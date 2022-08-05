От Абеля до Ярошенко: кого и как обменивала Москва. Фотогалерея

Суд приговорил американскую олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Обвинение запросило для нее 9 с половиной лет тюрьмы. Ранее CNN сообщал, что Вашингтон предложил обменять ее и осужденного за шпионаж Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута.

РБК вспомнил наиболее известные обмены — от шпионов и советских диссидентов до случаев в современной истории России