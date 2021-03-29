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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии предложили увольнять призывающих к забастовкам работников

Белорусские власти собираются изменить законодательство, чтобы работодатель смог разорвать контракты с теми работниками, которые призывают к забастовкам на предприятиях по политическим мотивам. Об этом сообщил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Мы предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — заявил Рахманов.

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Фото:AP

Он также напомнил о событиях 2020 года, когда сторонники оппозиции призывали к забастовкам на госпредприятиях. По его мнению, тогда «ни о каком трудовом споре речи не шло».

В Белоруссии с августа 2020 года проходят протестные акции, которые начались после президентских выборов. Как объявила ЦИК республики, их выиграл Александр Лукашенко: по данным Центризбиркома, он набрал более 80% голосов, его главная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция с этим не согласна и заявила о фальсификациях. В стране начались массовые акции протеста.

Демонстрации переросли в жесткие столкновения с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов применяли для подавления протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, спецтехнику. Позднее оппозиция призвала к забастовкам на предприятиях. К забастовке присоединились представители сферы услуг, работники минского завода компании «Интеграл», которая выпускает микросхемы; строители ЖК «Лазурит»; сотрудники завода бытовой техники «Атлант» и агрокомбината «Дзержинский»,
сотрудников химического предприятия «Гродно Азот», несколько десятков рабочих Минского тракторного завода (МТЗ), а также Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и другие.

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Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты и забастовки инспирированы из-за рубежа, и он является легитимно избранным главой государства. Москва итоги выборов признала. В ЕС ввели санкции против ответственных за выборы и подавления протестов.

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