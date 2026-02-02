«Долой ICE», первая премия Спилберга и успех Ламара. Кто получил «Грэмми»
В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми». Вечер запомнился не только достижениями в мире музыки, но и политическими высказываниями: лауреаты выступили против ICE, а Трамп пригрозил ведущему премии судом
Триумфатором «Грэмми» стал рэпер Кендрик Ламар. В этот раз он получил пять премий будучи номинированным в девяти категориях. В частности, Ламару достались статуэтки за альбом GNX, а также за лучшую рэп-композицию и лучшее рэп-исполнение.
На втором месте по числу номинаций была Леди Гага — она претендовала на статуэтки в семи категориях. В результате исполнительница получила награду в трех номинациях: лучший вокальный поп-альбом (Mayhem), лучшая танцевальная поп-запись (Abracadabra) и лучший ремикс (Abracadabra).
Победителем в номинации альбом года стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио). Награду он получил за «Debi Tirar Mas Fotos» — это первый случай в истории «Грэмми», когда главную награду получает альбом, полностью исполненный на испанском языке.
«До того, как я поблагодарю Бога, я скажу: «Долой ICE!» <…> Мы не варвары, мы не животные, мы не чужеземцы, мы люди, и мы американцы», — сказал исполнитель.
Bad Bunny не единственный, кто высказался против деятельности американской миграционной полиции ICE. Певица Билли Айлиш, которая получила премию «Грэмми» за лучшую песню (Wildflower), также призывала протестовать.
«Очень трудно понять, что нужно говорить и делать, — сказала она. — Мне кажется, что мы просто должны и дальше бороться, говорить открыто и протестовать. Наши голоса правда имеют значение, и люди имеют значение».
Впервые награду получил режиссер Стивен Спилберг — в номинации «Лучший музыкальный фильм» за продюсирование картины «Музыка Джона Уильямса». Спилберг выступил в качестве продюсера ленты и вошел в список ЭГОТ — обладателей четырех главных американских премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».
Стивен Спилберг на церемонии вручения премии AFI, апрель 2025 год, Калифорния
Альбом Beautifully Broken музыканта Jelly Roll (настоящее имя Джейсон Брэдли ДеФорд) получил награду как лучший современный кантри-альбом.
Награду в номинации лучший альбом в стиле R&B получил американский певец Леон Томас (Mutt).
Группа Gesaffelstein получила награду в номинации лучшая ремикшированная запись за ремикс на трек Леди Гаги Abracadabra.
Ведущим церемонии вновь стал южноафриканский комик Тревор Ной. После победы Билли Айлиш он сказал, что каждый артист мечтает о «Грэмми» почти так же сильно, как Трамп мечтает о Гренландии. «Что вполне логично, ведь острова Эпштейна больше нет, ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном», — добавил он.
После этого американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что ему предстоит «повеселиться» с «бедным, жалким, бездарным, тупым ведущим» Ноа и подать на него в суд.
Певица Сабрина Карпентер во время выступления на 68-й церемонии вручения премии «Грэмми».
Лола Янг получила премию «Грэмми» за лучшее сольное поп-исполнение с песней Messy.
Британская певица и автор песен Оливия Дин получила главную награду в номинации «Лучший новый исполнитель».
Рэп-исполнительнице Doechii награда досталась за лучший музыкальный видеоклип на песню «Anxiety», которая получила вирусную популярность в соцсетях. В ролике она бежит по разным комнатам, пытаясь скрыться от невидимого преследователя.
68-ю церемонию вручения премии «Грэмми» посетили британский рок-музыкант Yungblud вместе с вдовой Оззи Осборна Шарон.
Джастин Бибер и его жена Хейли на церемонии вручения премии «Грэмми-2026».
Леди Гага позирует с «Грэмми».
