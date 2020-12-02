Нефть за нефть

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова планируют масштабную сделку по размену активами

«Роснефть» решила продать часть добычных активов, включая доли в «Оренбургнефти» и «Самаранефтегазе». А сама госкомпания выкупит у «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова гигантское Пайяхское месторождение

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Роснефть» к началу 2021 года планирует выкупить у «Нефтегазхолдинга» Пайяхское месторождение на Таймыре с балансовыми запасами 1,2 млрд т нефти. Это месторождение станет основным для ее нового стратегического проекта «Восток Ойл» с ожидаемой добычей более 100 млн т в год.

А «Нефтегазхолдинг», принадлежащий экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, может поучаствовать в покупке доли в шести ее действующих проектах (или части из них). Об этом РБК рассказали три источника, близкие к участникам сделки, и федеральный чиновник. Представитель «Нефтегазхолдинга» отказался от комментариев.

В пресс-службе «Роснефти» РБК сообщили, что компания приняла решение «о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства». Речь идет об активах, расположенных на юге России, Сахалине, в Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири, уточнили в «Роснефти».

В компании не назвали покупателя, но пояснили, что в целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса будут «стремиться замещать эти активы более качественными». «Включение Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений в периметр «Восток Ойла» увеличит ресурсную базу проекта более чем на 2 млрд т», а «высокое качество запасов позволит снизить углеродоемкость, в том числе за счет использования альтернативных источников энергии и современных технологий», — заключили в пресс-службе «Роснефти». Западно-Иркинский участок уже принадлежит «Роснефти», а 100% Пайяхского месторождения — у «Нефтегазхолдинга».

Как пройдет сделка

«Нефтегазхолдинг» продаст «Роснефти» 100% «Таймырнефтегаза», владеющего лицензиями на Пайяхское месторождение (включает четыре участка на Таймыре), и, в свою очередь, может претендовать на доли в «Оренбургнефти» и «Самаранефтегазе», «Варьеганнефтегазе», «Северной нефти», «Сахалинморнефтегазе» и Талинском месторождении, говорят собеседники РБК.

Источник, близкий к одной из сторон сделки, уточняет, что она будет денежной и может пройти в несколько этапов — сначала «Роснефть» купит Пайяху, затем «Нефтегазхолдинг» может принять участие в покупке доли в двух ее добывающих активах (в начале декабря), а к началу 2021 года — еще в четырех предприятиях.

О том, что «Роснефть» планирует продать шесть активов, говорится в отчете инвесткомпании Sova Capital по итогам телеконференции с участием первого вице-президента «Роснефти» Дидье Казимиро и вице-президента — главного геолога «Роснефти» Андрея Полякова, которая состоялась во вторник, 1 декабря. Покупатель в отчете не указан. По данным Sova Capital, продажа активов с суммарной добычей около 20 млн т (менее 10% добычи «Роснефти» по итогам 2019 года) произойдет в течение следующих 18 месяцев, «в основном российским покупателям».

Самый крупный актив, долю в котором может получить «Нефтегазхолдинг», — «Оренбургнефть», работающая в Приволжском округе («Роснефть» ее приобрела вместе с другими активами ТНК-BP в 2013 году). По состоянию на 1 января 2019 года на ее балансе было 204 лицензионных участка. Компания разрабатывает 168 месторождений, по итогам 2019 года она добыла 14,5 млн т, или 6,7% всей добычи «Роснефти» (около 215 млн т). Но степень выработки запасов компании на начало 2019 года составила 56,2%.

Добыча «Самаранефтегаза», доставшегося «Роснефти» от ЮКОСа в 2007 году, в прошлом году составила 12,6 млн т. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, который также участвовал в телеконференции с топ-менеджерами «Роснефти», сказал РБК, что компания продает не все шесть активов целиком. По его словам, в «Самаранефтегазе» и «Оренбургнефти» она планирует продать лишь небольшую долю.

Добыча «Варьеганнефтегаза» (еще один актив ТНК-ВР) составляет 6,3 млн т, «Северной нефти» — 2,66 млн т, «Сахалинморнефтегаза» — 1,2 млн т. Данных по Талинскому месторождению (принадлежит «дочке» «Роснефти» — компании «Няганьнефтегаз», которая также входила в состав ТНК-BP) в открытых источниках нет, консультант крупных нефтяных компаний утверждает, что на нем не ведется добыча нефти с 2018 года, его запасы составляют около 4 млн т.

Таким образом, на эти шесть активов в прошлом году пришлось 37,3 млн т (около 17% всей добычи «Роснефти»). Но в отчете госкомпании за третий квартал 2020 года указывалось, что добыча четырех из шести активов — «Оренбургнефти», «Самаратнефтегаза», «Варьеганнефтегазаза» и «Северной нефти» — за девять месяцев 2020 года составила 24,6 млн т (данные по добыче нефти «Сахалинморнефтегаза» там не приводятся). С учетом сокращения добычи в 2020 году и того, что компания планирует продать только миноритарные доли в двух крупнейших активах, общей объем выпадающей добычи будет почти вдвое меньше — около 20 млн т, следует из отчетов аналитиков. В случае покупки долей во всех этих активах холдинг Худайнатова, добывавший около 2 млн т, сможет увеличить производство более чем в десять раз.

«Северную нефть» «Роснефть» купила в 2003 году у экс-заместителя министра финансов Андрея Вавилова за $600 млн. С критикой этой сделки тогда выступил экс-совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Путин указал на «сверхзапасы» ЮКОСа, неизвестную природу их происхождения и проблемы с уплатой налогов. «Сахалинморнефтегаз» — одно из старейших предприятий российской нефтегазодобывающей отрасли, образованное в 1928 году, которое передали в состав «Роснефти» в 1995 году, когда она была преобразована из госпредприятия в акционерное общество. Оно ведет добычу на 30 лицензионных участках суши и шельфа севера Сахалина. В июле 2020 года стало известно, что «Сахалинморнефтегаз» приостановил добычу, чтобы «Роснефть» могла выполнить свои обязательства по сокращению производства в рамках соглашения ОПЕК+. Но в конце августа премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго совместно с «Роснефтью» проработать вопрос возобновления добычи на Сахалине. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оценивал потери регионального бюджета из-за приостановки добычи компании в 600 млн руб.

Источник, близкий к «Роснефти», сказал РБК, что речь идет о продаже «хвостовых» активов — месторождений с падающей добычей, которые уже не добавляют акционерной стоимости компании и даже способствуют ее снижению. Большинство из этих активов имеют выше 80% обводненности и истощены на 60%, добавляют аналитики Sova Сapital. Средние операционные расходы превышают $9 на баррель, общее сокращение капитальных и операционных вложений благодаря их продаже должно составить более $30 млрд до 2040 года.

Цена продажи активов будет достаточно низкой, $1–2 за баррель запасов, рассказали топ-менеджеры на телеконференции с аналитиками. Это объясняется тем, что активы старые, часть из них уже несколько лет не приносит существенного положительного денежного потока.

«Роснефть» планирует провести отчуждение малорентабельных активов, чтобы улучшить качество портфеля проектов и обеспечить капитал для реализации «Восток Ойла», говорится в отчете аналитиков БКС, которые также приняли участие в телеконференции с руководством компании. Эта новость «знаменует собой новый этап для компании, которая в течение последнего десятилетия имела тенденцию только приобретать активы», — отмечают аналитики компании.

Зачем «Роснефти» новое месторождение

Пайяхское месторождение на Таймыре включает в себя шесть участков, которые структуры «Нефтегазхолдинга» получили с 1997 по 2018 год, с извлекаемыми запасами в размере 1,2 млрд т нефти (1,12 млрд т по категории С2 и 82 млн т — по категории С1), которые весной 2019 года Роснедра поставили на баланс, удовлетворив заявку компании.

Это означало, что Пайяха может стать одним из крупнейших российских нефтяных месторождений в истории, сопоставимым по масштабам с Федоровским месторождением «Сургутнефтегаза» в Западной Сибири и более чем вдвое превосходящим Ванкорское месторождение «Роснефти».

«Роснефть» получает перспективный актив — Пайяхское месторождение, который войдет в состав нового стратегического проекта «Восток Ойл», куда можно будет привлекать иностранных инвесторов, говорит источник, близкий к компании. О покупке 10% акций «Восток Ойла» недавно уже договорился международный трейдер Trafigura, один из крупнейших продавцов российской нефти. Проектом также интересовались ВР, индийские и японские компании.

Первая очередь «Восток Ойла» обеспечит транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 ноября. По его словам, завершены проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода — 770 км и порта «Север».

Какие активы войдут в «Восток Ойл» Пайяхское месторождение войдет в новый проект «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике, получивший ряд налоговых льгот. Планируется, что он станет одним из основных отправителей грузов по Северному морскому пути — 30 млн т грузов к 2024 году. В «Восток Ойл» также должны войти Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения (входят в Ванкорский кластер, их добыча в 2019 году составила 18,17 млн т) и Западно-Иркинский участок. Потенциальные запасы этого кластера «Роснефть» оценила в 37 млрд барр. нефтяного эквивалента. В отличие от Ванкорского кластера, на Пайяхе еще не ведется добыча. В первый год пробной эксплуатации на этом месторождении предполагается достигнуть проектного уровня добычи в 1,16 млн т, в течение семи лет она должна вырасти почти в 35 раз, до 40,2 млн т, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на проект разработки месторождения от августа 2020 года. Максимальный уровень добычи в 50 млн т нефти ожидается на десятый год разработки месторождения, то есть не раньше 2030 года. Однако сроки начала разработки месторождения в проекте не указаны. Ранее предполагалось, что добыча начнется в 2023 году.

Почему «Роснефть» делает ставку на Пайяху

Если подходить с точки зрения добычи «Восток Ойла» в будущем (50 млн т в 2025 году и 100 млн в 2030 году), выкуп Пайяхи у «Нефтегазхолдинга» и продажа ему части существующих активов представляется привлекательной сделкой для «Роснефти», отмечает глава аналитического управления по России Wood&Co Ильдар Давлетшин. Но вызывает вопросы ставка на колоссальную добычу в 2030 году и более долгосрочную перспективу в обмен на действующие активы, добавляет он, замечая, что сейчас на фоне декарбонизации по всему миру мейджоры вкладываются в зеленую энергию, а не новые добывающие активы, и не берут на себя обязательства по таким долгосрочным проектам.

Пока про Пайяху слишком мало публичной информации (на начало 2020 года на ней было пробурено13 скважин при плане бурения более 3,3 тыс. скважин за семь лет), ее разработка потребует дополнительных инвестиций и сопряжена с геологическими и инженерными рисками, как и любой новый проект, предупреждает Давлетшин.

Но, по словам источника РБК в «Нефтегазхолдинге», международная компания DeGolyer & MacNaughton уже подтвердила запасы месторождения по категории 2P (доказанные и вероятные запасы) на уровне 850 млн т нефти. В марте 2019 запасы проекта составляли лишь 266 млн т (по той же категории 2P).

Согласно отчетам Goldman Sachs и Bank of America (есть у РБК), оценка «Восток Ойла», в который войдет Пайяха, колеблется от $70 млрд (Bank of America) до $100 млрд (Goldman Sachs). Рост добычи всего «Восток Ойла» на 100 млн т выглядит очень амбициозно, это почти 50% добычи «Роснефть» в 2019 году, замечает Давлетшин. Наличие уже добывающих активов в проекте (Ванкорский кластер) и увеличение его ресурсной базы за счет Пайяхи может сделать его более привлекательным для потенциальных международных инвесторов, говорит он: это ложится в стратегию «Роснефти» по повышению монетизации недооцененных запасов.

При этом Bank of America считает, что стоимость бурения скважин на всем проекте «Восток Ойл» обойдется в $40–50 млрд. В материалах «Нефтегазхолдинга» от марта в 2019 году инвестиции в Пайяху оценивались в 2 трлн руб. (более $31 млрд по средневзвешенному курсу доллара к рублю на тот момент). Компания уже пыталась привлечь в проект инвестиции британской BP и китайской China National Chemical Engineering Company Limited (CNCEC) и обсуждала продажу актива с Катаром, но эти сделки не состоялись.