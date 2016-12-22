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Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94
(-0,63)
Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23
(-0,73)
Инвестиции, 16:03
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании
РБК и Банк Точка, 22:29
В Петербурге бывшего иеромонаха РПЦ арестовали по статье о фейках
Политика, 22:16
Сбербанк приостановил расчеты в юанях
Финансы, 21:57
www.adv.rbc.ru
США назвали условием диалога с Венесуэлой «действие в ответ на действие»
Политика, 21:51
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей
Партнерский проект, 21:43
Spiegel узнала о задержках с поставкой немецкого оружия Киеву
Политика, 21:35
Пошлину для операторов связи предложили поднять более чем в 130 раз
Бизнес, 21:29
Макгрегор возглавил рейтинг самых ненавистных бойцов UFC в соцсетях
Спорт, 21:24
Миронов заявил, что со здания партии потребовали снять баннер с Z и V
Политика, 21:17
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика, 21:03
Правительство ДНР возглавил чиновник из Минпромторга России
Политика, 20:50
Туктамышева назвала правильным повышение возрастного ценза для фигуристок
Спорт, 20:49
В ВОЗ предупредили о риске повторного заражения оспой обезьян
Общество, 20:43
Суд заменил Соболь исправительные работы на четыре месяца лишения свободы
Политика, 20:40
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Пресс-секретарь президента России
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