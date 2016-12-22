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Дань государству: чем опасны ограничения на онлайн-покупки
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Дань государству: чем опасны ограничения на онлайн-покупки
Бизнес, 07:08
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Мария Скурова Дань государству: чем опасны ограничения на онлайн-покупки
«Уравнивающие» ограничения на трансграничные онлайн-покупки могут пополнить бюджет, но вряд ли приведут к росту отечественной интернет-торговли

1 ноября стартует эксперимент Федеральной таможенной службы (ФТС) и «Почты России» по автоматизированному взиманию таможенных сборов с россиян, которые превысили порог беспошлинного ввоза интернет-заказов из-за рубежа. Сейчас для физических лиц это совокупная стоимость €1 тыс. и вес не более 31 кг в месяц.

При превышении этих показателей отечественный покупатель обязан заплатить государству 30% от стоимости посылки, но не менее €4 за 1 кг на сумму свыше €1 тыс.

При этом в июне ФТС предложила план постепенной отмены беспошлинного ввоза для всех товаров из иностранных интернет-магазинов. Министерство финансов эту инициативу поддержало, а ФАС и вовсе выдвинула идею ввести для всех иностранных продавцов НДС в размере 18%. При этом в 2017 году россияне получили более 300 млн посылок из-за рубежа, и спрос на иностранные покупки с каждым годом растет.

Положение на рынке

Утверждается, что ограничения на трансграничные покупки (кросс-бордер) уравняют возможности российских и зарубежных интернет-магазинов. С этим аргументом в своей официальной позиции соглашается российская Ассоциация компаний интернет-торговли.

Mamsy — отечественная компания, но мы не одобряем ограничения на кросс-бордер. С нашей точки зрения, чем шире выбор, тем лучше потребителю, и мы всегда рассматриваем возможность сотрудничества с поставщиками из других стран — США, Канады, Турции и европейских стран.

Иностранных маркетплейсов и онлайн-магазинов, которые доставляют товары в Россию, много, хотя они почти никак не рекламируются в Рунете. Конечно, есть безусловные лидеры — eBay, AliExpress, Amazon, ASOS, о которых знают многие. Но даже ими пользуются в основном продвинутые пользователи, которые готовы ждать от двух недель до месяца и больше и разбираться с продавцом, если товар не оправдает ожиданий. Как бы то ни было, количество клиентов иностранных магазинов довольно ощутимо: 36% от всего российского рынка онлайн-торговли за 2017 год.

90% из зарубежных покупок россияне совершают на китайских площадках. Скорее всего, беспокойство у властей вызывает именно Китай. Китайские маркетплейсы с помощью внутренних субсидий часто предлагают российским клиентам бесплатную доставку и без того недорогих товаров. Если же брать интернет-магазины Европы и США, то средний чек там в разы выше, чем в российском онлайн-магазине.

Спорная польза

Ужесточение регулирования кросс-бордера началось в 2017 году, когда курьерские службы стали запрашивать для ФТС паспортные данные и ИНН покупателя. Механизм работы с этими данными внутри ФТС неизвестен — мы не знаем, осуществляется ли анализ количества посылок на одно физическое лицо, их средней стоимости, основных отправителей и стран. А жаль — обнародование таких данных помогло бы законодателям при подготовке новых нормативно-правовых актов.

ФТС прогнозирует, что новые пошлины будут приносить в бюджет страны до 25 млрд руб. ежегодно. Это хорошо, но сомнительно, что это приведет к подъему отечественной интернет-торговли. Потому что даже после введения «уравнивающих» ограничений дешевые товары в российских магазинах заказывать по-прежнему будет невыгодно. Россия — большая страна, и цена за доставку в некоторых случаях может превышать цену товара. Это во-первых. Во-вторых, российский производитель зависим от иностранных поставщиков сырья и ослабление рубля каждый раз неизбежно ведет к подорожанию товара.

Ценовые последствия

Важно понимать, что цены на иностранные товары в российских магазинах сразу не повысятся. Подорожание произойдет только в случае ухудшения условий для тех российских предпринимателей, которые закупаются у заграничных поставщиков. Или после введения НДС.

Сейчас иностранный магазин мало интересуют изменения российского законодательства. Когда россиянин делает заказ в зарубежном магазине, магазин передает покупку логистической компании. К этому моменту магазин выполнил все свои обязательства — товар передал, деньги получил, у него все хорошо. Но что происходит дальше? Дальше клиент связывается с логистической компанией, чтобы получить товар. Если товар подпадет под ограничения на ввоз, то бремя уплаты соответствующих пошлин полностью ложится на клиента. Предпосылок для повышения цен на стороне продавца не возникает.

Если уплата НДС станет необходимостью, иностранный предприниматель не станет нести эти издержки за свой счет. Зарубежные интернет-магазины добросовестно работают в своих странах и платят налоги, и они в некоторых странах выше, чем в России. А если российский рынок для магазина не является приоритетным, то он, скорее всего, и вовсе закроет российским клиентам возможность делать покупки.

Таким образом, от ужесточения пошлин на кросс-бордер или введения НДС скорее пострадают потребители со средними или ниже среднего доходами — в популярный у наших соотечественников Китай за покупками сегмента «люкс» никто не отправляется.

Об авторах
Мария Скурова сооснователь интернет-магазина Mamsy
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , онлайн-торговля , интернет-магазины , таможенные пошлины
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