От Абеля до Ярошенко: кого и как обменивала Москва. Фотогалерея
Суд приговорил американскую олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Обвинение запросило для нее 9 с половиной лет тюрьмы. Ранее CNN сообщал, что Вашингтон предложил обменять ее и осужденного за шпионаж Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута.
РБК вспомнил наиболее известные обмены — от шпионов и советских диссидентов до случаев в современной истории России
Советского разведчика Абеля (на фото справа) обменяли на американского летчика Пауэрса (слева) в феврале 1962 года. Обмен состоялся на Глиникском мосту, соединяющем Берлин и Потсдам (граница между ГДР и Западным Берлином). Абель был арестован в США в 1957 году, его приговорили к 30 годам заключения. Он находился в стране с 1948 года для выяснения того, насколько возможен военный конфликт со Штатами. А Пауэрс управлял самолетом-разведчиком U-2, который был сбит в 1960 году в районе Свердловска (ныне Екатеринбург).
В 2015 году Стивен Спилберг выпустил фильм «Шпионский мост», посвященный этим событиям
Диссидента Владимира Буковского (на фото слева) по решению Политбюро ЦК КПСС обменяли на генсека компартии Чили Луиса Корвалана (справа). Процедура прошла в Цюрихе. Корвалан был арестован после переворота генерала Аугусто Пиночета. Буковский неоднократно арестовывался в СССР за антисоветскую агитацию, в 1971 году был приговорен к семи годам заключения и пяти годам ссылки. В советский фольклор этот обмен вошел частушкой «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана» (в газете «Правда» Буковского называли «злостным хулиганом»)
Этот обмен, как и в случае с Абелем, прошел на «шпионском мосту». Правозащитника Натана Щаранского (на фото слева), осужденного в СССР на 13 лет заключения за шпионаж и антисоветскую деятельность, вместе с двумя гражданами ФРГ и чехословацким гражданином обменяли на арестованных в Штатах Карела (на фото справа) и Хану Кёхер, которых считали чехословацкими агентами, и арестованных в ФРГ советского разведчика Евгения Землякова, польского разведчика Ежи Качмарека и разведчика ГДР Детлефа Шарфенорта
В июне 2010 года в США были задержаны десять человек, которых Вашингтон обвинил в разведдеятельности в пользу России. Уже в июле Россия обменяла их на четверых россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Медведевым. Обмен прошел в аэропорту Вены. Среди переданных Москве была Анна Чапман, которая после возвращения стала вести передачу на ТВ и вошла в общественный совет «Молодой гвардии Единой России». Среди переданных Западу были ученый Игорь Сутягин и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Имя Скрипаля снова появилось на первых полосах в марте 2018 года, когда он и его дочь Юлия попали в больницу. Лондон считает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Британские власти обвинили в отравлении Скрипалей сотрудников российских спецслужб, Москва эти обвинения отвергает. Тогда за инцидентом последовали массовые высылки российских дипломатов западными странами и европейские санкции
В начале ноября 2011 года суд в Таджикистане приговорил пилотов компании Rolkan — гражданина России Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко — к 8 с половиной годам, признав их виновными в контрабанде, нарушении правил полетов и незаконном пересечении границы. Уже через неделю приговор был пересмотрен, срок сокращен, а пилоты вышли на свободу.
В январе 2012 года в России был оправдан и освобожден Рустам Хукумов, сын главы «Таджикской железной дороги» Амонулло Хукуматулло. В 2010 году его приговорили к 9 с половиной годам тюрьмы по обвинению в незаконном хранении и перевозке наркотиков.
МИД России также в январе 2012-го опроверг связь между освобождением Хукумова и возвращением на родину Садовничего
В 2016 году украинскую летчицу Надежду Савченко приговорили в России к 22 годам тюрьмы по обвинению в гибели российских журналистов в Донбассе. Спустя почти месяц суд в Киеве приговорил к 14 годам колонии россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова (на фото слева направо), признав их виновными в терроризме и участии в боевых действиях на востоке Украины. Киев считал их «бойцами ГРУ». В мае того же года Путин подписал указ о помиловании Савченко, аналогичный документ в отношении Ерофеева и Александрова подписал президент Украины Петр Порошенко. 25 мая 2016 года Савченко и Александров с Ерофеевым вернулись к себе на родину
В сентябре 2019 года состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. От каждой страны вернули по 35 человек. Среди вернувшихся в Россию был журналист Кирилл Вышинский (на фото справа) — руководитель «РИА Новости Украина», его задержали в 2018 году по обвинению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Среди вернувшихся на Украину был режиссер Олег Сенцов (слева), задержанный в Крыму в 2014 году и позднее приговоренный к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке терактов
В апреле 2022 года российского летчика Константина Ярошенко (на фото справа) обменяли на американца Тревора Рида (слева). Рида осудили в 2020 году на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции (сам Рид говорил, что не помнит об инциденте, потому что был очень пьян). Ярошенко в 2010 году задержали в Либерии и экстрадировали в США. Его признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. «В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко», — сообщил МИД в тот день