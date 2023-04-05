Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему
В суде Нью-Йорка Дональду Трампу предъявили официальные обвинения, связанные с фальсификацией документации. Обвинение состоит из 34 пунктов. Перед заседанием Трампа арестовали и сняли отпечатки пальцев. Суд принял решение не заключать экс-президента под стражу. Прокуратура заявила о желании начать рассмотрение дела в январе 2024 года, защита настаивает на следующей весне. Кто из мировых лидеров в последние годы был под следствием и в чем их обвиняли — в обзоре РБК.
4 апреля Дональду Трампу предъявили обвинение в подделке деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. Обвинение состоит из 34 пунктов, все они относятся к преступлениям класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк. Максимальное наказание по ним — четыре года тюрьмы в каждом случае. Экс-президент свою вину не признал, его адвокат назвал преследование «политическим».
Основным пунктом обвинения стал эпизод с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниелс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Перевод денег был замаскирован под оплату юридических услуг. Среди других пунктов — передача денег за молчание бывшему швейцару в Trump Tower, который заявлял, что обладает сведениями о внебрачном ребенке Трампа, а также женщине, которая сообщала о сексуальных отношениях с Трампом. Выплаты были произведены в разгар президентской кампании 2016 года.
В начале декабря 2022 года конгресс Перу одобрил предложение о начале процедуры импичмента президенту Педро Кастильо: месяцем ранее в стране проходили массовые демонстрации с требованием его отставки из-за подозрений в коррупции. 7 декабря Кастильо предпринял попытку распустить парламент за несколько часов до заседания, на котором должно было быть принято решение об импичменте, однако депутаты все же его провели и проголосовали за отстранение Кастильо от должности. В этот же день против Кастильо выдвинули обвинения в организации мятежа.
Петр Порошенко покинул пост президента Украины в 2019 году, проиграв выборы Владимиру Зеленскому. Уголовное дело против него возбудили в декабре 2021 года, ему вменяют финансирование терроризма и госизмену. Следствие считает, что, будучи президентом страны, Порошенко вступил в сговор в Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, создав схему для вывоза угля с Донбасса на подконтрольную Киеву территорию. По этому же делу проходит Виктор Медвечук, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он находился под домашним арестом, однако сбежал из-под него в феврале 2022 года. 12 апреля 2022 года СБУ сообщила о задержании Медведчука в ходе спецоперации, а 22 сентября 2023 года его передали России в ходе обмена военнопленными.
На активы и имущество Порошенко был наложен арест. 17 января он вернулся из Варшавы в Киев для участия в заседании суда о мере пресечения. 19 января суд отпустил его под личное обязательство
Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Он потратил €42,7 млн — примерно в два раза больше, чем разрешает закон. Суд счел, что экс-президент знал об ограничениях. Саркози назначили год лишения свободы — этот срок он может отбывать дома, если будет носить электронный браслет. Это разбирательство известно в прессе как «Дело Bygmalion», по названию пиар-агентства, которое обслуживало избирательную кампанию.
Ранее Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. 1 марта 2021 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы, двум из них — условно. Экс-президент подал апелляцию. В числе обвинений было то, что Саркози пытался в обмен на протекцию получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании со стороны дочери основателя L'Oreal Лилиан Бетанкур. Уликами были перехваченные компрометирующие разговоры между экс-президентом и его адвокатом. В СМИ эта история получила название «дело о прослушке». Претензии по самому делу о нелегальном финансировании были сняты в 2013 году.
Саркози и до этого становился фигурантом дела о коррупции: парижская прокуратура начала расследование в 2013 году после заявления французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина о его причастности к финансированию предвыборной кампании Саркози. В разное время о финансировании из Ливии сообщали бывший ливийский министр нефти Шукри Мухаммад Ганем и бывший финансист экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Бехир Салех. Сам Саркози все обвинения отрицает. В 2020 году Такиддин опроверг ранее сделанное заявление и сказал, что финансирования не было
В марте 2020 года США пообещали награду в $15 млн за информацию, которая может помочь аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон считает его и других высокопоставленных чиновников южноамериканской страны причастными к торговле наркотиками.
В 2016 году в США были признаны виновными в торговле наркотиками (по версии следствия, в Соединенные Штаты была поставлена партия кокаина в размере около 800 кг) два племянника жены Мадуро. Их приговорили к 18 годам тюрьмы
Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занимавшего пост главы государства в 1998–2008 годах, обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну грозит до 15 лет тюрьмы. Сам он считал свое преследование личной расправой и не признал вину. В 2021 году Конституционный Суд Армении признал ст. 300.1 УК страны, по которой обвинялся Кочарян, неконституционной, и с экс-президента сняли обвинения в этой части. Помимо этого Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, процесс по второму делу еще не завершен.
В 2013 году в Египте начались выступления против политики президента Мурси. Протестующие обвиняли его в неисполнении предвыборных обещаний и несоблюдении демократических свобод. 3 июня 2013 года Мухаммед Мурси был отстранен военными от власти и на следующий день арестован.
В 2015 году Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца «Аль-Иттихадия» в 2012 году. Тогда же ему был вынесен смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров «Братьев-мусульман» (религиозно-политическая организация, признана в России террористической. — РБК) в 2011 году.
В июне 2016 года он был осужден на пожизненное заключение за шпионаж в пользу иностранных государств и терроризм. В ноябре этого же года кассационный суд отменил приговоры по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы и назначил новое разбирательство. 17 июня 2019 года Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже
Лидер консерваторов и бывший бригадный генерал, Отто Перес Молина возглавил Гватемалу в январе 2012 года. Уже три года спустя прокуратура обвинила президента и работников его администрации в создании коррупционной схемы, которая позволяла незаконно наживаться на торговых пошлинах. Таможенные власти с ведома президента занижали или отменяли таможенные сборы, получая взятки от импортеров. За год работы этой схемы в страну попало 1500 контейнеров с контрабандой, а Перес и его окружение получили на руки около $3,69 млн. В сентябре 2015 года Сенат Гватемалы единодушно лишил Переса Молину иммунитета от уголовных преследований, а на следующий день президент был арестован и помещен под арест. В декабре 2022 года был приговорен к 16 годам лишения свободы.
За три года во власти (с 2006 по 2009 год) премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт минимум пять раз вызывал интерес прокуратуры. Следователи проверяли его участие в приватизации банков, в покупке квартиры по якобы заниженным ценам, в финансовой помощи правительства бывшим коллегам премьера по адвокатскому бюро. Наконец, весной 2014 года Ольмерт был приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу за взятки от компаний-застройщиков в бытность политика мэром Иерусалима. Позднее срок заключения был сокращен до полутора лет. В 2017 году досрочно вышел на свободу — совет по УДО согласился сократить его срок.
Четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони за свою политическую карьеру неоднократно обвинялся в нарушении закона: начиная от связей с мафией и заканчивая использованием услуг несовершеннолетних проституток. Осенью 2012 года он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в размере €62 млн и приговорен к четырем годам лишения свободы. Позже наказание было изменено на один год домашнего ареста.
В декабре 2011 года парижский суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа
В 2011 году Генеральная прокуратура Египта выдвинула экс-президенту Мубараку обвинение в причастности к разгону и гибели демонстрантов в дни «Революции 25 января» (2011 год, тогда погибли 239 человек, 1588 были ранены). 2 июня 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению, но позднее это решение было отменено, а обвинения сняты.
Кроме того, Мубараку предъявили обвинение в присвоении 125 млн египетских фунтов ($14 млн). В 2015 году он был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу. Экс-президент вышел на свободу 13 мая 2015 года, так как в счет срока была засчитано время, проведенное им в тюрьме с момента ареста.
Мубарак умер в 2020 году после продолжительной болезни
Перуанский диктатор японского происхождения, Фухимори возглавлял Перу с 1990 года. Вскоре после его победы на выборах в 2000 году в прессе появился компромат на одного из его соратников, одиозного главу спецслужб Владимиро Монтесиноса. Он записывал на видео все переговоры о взятках, шантажируя этим политиков и бизнесменов, но не учел личный фактор — прессе одну из пленок передала отвергнутая им любовница. Под давлением оппозиции Фухимори назначил независимого прокурора для расследования этого дела, чем и подставился — расследование почти сразу же вывело на главу государства. Фухимори, опасаясь импичмента, был вынужден бежать в Токио.
Новые власти продолжили расследование действий бывшего президента, и в 2005 году прокуратура Перу заявила, что Фухимори незаконно завладел около $2 млрд в период своего президентства. Полгода спустя он был арестован в Чили по просьбе перуанского правительства. В 2009 году суд приговорил Фухимори в общей сложности к 25 годам тюрьмы за взяточничество, злоупотребление положением и нарушение прав человека.
Украинский политик и бывший премьер-министр, Лазаренко в 1999 году покинул страну, опасаясь судебного преследования по подозрению в коррупции, мошенничестве и растрате средств. Однако власти США, куда эмигрировал Лазаренко, предъявили ему обвинения в отмывании денег. В 2006 году калифорнийский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Позднее срок был сокращен, и Лазаренко вышел на свободу в 2012 году. По данным ООН, общая сумма ущерба составила $200 млн, но американский суд смог доказать лишь отдельные случаи отмывания денег.