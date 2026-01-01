Забег на морозе и световые шоу: как встретили Новый год в России. Фото
Новогодние забеги при минусовой температуре, Новый год на катке и световые шоу. Как встречали 2026 год от Владивостока до Калининграда — в фотогалерее РБК
Празднование Нового года в театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске.
Празднование Нового года в центре Москвы.
Невский проспект в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь.
«Забег обещаний» на набережной Городского пруда в Екатеринбурге. Его участники пробежали 2026 метров с личными обещаниями на номере при температуре -10 градусов.
Жители Краснодара в новогоднюю ночь.
Новогодний салют в центре Владивостока.
Участник «Забега обещаний» в парке Победы, Белгород.
Световое шоу на стенах Калининградского кафедрального собора.
Пара празднует Новый год на катке в парке «Черное озеро» в Казани.
Участница «Забега обещаний» на федеральной территории «Сириус».
