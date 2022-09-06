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От Черчилля до Трасс: 15 премьеров Елизаветы II. Фотогалерея

Елизавета II взошла на престол в 1952 году, коронация состоялась в 1953-м. Она побила рекорд своей прапрабабушки Виктории, которая пребывала на троне более 63 лет. 6 сентября 2022 года Елизавета II приняла Лиз Трасс в статусе нового премьер-министра. Трасс стала 15-м премьером на веку британской королевы. Все они — в фотогалерее РБК
Фото:Central Press / Hulton Archive / Getty Images
Фото: Central Press / Hulton Archive / Getty Images

Уинстон Черчилль, срок полномочий: 1951 — 1955.

На фото Черчилль беседует с принцессой Елизаветой 12 июля 1951 года на открытии Международного центра молодежи в Лондоне. Когда Елизавета II взошла на престол в 1952 году, он во второй раз занимал должность премьер-министра (его первый срок продлился с 1940-го по 1945 год). Черчилль умер в 1965 году в возрасте 90 лет

Фото:AP
Фото: AP

Энтони Иден, срок полномочий: 1955 — 1957.

На фото Иден приветствует Елизавету II в лондонском Гилдхолле, куда королева прибыла на празднование 40-летней годовщины Национального сберегательного комитета (сберегательное движение было основано в годы Первой мировой войны для поощрения населения вкладывать средства в национальные ценные бумаги и просуществовало до 1978 года. — РБК). Энтони Иден умер в 1977 году в возрасте 79 лет

Фото:Terry Disney / Central Press / Getty Images
Фото: Terry Disney / Central Press / Getty Images

Гарольд Макмиллан, срок полномочий: 1957 — 1963.

На фото королева посещает Макмиллана в Оксфордском университете 4 ноября 1960 года (в марте 1960-го он был избран канцлером (ректором) университета и занимал эту должность до своей смерти в 1986 году в возрасте 92 лет)

Фото:AP
Фото: AP

Алек Дуглас-Хьюм, срок полномочий: 1963 — 1964.

На фото Хьюм, уже бывший премьер, и королева на открытии мемориала Джона Кеннеди в Суррее 14 мая 1965 года. Дуглас-Хьюм пробыл в должности всего 363 дня. С начала XX века короче срок был только у Эндрю Бонара Лоу — 209 дней, с октября 1922-го по май 1923 года. Дуглас-Хьюм умер в 1995 году в возрасте 92 лет

Фото:AP
Фото: AP

Гарольд Вилсон, срок полномочий: 1964 — 1970 (первый), 1974 — 1976 (второй).

На фото Гарольд Вилсон сопровождает королеву Елизавету II в свою официальную резиденцию 23 марта 1976 года. Королева и принц Филипп были гостями на прощальном ужине в честь его ухода в отставку. Вилсон умер в возрасте 79 лет в 1995 году

Фото:Daily Mirror / Mirrorpix / Mirrorpix via Getty Images
Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Mirrorpix via Getty Images

Эдвард Хит, срок полномочий: 1970 — 1974.

На фото Елизавета II и Хит на торжественном вечере Fan-Fare For Europe 3 января 1973 года. После прекращения своих полномочий Эдвард Хит продолжил работать в палате общин до 2001 года, став «отцом палаты» (почетный титул, который дается члену палаты с самым продожительным сроком непрерывной службы). Он умер 17 июля 2005 года в возрасте 89 лет

Фото:David Ashdown / Keystone / Getty Images
Фото: David Ashdown / Keystone / Getty Images

Джеймс Каллаган, срок полномочий: 1976 — 1979.

На фото Каллаган и Елизавета II по прибытии в Виндзорский замок на обед 12 декабря 1977 года. Каллаган был единственным премьер-министром в XX веке, который до назначения на эту должность занимал три важных государственных поста: канцлера казначейства (1964 — 1967), министра внутренних дел (1967 — 1970) и министра иностранных дел (1974 — 1976). Он умер 26 марта 2005 года, не дожив один день до своего 93-летия

Фото:AP
Фото: AP

Маргарет Тэтчер, срок полномочий: 1979 — 1990.

На фото Елизавета II и Маргарет Тэтчер на приеме в честь 39 глав делегаций, участвующих в конференции Содружества, 1 августа 1979 года. Конференция прошла в Лусаке (Замбия), куда королева приехала с семидневным государственным визитом. Маргарет Тэтчер была первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании. Она занимала должность 11 лет, что стало рекордом за более чем 150 лет. Тэтчер умерла 8 апреля 2013 года после перенесенного инсульта

Фото:Tim Graham Photo Library via Getty Images
Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images

Джон Мейджор, срок полномочий: 1990 — 1997.

На фото Елизавета II, принц Филипп и Мейджор на банкете глав государств в честь 50-й годовщины окончания войны в Европе. В 1997 году, после смерти принцессы Дианы, Мейджор был назначен специальным опекуном принцев Уильяма и Гарри. Он отвечал за юридические и административные вопросы. В 2022 году Джон Мейджор отметил свое 79-летие

Фото:ROTA / Anwar Hussein Collection / Getty Images
Фото: ROTA / Anwar Hussein Collection / Getty Images

Тони Блэр, срок полномочий: 1997 — 2007.

На фото Тони Блэр и Елизавета II в Букингемском дворце 6 мая 2005 года в Лондоне. Блэр посетил королеву, чтобы попросить разрешения сформировать новое правительство после победы Лейбористской партии на выборах. В 2006 году лейбористы осудили премьер-министра за его нежелание критиковать Израиль и поддержку Джорджа Буша. Блэр ушел в отставку 27 июня 2007 года

Фото:Kirsty Wigglesworth / Getty Images
Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images

Гордон Браун, срок полномочий: 2007 — 2010.

На фото Елизавета II и Гордон Браун на саммите G20 в Букингемском дворце 1 апреля 2009 года в Лондоне. Браун занял пост премьер-министра Великобритании в возрасте 56 лет, в 2022 году он отметил 71-летие

Фото:Stefan Rousseau / AP
Фото: Stefan Rousseau / AP

Дэвид Кэмерон, срок полномочий: 2010 — 2016.

На фото Елизавета II вместе с Кэмероном и его женой Самантой в официальной резиденции премьер-министра, где 21 июня 2011 года прошел обед в честь 90-летия принца Филлипа

Фото:Dominic Lipinski / AP
Фото: Dominic Lipinski / AP

Тереза Мэй, срок полномочий: 2016 — 2019.

На фото Елизавета II приветствует Терезу Мэй в начале аудиенции в Букингемском дворце 13 июля 2016 года. До назначения на пост премьер-министра Великобритании Мэй была министром внутренних дел

Фото:Victoria Jones / AP
Фото: Victoria Jones / AP

Борис Джонсон, срок полномочий: 2019 — 2022.

На фото Елизавета II приветствует Бориса Джонсона во время аудиенции в Букингемском дворце 24 июля 2019 года. 7 июля 2022 года Джонсон объявил о своем уходе в отставку

Фото:Jane Barlow / AP
Фото: Jane Barlow / AP

Лиз Трасс, срок полномочий: с 2022.

На фото Елизавета II приветствует Лиз Трасс во время аудиенции в замке Балморал (Шотландия) 6 сентября 2022. На прошедших выборах Трасс поддержали 57,4% членов Консервативной партии. Королева формально попросила ее сформировать правительство, с этого момента Трасс официально стала новым премьер-министром.

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Дарья Букина Дарья Букина, Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа Елизавета II Лиз Трасс Борис Джонсон
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