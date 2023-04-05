Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему

Николя Саркози, Франция

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Он потратил €42,7 млн — примерно в два раза больше, чем разрешает закон. Суд счел, что экс-президент знал об ограничениях. Саркози назначили год лишения свободы — этот срок он может отбывать дома, если будет носить электронный браслет. Это разбирательство известно в прессе как «Дело Bygmalion», по названию пиар-агентства, которое обслуживало избирательную кампанию.

Ранее Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. 1 марта 2021 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы, двум из них — условно. Экс-президент подал апелляцию. В числе обвинений было то, что Саркози пытался в обмен на протекцию получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании со стороны дочери основателя L'Oreal Лилиан Бетанкур. Уликами были перехваченные компрометирующие разговоры между экс-президентом и его адвокатом. В СМИ эта история получила название «дело о прослушке». Претензии по самому делу о нелегальном финансировании были сняты в 2013 году.

Саркози и до этого становился фигурантом дела о коррупции: парижская прокуратура начала расследование в 2013 году после заявления французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина о его причастности к финансированию предвыборной кампании Саркози. В разное время о финансировании из Ливии сообщали бывший ливийский министр нефти Шукри Мухаммад Ганем и бывший финансист экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Бехир Салех. Сам Саркози все обвинения отрицает. В 2020 году Такиддин опроверг ранее сделанное заявление и сказал, что финансирования не было