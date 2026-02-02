«Долой ICE», первая премия Спилберга и успех Ламара. Кто получил «Грэмми»

Победителем в номинации альбом года стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио). Награду он получил за «Debi Tirar Mas Fotos» — это первый случай в истории «Грэмми», когда главную награду получает альбом, полностью исполненный на испанском языке.

«До того, как я поблагодарю Бога, я скажу: «Долой ICE!» <…> Мы не варвары, мы не животные, мы не чужеземцы, мы люди, и мы американцы», — сказал исполнитель.