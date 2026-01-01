 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2026⁠,
0

Как мир встретил Новый год. Фоторепортаж

Опубликованы фотографии встречи Нового года по всему миру
Сюжет
Новый год 2026

Фейерверки, шоу дронов, прыжки в реку и предновогодний заплыв в ледяной воде. Как жители городов от Токио до Нью-Йорка встретили 2026 год — в фотогалерее РБК
Фейерверк над мостом&nbsp;Харбор-Бридж в Сиднее, Австралия
Фото: Hollie Adams / Reuters

Фейерверк над мостом Харбор-Бридж в Сиднее, Австралия

Люди наблюдают за фейерверком в честь Нового года из отеля Marina Bay Sands в Сингапуре &nbsp;
Фото: Edgar Su / Reuters

Люди наблюдают за фейерверком в честь Нового года из отеля Marina Bay Sands в Сингапуре
 

Новогоднее празднование&nbsp;на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Новогоднее празднование на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Люди празднуют Новый год на самом известном пляже Барселоны&nbsp;&mdash; Барселонете
Фото: Bruna Casas / Reuters

Люди празднуют Новый год на самом известном пляже Барселоны — Барселонете

Фейерверк над рекой Чаухпрайя&nbsp;в Бангкоке, Таиланд &nbsp;
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Фейерверк над рекой Чаухпрайя в Бангкоке, Таиланд
 

Народные гуляния в Каракасе, Венесуэла
Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Народные гуляния в Каракасе, Венесуэла

Вид на&nbsp;Биг-Бен и колесо обозрения в Лондоне
Фото: Leon Neal / Getty Images

Вид на Биг-Бен и колесо обозрения в Лондоне

Люди собрались отпраздновать Новый год на участке Великой Китайской стены под названием Цзюйюнгуань
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Люди собрались отпраздновать Новый год на участке Великой Китайской стены под названием Цзюйюнгуань

Вид&nbsp;на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро&nbsp;и&nbsp;фейерверк, запущенный на пляже Копакабана
Фото: Wagner Meier / Getty Images

Вид на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и фейерверк, запущенный на пляже Копакабана

1 января в Риме. Итальянец ныряет в реку Тибр с моста Кавур
Фото: Francesco Fotia / Reuters

1 января в Риме. Итальянец ныряет в реку Тибр с моста Кавур

Фейерверки над небоскребами Манилы, Филиппины &nbsp;
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Фейерверки над небоскребами Манилы, Филиппины
 

Празднование Нового года в Киеве
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Празднование Нового года в Киеве

Шоу беспилотников в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты &nbsp;
Фото: Sheikh Zaid Festival-Abu Dhabi / Reuters

Шоу беспилотников в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
 

Мужчина бросает банкноту перед молитвой в первый день Нового года в храме Мэйдзи в Токио, Япония &nbsp;
Фото: Manami Yamada / Reuters

Мужчина бросает банкноту перед молитвой в первый день Нового года в храме Мэйдзи в Токио, Япония
 

Мужчины в костюмах Санта-Клауса&nbsp;в центре Анкары, Турция
Фото: Efekan Akyuz / Reuters

Мужчины в костюмах Санта-Клауса в центре Анкары, Турция

А эти Санта-Клаусы в Хорватии решили отметить Новый год раньше&nbsp;&mdash; 31 декабря в полдень&nbsp;&mdash; коллективным заплывом в холодных водах озера Байер
Фото: Antonio Bronic / Reuters

А эти Санта-Клаусы в Хорватии решили отметить Новый год раньше — 31 декабря в полдень — коллективным заплывом в холодных водах озера Байер

Новогодняя ночь в Кот-д&#39;Ивуаре
Фото: Luc Gnago / Reuters

Новогодняя ночь в Кот-д'Ивуаре

Новогодние веселья&nbsp;в Кейптауне,&nbsp;Южно-Африканская Республика
Фото: Esa Alexander / Reuters

Новогодние веселья в Кейптауне, Южно-Африканская Республика

Люди в очках с надписью &laquo;2026&raquo; во время празднования Нового года в Лусаиле, Катар &nbsp;
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Люди в очках с надписью «2026» во время празднования Нового года в Лусаиле, Катар
 

Житель Берлина запускает фейерверк
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Житель Берлина запускает фейерверк

Вид на Белую башню и праздничный салют в городе&nbsp;Салоники, Греция
Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Вид на Белую башню и праздничный салют в городе Салоники, Греция

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
мультимедиа Новый год Новый Год Нью-Йорк Таймс-сквер Токио Япония США Лондон Биг-Бен Берлин Германия салют фейерверк ЮАР Барселона Испания Рим Италия новогодние праздники ...
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В розыгрыше «Русского лото» три человека разделили приз в 1 млрд руб. Общество, 18:43
При пожаре в баре на курорте в Швейцарии пострадали около 100 человек Общество, 18:25
Как мир встретил Новый год. Фоторепортаж Общество, 17:57 
В Сочи объявили угрозу атаки дронов Политика, 17:52
На предприятии в Калужской области возник пожар после атаки дрона Политика, 17:41
Украина получила и поставила на вооружение еще два ЗРК Patriot Политика, 17:31
Премьер Словакии поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Видео Общество, 17:13
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пятилетний мальчик Общество, 17:02
Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте Общество, 16:58
В России начали выдавать чеки с новым НДС Бизнес, 16:56
В аэропорту Сочи ограничили прием и отправку рейсов Общество, 16:51
Буданов объявил Капустина живым после сообщения РДК о его гибели Политика, 16:37
Медведев сравнил удар по кафе в Хорлах с действиями фашистов в Хатыни Общество, 16:08
Видеоитоги от Когана, Голубова и Зубика: доходы-2025 и идеи на 2026 годПодписка на РБК, 15:55 