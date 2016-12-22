Рекрутеры назвали самую притесняемую группу работников в России

Исследование компании Hays показало: работники старше 50 лет сталкиваются с ущемлением своих прав чаще, чем женщины, инвалиды и представители национальных меньшинств

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Международная рекрутинговая компания Hays провела исследование российского рынка труда, выяснив, насколько одинаковыми карьерными и зарплатными возможностями обладают разные категории сотрудников. Речь шла о карьерных возможностях для сотрудников разного пола, возраста, этнической и конфессиональной принадлежности, а также о трудоустройстве инвалидов.

Как оказалось, хуже всего дела обстоят у людей в возрасте старше 50 лет. То, что карьерных возможностей у них меньше, чем у более молодых, признают не только сами возрастные сотрудники, их коллеги и знакомые, но и работодатели. Согласно данным исследования, 54% респондентов сталкивались с ущемлением прав по возрасту. Еще больший процент — 77% — вспомнили случаи, когда по этой причине пострадал их коллега или знакомый.

Несколько лучше в отечественных компаниях обстоит ситуация с гендерным равенством и вполне удовлетворительно — с равенством возможностей для сотрудников разных национальностей и вероисповеданий: этническая принадлежность и конфессия почти не влияют на доход и продвижение по службе.

В связи с пенсионной реформой чиновники самого высокого уровня делают заявления, связанные с дискриминацией возрастных сотрудников. В начале сентября президент РФ Владимир Путин предложил штрафовать компании, которые необоснованно отказывают в найме кандидатам пенсионного возраста.

Однако данные исследования Hays показывают, что большинство российских компаний даже не считают подобную дискриминацию проблемой. Лишь 27% из них стараются предоставить равные возможности разным категориям сотрудников, проводя так называемую политику разнообразия и инклюзии. При этом 65% компаний даже не слышали о такой политике.

Опрос Hays, положенный в основу исследования «Diversity & Inclusion Report: Актуальность внедрения в России политики разнообразия и обеспечения равных прав для всех сотрудников в компании», проводился с марта по июнь 2018 года. В нем приняли участие 1487 респондентов: 1126 сотрудников и 361 компания из 25 отраслей. 45% компаний были отечественными, а 55% — российскими отделениями международных корпораций.

Международная компания Hays представлена 251 офисом в 33 странах мира и является одним из лидеров по предоставлению рекрутинговых и консалтинговых услуг в Великобритании, континентальной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.