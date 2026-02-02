 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Долой ICE», первая премия Спилберга и успех Ламара. Кто получил «Грэмми»

В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми». Вечер запомнился не только достижениями в мире музыки, но и политическими высказываниями: лауреаты выступили против ICE, а Трамп пригрозил ведущему премии судом
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Триумфатором «Грэмми» стал рэпер Кендрик Ламар. В этот раз он получил пять премий будучи номинированным в девяти категориях. В частности, Ламару достались статуэтки за альбом GNX, а также за лучшую рэп-композицию и лучшее рэп-исполнение.

Фото: Kevin Winter / Getty Images

На втором месте по числу номинаций была Леди Гага — она претендовала на статуэтки в семи категориях. В результате исполнительница получила награду в трех номинациях: лучший вокальный поп-альбом (Mayhem), лучшая танцевальная поп-запись (Abracadabra) и лучший ремикс (Abracadabra).

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Победителем в номинации альбом года стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио). Награду он получил за «Debi Tirar Mas Fotos» — это первый случай в истории «Грэмми», когда главную награду получает альбом, полностью исполненный на испанском языке.

«До того, как я поблагодарю Бога, я скажу: «Долой ICE!» <…> Мы не варвары, мы не животные, мы не чужеземцы, мы люди, и мы американцы», — сказал исполнитель.

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Bad Bunny не единственный, кто высказался против деятельности американской миграционной полиции ICE. Певица Билли Айлиш, которая получила премию «Грэмми» за лучшую песню (Wildflower), также призывала протестовать.

«Очень трудно понять, что нужно говорить и делать, — сказала она. — Мне кажется, что мы просто должны и дальше бороться, говорить открыто и протестовать. Наши голоса правда имеют значение, и люди имеют значение».

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Впервые награду получил режиссер Стивен Спилберг — в номинации «Лучший музыкальный фильм» за продюсирование картины «Музыка Джона Уильямса». Спилберг выступил в качестве продюсера ленты и вошел в список ЭГОТ — обладателей четырех главных американских премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Стивен Спилберг на церемонии вручения премии AFI, апрель 2025 год, Калифорния

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Альбом Beautifully Broken музыканта Jelly Roll (настоящее имя Джейсон Брэдли ДеФорд) получил награду как лучший современный кантри-альбом.

Фото: Mike Blake / Reuters

Награду в номинации лучший альбом в стиле R&B получил американский певец Леон Томас (Mutt).

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Группа Gesaffelstein получила награду в номинации лучшая ремикшированная запись за ремикс на трек Леди Гаги Abracadabra.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Ведущим церемонии вновь стал южноафриканский комик Тревор Ной. После победы Билли Айлиш он сказал, что каждый артист мечтает о «Грэмми» почти так же сильно, как Трамп мечтает о Гренландии. «Что вполне логично, ведь острова Эпштейна больше нет, ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном», — добавил он.

После этого американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что ему предстоит «повеселиться» с «бедным, жалким, бездарным, тупым ведущим» Ноа и подать на него в суд.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Певица Сабрина Карпентер во время выступления на 68-й церемонии вручения премии «Грэмми».

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Лола Янг получила премию «Грэмми» за лучшее сольное поп-исполнение с песней Messy.

Фото: Leon Bennett / Getty Images

Британская певица и автор песен Оливия Дин получила главную награду в номинации «Лучший новый исполнитель».

Фото: Mike Blake / Reuters

Рэп-исполнительнице Doechii награда досталась за лучший музыкальный видеоклип на песню «Anxiety», которая получила вирусную популярность в соцсетях. В ролике она бежит по разным комнатам, пытаясь скрыться от невидимого преследователя.

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

68-ю церемонию вручения премии «Грэмми» посетили британский рок-музыкант Yungblud вместе с вдовой Оззи Осборна Шарон.

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Джастин Бибер и его жена Хейли на церемонии вручения премии «Грэмми-2026».

Фото: Mike Blake / Reuters

Леди Гага позирует с «Грэмми».

