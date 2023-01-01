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Курс евро на 31 декабря 2022
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Казахские нефтяники вышли на митинг в городе, где были протесты год назад
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В клубе Пеле ответили на вопрос о выведении номера игрока из обращения
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От Сиднея до Рио: как в мире встретили Новый год. Фоторепортаж
Общество, 17:32
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Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов «Спортмастера»
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Погода в Петербурге 1 января установила два температурных рекорда
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Сеул предупредил о «конце режима» Ким Чен Ына в случае ядерного удара
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В Петербурге восемь человек пострадали из-за фейерверков
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Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона
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01 янв, 17:32
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От Сиднея до Рио: как в мире встретили Новый год. Фоторепортаж
Одними из первых 2023-й встретили жители Австралии, Индонезии и Японии. Как отметили новый год в разных странах — в фоторепортаже РБК
Теги
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Новый год
Япония
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