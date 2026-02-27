Жительница Белгородской области предложила губернатору купить ее дом

Жительница Грайворона Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову купить ее дом из-за постоянных налетов беспилотников, об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Марина Гайвасенко пожаловалась на частые атаки и отметила, что лучшим решением из сложившейся ситуации будет уехать с опасных территорий. На предложение губернатора осуществить это женщина предложила ему купить ее дом и попробовать пожить в нем.

«А кто его [дом] здесь купит? Давайте я вам продам», — сказала она.

Гладков отметил, что ее возмущения являются оправданными.

«Она абсолютно права. Жить, и растить детей в таких условиях — невозможно. Конечно, надо искать решение. Всем ветвям власти: и государственной, и муниципальной», — написал глава региона.

Он заявил, что для решения ситуации власти усиливают защиту региона и боеспособность местных подразделений, однако признал, что этих мер недостаточно.

Грайворонский район регулярно подвергается налетам беспилотников — 24 февраля там от удара дроном по машине пострадал мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.