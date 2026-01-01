Как мир встретил Новый год. Фоторепортаж
Фейерверки, шоу дронов, прыжки в реку и предновогодний заплыв в ледяной воде. Как жители городов от Токио до Нью-Йорка встретили 2026 год — в фотогалерее РБК
Фейерверк над мостом Харбор-Бридж в Сиднее, Австралия
Люди наблюдают за фейерверком в честь Нового года из отеля Marina Bay Sands в Сингапуре
Новогоднее празднование на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Люди празднуют Новый год на самом известном пляже Барселоны — Барселонете
Фейерверк над рекой Чаухпрайя в Бангкоке, Таиланд
Народные гуляния в Каракасе, Венесуэла
Вид на Биг-Бен и колесо обозрения в Лондоне
Люди собрались отпраздновать Новый год на участке Великой Китайской стены под названием Цзюйюнгуань
Вид на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и фейерверк, запущенный на пляже Копакабана
1 января в Риме. Итальянец ныряет в реку Тибр с моста Кавур
Фейерверки над небоскребами Манилы, Филиппины
Празднование Нового года в Киеве
Шоу беспилотников в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
Мужчина бросает банкноту перед молитвой в первый день Нового года в храме Мэйдзи в Токио, Япония
Мужчины в костюмах Санта-Клауса в центре Анкары, Турция
А эти Санта-Клаусы в Хорватии решили отметить Новый год раньше — 31 декабря в полдень — коллективным заплывом в холодных водах озера Байер
Новогодняя ночь в Кот-д'Ивуаре
Новогодние веселья в Кейптауне, Южно-Африканская Республика
Люди в очках с надписью «2026» во время празднования Нового года в Лусаиле, Катар
Житель Берлина запускает фейерверк
Вид на Белую башню и праздничный салют в городе Салоники, Греция
