12 добрых фотографий года. Галерея

Член экипажа космического корабля «Союз МС-25», астронавт NASA американка Трейси Дайсон перед запуском на космодроме Байконур. Вместе с ней 23 марта на МКС отправились россиянин Олег Новицкий и белоруска Марина Василевская. В начале апреля они вернулись на Землю, а Дайсон продолжила миссию. Она провела на станции полгода и вернулась 23 сентября.