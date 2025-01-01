12 добрых фотографий года. Галерея
Первый Международный фестиваль воздушных шаров в Непале, 24 декабря.
Практика йоги смеха в индийском Ноиде, 28 апреля. Уникальную методику придумал доктор наук, физиолог Мадан Катария в конце 1990-х. Его заинтересовало исследование о положительном влиянии смеха на организм, в котором говорилось: мозг не различает, смеемся мы искусственно или естественно, и эндорфины вырабатываются в любом случае.
Красочный забег вокруг комплекса «Лужники» в Москве. Это развлекательный старт — принять участие в забеге может любой желающий.
100-летний ветеран Второй мировой войны Гарольд Теренс и его 96-летняя невеста Жанна Сверлен в Карантан-Ле-Маре, Франция, 8 июня.
Наблюдение за солнечным затмением, штат Висконсин, 8 апреля. Затмение могли увидеть жители США, Канады и Мексики.
Детеныш карликового бегемота Му-Денг из Открытого зоопарка Као Кхеоу в Таиланде, 11 ноября. Видео с ней распространились в соцсетях летом — она быстро набрала популярность и стала интернет-феноменом, а журнал Time назвал Му-Денг «легендой».
Член экипажа космического корабля «Союз МС-25», астронавт NASA американка Трейси Дайсон перед запуском на космодроме Байконур. Вместе с ней 23 марта на МКС отправились россиянин Олег Новицкий и белоруска Марина Василевская. В начале апреля они вернулись на Землю, а Дайсон продолжила миссию. Она провела на станции полгода и вернулась 23 сентября.
Пес Месси на церемонии открытия 77-го ежегодного Каннского кинофестиваля, 14 мая. В 2023 году Месси завоевал «Собачью Пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за роль собаки-поводыря по кличке Снуп в «Анатомии падения». Фильм стал победителем Канн, получил «Оскар» в номинации «Лучший сценарий» и два «Золотых глобуса».
Любовное послание на таксофоне в Мюнхене, Германия, декабрь.
Запуск бумажных фонариков во время Весака, храм Боробудур, Индонезия, 23 мая. Весак, также известный как День Будды, — праздник в честь рождения, просветления и смерти Гаутамы Будды. Его отмечают в день майского полнолуния.
Первокурсники шотландского Университета Сeнт-Эндрюс в традиционный «изюмный понедельник», 21 октября. Они обрызгивают пеной для бритья студентов старших курсов за помощь в адаптации к университетской жизни.
Коты на улицах Гудермеса, Россия, 29 апреля.
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