

Изначально родственники певицы были настроены на сотрудничество с режиссером. Но перед выходом фильма отец певицы Митч Вайнхауз обратился к ее поклонникам с просьбой не обращать внимания на то, какой его дочь изображена в фильме, и бойкотировать его. По его словам, авторы уделили больше внимания негативным сторонам ее жизни, а получившаяся история, состоящая из разрозненных хроник, искажала реальные факты. Тем не менее картина получила блестящие отзывы критики и зрителей и «Оскар» за лучший документальный фильм. В 2018 году газета The Guardian сообщила, что Митч Вайнхауз сам спродюсирует новый фильм о дочери

«Кобейн: Чертов монтаж», 2015
Фото: HBO Documentary Films

Картина стала первым официальным документальным фильмом о судьбе фронтмена группы Nirvana Курте Кобейне. Он состоит из хроник, включающих в себя концертные записи, домашние видео, а также сцены с актерами и анимацию. Дочь Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн, которая стала продюсером фильма, высоко оценила ленту. По словам режиссера Бретта Моргена, после премьеры она обняла его и сказала: «Это как раз тот фильм, который я надеялась увидеть». О претензиях со стороны вдовы Кобейна Кортни Лав также не сообщалось

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, кино
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