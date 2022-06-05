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От Лилибет до королевы Великобритании: яркие кадры с Елизаветой II

В 2022 году британцы отмечают 70 лет пребывания Елизаветы II на троне. Внимание прессы к ней было приковано с самого детства. Путь Елизаветы от принцессы до королевы-рекордсменки в объективах фотографов — в подборке РБК

Мероприятия в честь платинового юбилея пребывания королевы на троне будут продолжаться несколько месяцев. Круглая дата наступает 6 февраля — в этот день в 1952 году Елизавета II взошла на престол. При этом коронация состоялась почти через полтора года, 2 июня 1953-го.

Рекорд по продолжительности пребывания на троне Елизавета II установила еще в 2015 году, обойдя свою прапрабабушку Викторию, которая правила 63 года

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа Елизавета II королева Великобритании
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