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USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Премьер-министр Венгрии Орбан поддержал Трампа Политика, 02:17
Болтон словами о Берии и Сталине отреагировал на обвинения Трампу Политика, 01:40
Клинтон выразил сожаление, что призвал Киев отказаться от ядерного оружия Политика, 01:12
Дума освободила банкиров от уголовного наказания за возмещение ущерба Экономика, 01:09
Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН Политика, 01:06
Трамп назвал самое шокирующее в своем деле Политика, 01:01
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему Политика, 00:47 
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«РИА Новости» сообщило о гибели журналиста-добровольца на спецоперации Политика, 00:35
В Турции сочли общение Эрдогана с Путиным и Зеленским поводом для зависти Политика, 00:31
Власти согласовали продажу российских активов владельца Zara Бизнес, 00:02
CNN назвал дату следующего заседания по делу Трампа Политика, 04 апр, 23:48
Задержанная ФСБ за шпионаж пара созналась в передаче чертежей Украине Политика, 04 апр, 23:33
Адвокат Трампа назвал политическим преследование экс-президента Политика, 04 апр, 23:25
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Политика ,  
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Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему

В суде Нью-Йорка Дональду Трампу предъявили официальные обвинения, связанные с фальсификацией документации. Обвинение состоит из 34 пунктов. Перед заседанием Трампа арестовали и сняли отпечатки пальцев. Суд принял решение не заключать экс-президента под стражу. Прокуратура заявила о желании начать рассмотрение дела в январе 2024 года, защита настаивает на следующей весне. Кто из мировых лидеров в последние годы был под следствием и в чем их обвиняли — в обзоре РБК.
Дональд Трамп, США
4 апреля Дональду Трампу предъявили обвинение в подделке деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. Обвинение состоит из 34 пунктов, все они относятся к преступлениям класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк. Максимальное наказание по ним&nbsp;&mdash; четыре года тюрьмы в каждом случае. Экс-президент свою вину не признал, его адвокат назвал преследование &laquo;политическим&raquo;. Основным пунктом обвинения стал эпизод с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя&nbsp;&mdash; Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниелс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Перевод денег был&nbsp;замаскирован&nbsp;под оплату юридических услуг. Среди других пунктов&nbsp;&mdash; передача денег за молчание бывшему швейцару в Trump Tower, который заявлял, что обладает сведениями о внебрачном ребенке Трампа, а также женщине, которая сообщала о сексуальных отношениях с Трампом. Выплаты были произведены в разгар президентской кампании 2016 года.
Фото: Seth Wenig / USA TODAY / Reuters

4 апреля Дональду Трампу предъявили обвинение в подделке деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. Обвинение состоит из 34 пунктов, все они относятся к преступлениям класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк. Максимальное наказание по ним — четыре года тюрьмы в каждом случае. Экс-президент свою вину не признал, его адвокат назвал преследование «политическим».

Основным пунктом обвинения стал эпизод с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниелс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Перевод денег был замаскирован под оплату юридических услуг. Среди других пунктов — передача денег за молчание бывшему швейцару в Trump Tower, который заявлял, что обладает сведениями о внебрачном ребенке Трампа, а также женщине, которая сообщала о сексуальных отношениях с Трампом. Выплаты были произведены в разгар президентской кампании 2016 года.

Педро Кастильо, Перу
В начале декабря 2022 года конгресс Перу одобрил предложение о начале процедуры импичмента президенту Педро Кастильо: месяцем ранее в стране проходили массовые демонстрации с требованием его отставки из-за подозрений в коррупции. 7 декабря Кастильо предпринял&nbsp;попытку распустить парламент за несколько часов до заседания, на котором должно было быть принято решение об импичменте, однако депутаты все же его провели и проголосовали&nbsp;за отстранение Кастильо от должности.&nbsp;В этот же день против Кастильо выдвинули&nbsp;обвинения в организации мятежа.
Фото: Latin America News Agency / Reuters

В начале декабря 2022 года конгресс Перу одобрил предложение о начале процедуры импичмента президенту Педро Кастильо: месяцем ранее в стране проходили массовые демонстрации с требованием его отставки из-за подозрений в коррупции. 7 декабря Кастильо предпринял попытку распустить парламент за несколько часов до заседания, на котором должно было быть принято решение об импичменте, однако депутаты все же его провели и проголосовали за отстранение Кастильо от должности. В этот же день против Кастильо выдвинули обвинения в организации мятежа.

Петр Порошенко, Украина
Петр Порошенко покинул пост президента Украины в 2019 году, проиграв выборы Владимиру Зеленскому. Уголовное дело против него возбудили в декабре 2021 года, ему вменяют финансирование терроризма и госизмену. Следствие считает, что, будучи президентом страны, Порошенко вступил в сговор в Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, создав схему для вывоза угля с Донбасса на подконтрольную Киеву территорию. По этому&nbsp;же делу проходит Виктор Медвечук, глава политсовета украинской партии &laquo;Оппозиционная платформа&nbsp;&mdash; За жизнь&raquo;. Он находился под домашним арестом, однако сбежал из-под него в феврале 2022 года. 12 апреля 2022 года СБУ сообщила о задержании Медведчука в ходе спецоперации, а 22 сентября 2023 года его передали России в ходе обмена военнопленными. На активы и имущество Порошенко был наложен арест. 17 января он вернулся из Варшавы в Киев для участия в заседании суда о мере пресечения. 19 января суд отпустил его под личное обязательство
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Петр Порошенко покинул пост президента Украины в 2019 году, проиграв выборы Владимиру Зеленскому. Уголовное дело против него возбудили в декабре 2021 года, ему вменяют финансирование терроризма и госизмену. Следствие считает, что, будучи президентом страны, Порошенко вступил в сговор в Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, создав схему для вывоза угля с Донбасса на подконтрольную Киеву территорию. По этому же делу проходит Виктор Медвечук, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он находился под домашним арестом, однако сбежал из-под него в феврале 2022 года. 12 апреля 2022 года СБУ сообщила о задержании Медведчука в ходе спецоперации, а 22 сентября 2023 года его передали России в ходе обмена военнопленными.

На активы и имущество Порошенко был наложен арест. 17 января он вернулся из Варшавы в Киев для участия в заседании суда о мере пресечения. 19 января суд отпустил его под личное обязательство

Николя Саркози, Франция
Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Он потратил &euro;42,7 млн&nbsp;&mdash; примерно в два раза больше, чем разрешает закон. Суд счел, что экс-президент&nbsp;знал об&nbsp;ограничениях. Саркози назначили год лишения свободы&nbsp;&mdash; этот срок он может отбывать дома, если будет носить электронный браслет. Это разбирательство известно в прессе как&nbsp;&laquo;Дело Bygmalion&raquo;, по названию&nbsp;пиар-агентства, которое обслуживало избирательную кампанию. Ранее Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. 1 марта 2021 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы, двум из них&nbsp;&mdash; условно. Экс-президент подал апелляцию. В числе обвинений было то, что Саркози пытался в обмен на протекцию получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании со стороны дочери основателя L&#39;Oreal Лилиан Бетанкур. Уликами были перехваченные компрометирующие разговоры между экс-президентом и его адвокатом. В СМИ эта история получила название &laquo;дело о прослушке&raquo;. Претензии по самому делу о нелегальном финансировании были сняты в 2013 году. Саркози и до этого становился фигурантом дела о коррупции: парижская прокуратура начала расследование в 2013 году после заявления французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина о его причастности к финансированию предвыборной кампании Саркози. В разное время о финансировании из Ливии сообщали бывший ливийский министр нефти Шукри Мухаммад Ганем и бывший финансист экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Бехир Салех. Сам Саркози все обвинения отрицает. В 2020 году Такиддин опроверг ранее сделанное заявление и сказал, что&nbsp;финансирования не было
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Он потратил €42,7 млн — примерно в два раза больше, чем разрешает закон. Суд счел, что экс-президент знал об ограничениях. Саркози назначили год лишения свободы — этот срок он может отбывать дома, если будет носить электронный браслет. Это разбирательство известно в прессе как «Дело Bygmalion», по названию пиар-агентства, которое обслуживало избирательную кампанию.

Ранее Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. 1 марта 2021 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы, двум из них — условно. Экс-президент подал апелляцию. В числе обвинений было то, что Саркози пытался в обмен на протекцию получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании со стороны дочери основателя L'Oreal Лилиан Бетанкур. Уликами были перехваченные компрометирующие разговоры между экс-президентом и его адвокатом. В СМИ эта история получила название «дело о прослушке». Претензии по самому делу о нелегальном финансировании были сняты в 2013 году.

Саркози и до этого становился фигурантом дела о коррупции: парижская прокуратура начала расследование в 2013 году после заявления французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина о его причастности к финансированию предвыборной кампании Саркози. В разное время о финансировании из Ливии сообщали бывший ливийский министр нефти Шукри Мухаммад Ганем и бывший финансист экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Бехир Салех. Сам Саркози все обвинения отрицает. В 2020 году Такиддин опроверг ранее сделанное заявление и сказал, что финансирования не было

Николас Мадуро, Венесуэла
В марте 2020 года США пообещали награду в $15 млн за информацию, которая может помочь аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон считает его и других высокопоставленных чиновников южноамериканской страны причастными к торговле наркотиками. В 2016 году в США были признаны виновными в торговле наркотиками (по версии следствия, в Соединенные Штаты была поставлена партия кокаина в размере около 800 кг)&nbsp;два племянника жены Мадуро. Их приговорили к 18 годам тюрьмы
Фото: Carolina Cabral / Getty Images

В марте 2020 года США пообещали награду в $15 млн за информацию, которая может помочь аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон считает его и других высокопоставленных чиновников южноамериканской страны причастными к торговле наркотиками.

В 2016 году в США были признаны виновными в торговле наркотиками (по версии следствия, в Соединенные Штаты была поставлена партия кокаина в размере около 800 кг) два племянника жены Мадуро. Их приговорили к 18 годам тюрьмы

Роберт Кочарян, Армения
Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занимавшего пост главы государства в 1998&ndash;2008 годах, обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну грозит до 15 лет тюрьмы. Сам он считал свое преследование личной расправой и не признал вину. В 2021 году Конституционный Суд Армении признал ст. 300.1 УК страны, по которой обвинялся Кочарян, неконституционной, и с экс-президента сняли&nbsp;обвинения в этой части. Помимо этого Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, процесс по второму делу еще не завершен.
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занимавшего пост главы государства в 1998–2008 годах, обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну грозит до 15 лет тюрьмы. Сам он считал свое преследование личной расправой и не признал вину. В 2021 году Конституционный Суд Армении признал ст. 300.1 УК страны, по которой обвинялся Кочарян, неконституционной, и с экс-президента сняли обвинения в этой части. Помимо этого Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, процесс по второму делу еще не завершен.

Мухаммед Мурси, Египет
В 2013 году в Египте начались выступления против политики президента Мурси. Протестующие обвиняли его в неисполнении предвыборных обещаний и несоблюдении демократических свобод. 3 июня 2013 года Мухаммед Мурси был отстранен военными от власти и на следующий день арестован. В 2015 году Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца &laquo;Аль-Иттихадия&raquo; в 2012 году. Тогда&nbsp;же ему был вынесен смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров &laquo;Братьев-мусульман&raquo; (религиозно-политическая организация, признана в России террористической.&nbsp;&mdash; РБК) в 2011 году. В июне 2016 года он был осужден на пожизненное заключение за шпионаж в пользу иностранных государств и терроризм. В ноябре этого&nbsp;же года кассационный суд отменил приговоры по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы и назначил новое разбирательство. 17 июня 2019 года Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В 2013 году в Египте начались выступления против политики президента Мурси. Протестующие обвиняли его в неисполнении предвыборных обещаний и несоблюдении демократических свобод. 3 июня 2013 года Мухаммед Мурси был отстранен военными от власти и на следующий день арестован.

В 2015 году Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца «Аль-Иттихадия» в 2012 году. Тогда же ему был вынесен смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров «Братьев-мусульман» (религиозно-политическая организация, признана в России террористической. — РБК) в 2011 году.

В июне 2016 года он был осужден на пожизненное заключение за шпионаж в пользу иностранных государств и терроризм. В ноябре этого же года кассационный суд отменил приговоры по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы и назначил новое разбирательство. 17 июня 2019 года Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже

Пак Кын Хе, Южная Корея
В апреле 2018 года к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, разглашении гостайны и злоупотреблении властью заочно была приговорена экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Кроме того ей был назначен штраф в $17,5 млн. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с ней, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte. В 2016 году Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а спустя полгода предъявлено обвинение.&nbsp;В 2021 году Пак Кын Хе была помилована, она вышла из тюрьмы на 18 лет раньше срока.
Фото: Jung Yeon-Je / Reuters
В апреле 2018 года к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, разглашении гостайны и злоупотреблении властью заочно была приговорена экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Кроме того ей был назначен штраф в $17,5 млн. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с ней, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte. В 2016 году Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а спустя полгода предъявлено обвинение. В 2021 году Пак Кын Хе была помилована, она вышла из тюрьмы на 18 лет раньше срока.
Отто Перес Молина, Гватемала
Лидер консерваторов и бывший бригадный генерал, Отто Перес Молина возглавил Гватемалу в январе 2012 года. Уже три года спустя прокуратура обвинила президента и работников его администрации в создании коррупционной схемы, которая позволяла незаконно наживаться на торговых пошлинах. Таможенные власти с ведома президента занижали или отменяли таможенные сборы, получая взятки от импортеров. За год работы этой схемы в страну попало 1500 контейнеров с контрабандой, а Перес и его окружение получили на руки около $3,69 млн. В сентябре 2015 года Сенат Гватемалы единодушно лишил Переса Молину иммунитета от уголовных преследований, а на следующий день президент был арестован и помещен под арест. В декабре 2022 года был приговорен&nbsp;к 16 годам лишения свободы.
Фото: Reuters/Pixstream

Лидер консерваторов и бывший бригадный генерал, Отто Перес Молина возглавил Гватемалу в январе 2012 года. Уже три года спустя прокуратура обвинила президента и работников его администрации в создании коррупционной схемы, которая позволяла незаконно наживаться на торговых пошлинах. Таможенные власти с ведома президента занижали или отменяли таможенные сборы, получая взятки от импортеров. За год работы этой схемы в страну попало 1500 контейнеров с контрабандой, а Перес и его окружение получили на руки около $3,69 млн. В сентябре 2015 года Сенат Гватемалы единодушно лишил Переса Молину иммунитета от уголовных преследований, а на следующий день президент был арестован и помещен под арест. В декабре 2022 года был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Эхуд Ольмерт, Израиль
За три года во власти (с 2006 по 2009 год) премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт минимум пять раз вызывал интерес прокуратуры. Следователи проверяли его участие в приватизации банков, в покупке квартиры по якобы заниженным ценам, в финансовой помощи правительства бывшим коллегам премьера по адвокатскому бюро. Наконец, весной 2014 года Ольмерт был приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу за взятки от компаний-застройщиков в бытность политика мэром Иерусалима. Позднее срок заключения был сокращен до полутора лет. В 2017 году досрочно вышел на свободу&nbsp;&mdash; совет по УДО согласился сократить его срок.
Фото: Reuters/Pixstream

За три года во власти (с 2006 по 2009 год) премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт минимум пять раз вызывал интерес прокуратуры. Следователи проверяли его участие в приватизации банков, в покупке квартиры по якобы заниженным ценам, в финансовой помощи правительства бывшим коллегам премьера по адвокатскому бюро. Наконец, весной 2014 года Ольмерт был приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу за взятки от компаний-застройщиков в бытность политика мэром Иерусалима. Позднее срок заключения был сокращен до полутора лет. В 2017 году досрочно вышел на свободу — совет по УДО согласился сократить его срок.

Сильвио Берлускони, Италия
Четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони&nbsp;за свою политическую карьеру неоднократно обвинялся в нарушении закона: начиная от связей с мафией и заканчивая использованием услуг несовершеннолетних проституток. Осенью 2012 года он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в размере &euro;62 млн и приговорен к четырем годам лишения свободы. Позже наказание было изменено на один год домашнего ареста.
Фото: AP

Четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони за свою политическую карьеру неоднократно обвинялся в нарушении закона: начиная от связей с мафией и заканчивая использованием услуг несовершеннолетних проституток. Осенью 2012 года он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в размере €62 млн и приговорен к четырем годам лишения свободы. Позже наказание было изменено на один год домашнего ареста.

Жак Ширак, Франция
В декабре 2011 года парижский суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа
Фото: Charles Platiau / Reuters

В декабре 2011 года парижский суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа

Хосни Мубарак, Египет
В 2011 году Генеральная прокуратура Египта выдвинула экс-президенту Мубараку обвинение в причастности к разгону и гибели демонстрантов в дни &laquo;Революции 25 января&raquo; (2011 год, тогда погибли 239 человек, 1588 были ранены). 2 июня 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению, но позднее это решение было отменено, а обвинения сняты. Кроме того, Мубараку предъявили обвинение в присвоении 125 млн египетских фунтов ($14 млн). В 2015 году он был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу. Экс-президент вышел на свободу 13 мая 2015 года, так как в счет срока была засчитано время, проведенное им в тюрьме с момента ареста. Мубарак умер в 2020 году после продолжительной болезни
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В 2011 году Генеральная прокуратура Египта выдвинула экс-президенту Мубараку обвинение в причастности к разгону и гибели демонстрантов в дни «Революции 25 января» (2011 год, тогда погибли 239 человек, 1588 были ранены). 2 июня 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению, но позднее это решение было отменено, а обвинения сняты.

Кроме того, Мубараку предъявили обвинение в присвоении 125 млн египетских фунтов ($14 млн). В 2015 году он был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу. Экс-президент вышел на свободу 13 мая 2015 года, так как в счет срока была засчитано время, проведенное им в тюрьме с момента ареста.

Мубарак умер в 2020 году после продолжительной болезни

Альберто Фухимори, Перу
Перуанский диктатор японского происхождения, Фухимори возглавлял Перу с 1990 года. Вскоре после его победы на выборах в 2000 году в прессе появился компромат на одного из его соратников, одиозного главу спецслужб Владимиро Монтесиноса. Он записывал на видео все переговоры о взятках, шантажируя этим политиков и бизнесменов, но не учел личный фактор &mdash; прессе одну из пленок передала отвергнутая им любовница. Под давлением оппозиции Фухимори назначил независимого прокурора для расследования этого дела, чем и подставился &mdash; расследование почти сразу&nbsp;же вывело на главу государства. Фухимори, опасаясь импичмента, был вынужден бежать в Токио. Новые власти продолжили расследование действий бывшего президента, и в 2005 году прокуратура Перу заявила, что Фухимори незаконно завладел около $2 млрд в период своего президентства. Полгода спустя он был арестован в Чили по просьбе перуанского правительства. В 2009 году суд приговорил Фухимори в общей сложности к 25 годам тюрьмы за взяточничество, злоупотребление положением и нарушение прав человека.
Фото: Reuters/Pixstream

Перуанский диктатор японского происхождения, Фухимори возглавлял Перу с 1990 года. Вскоре после его победы на выборах в 2000 году в прессе появился компромат на одного из его соратников, одиозного главу спецслужб Владимиро Монтесиноса. Он записывал на видео все переговоры о взятках, шантажируя этим политиков и бизнесменов, но не учел личный фактор — прессе одну из пленок передала отвергнутая им любовница. Под давлением оппозиции Фухимори назначил независимого прокурора для расследования этого дела, чем и подставился — расследование почти сразу же вывело на главу государства. Фухимори, опасаясь импичмента, был вынужден бежать в Токио.

Новые власти продолжили расследование действий бывшего президента, и в 2005 году прокуратура Перу заявила, что Фухимори незаконно завладел около $2 млрд в период своего президентства. Полгода спустя он был арестован в Чили по просьбе перуанского правительства. В 2009 году суд приговорил Фухимори в общей сложности к 25 годам тюрьмы за взяточничество, злоупотребление положением и нарушение прав человека.

Джозеф Эстрада, Филиппины
Бывший киноактер и лидер популистского движения, Эстрада возглавлял Филиппины менее трех лет: с лета 1998 по начало 2001 года. Осенью 2000 года ряд близких президенту чиновников объявили, что Эстрада требовал от них многомиллионных выплат за крышевание нелегальных азартных игр. Парламент запустил процесс импичмента, и Эстрада добровольно ушел в отставку. Через несколько месяцев новые власти организовали специальный трибунал, на котором Эстрада был признан виновным в хищениях и приговорен к пожизненному заключению, но в 2007 году был помилован. В 2013 году он вернулся в политику и был избран мэром Манилы, эту должность&nbsp;занимал до 2019 года. В 2004 году Transparency International оценивала объем хищений Эстрады в $78&ndash;80 млн
Фото: Noel Celis / AP
Бывший киноактер и лидер популистского движения, Эстрада возглавлял Филиппины менее трех лет: с лета 1998 по начало 2001 года. Осенью 2000 года ряд близких президенту чиновников объявили, что Эстрада требовал от них многомиллионных выплат за крышевание нелегальных азартных игр. Парламент запустил процесс импичмента, и Эстрада добровольно ушел в отставку. Через несколько месяцев новые власти организовали специальный трибунал, на котором Эстрада был признан виновным в хищениях и приговорен к пожизненному заключению, но в 2007 году был помилован. В 2013 году он вернулся в политику и был избран мэром Манилы, эту должность занимал до 2019 года. В 2004 году Transparency International оценивала объем хищений Эстрады в $78–80 млн
Павел Лазаренко, Украина
Украинский политик и бывший премьер-министр, Лазаренко в 1999 году покинул страну, опасаясь судебного преследования по подозрению в коррупции, мошенничестве и растрате средств. Однако власти США, куда эмигрировал Лазаренко, предъявили ему обвинения в отмывании денег. В 2006 году калифорнийский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Позднее срок был сокращен, и Лазаренко вышел на свободу в 2012 году. По данным ООН, общая сумма ущерба составила $200 млн, но американский суд смог доказать лишь отдельные случаи отмывания денег.
Фото: AP

Украинский политик и бывший премьер-министр, Лазаренко в 1999 году покинул страну, опасаясь судебного преследования по подозрению в коррупции, мошенничестве и растрате средств. Однако власти США, куда эмигрировал Лазаренко, предъявили ему обвинения в отмывании денег. В 2006 году калифорнийский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Позднее срок был сокращен, и Лазаренко вышел на свободу в 2012 году. По данным ООН, общая сумма ущерба составила $200 млн, но американский суд смог доказать лишь отдельные случаи отмывания денег.

Саддам Хусейн, Ирак
В марте 2003 года США начали военное вторжение в Ирак, президентом которого с 1979 года был Саддам Хусейн. Официальным поводом к вторжению стало неподтвержденное впоследствии наличие у Ирака оружия массового поражения. 5 ноября 2006 года иракский суд приговорил Саддама Хусейна к смертной казни по обвинению убийстве 148 шиитов в деревне Эд-Дуджейль в 1982 году. 30 декабря 2006 года приговор был приведен в исполнение
Фото: Faleh Kheiber / Reuters
В марте 2003 года США начали военное вторжение в Ирак, президентом которого с 1979 года был Саддам Хусейн. Официальным поводом к вторжению стало неподтвержденное впоследствии наличие у Ирака оружия массового поражения. 5 ноября 2006 года иракский суд приговорил Саддама Хусейна к смертной казни по обвинению убийстве 148 шиитов в деревне Эд-Дуджейль в 1982 году. 30 декабря 2006 года приговор был приведен в исполнение
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