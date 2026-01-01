 Перейти к основному контенту
Новый год 2026⁠,
0

Забег на морозе и световые шоу: как встретили Новый год в России. Фото

Опубликованы фотографии празднования Нового года в регионах России
Сюжет
Новый год 2026

Новогодние забеги при минусовой температуре, Новый год на катке и световые шоу. Как встречали 2026 год от Владивостока до Калининграда — в фотогалерее РБК
Празднование Нового года в театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Празднование Нового года в театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске.

Празднование Нового года в центре Москвы.
Фото: Анастасия Барашкова / Reuters

Празднование Нового года в центре Москвы.

Невский&nbsp;проспект в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь.
Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Невский проспект в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь.

&laquo;Забег&nbsp;обещаний&raquo; на набережной Городского пруда в Екатеринбурге. Его участники пробежали 2026 метров&nbsp;с личными обещаниями на номере при температуре -10 градусов.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Забег обещаний» на набережной Городского пруда в Екатеринбурге. Его участники пробежали 2026 метров с личными обещаниями на номере при температуре -10 градусов.

Жители Краснодара в новогоднюю ночь.
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Жители Краснодара в новогоднюю ночь.

Новогодний салют в центре Владивостока.&nbsp;
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Новогодний салют в центре Владивостока. 

Участник &laquo;Забега обещаний&raquo; в парке Победы,&nbsp;Белгород.
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Участник «Забега обещаний» в парке Победы, Белгород.

Световое шоу на стенах Калининградского кафедрального собора.
Фото: Александр Мелехов / ТАСС

Световое шоу на стенах Калининградского кафедрального собора.

Пара празднует Новый год на катке в парке &laquo;Черное озеро&raquo; в Казани.
Фото: Максим Богодвид / «РИА Новости»

Пара празднует Новый год на катке в парке «Черное озеро» в Казани.

Участница &laquo;Забега обещаний&raquo; на федеральной территории &laquo;Сириус&raquo;.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Участница «Забега обещаний» на федеральной территории «Сириус».

Забег на морозе и световые шоу: как встретили Новый год в России. Фото Общество, 19:31 
