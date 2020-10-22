Постельные принадлежности сменились на канцелярские

Московские отели предложили новую услугу

Работающие в Москве международные гостиничные операторы официально запустили новую услугу — аренду номеров под офисы для работающих в удаленном режиме. После сентябрьского оживления загрузка отелей в октябре вновь стала падать

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Новое предложение, как выяснил РБК, запустили гостиничные операторы Accor и Radisson Hotel Group.

Услуга «офис в отеле» на этой неделе стала доступна для бронирования на сайте для 43 гостиниц в России, сообщил директор по продажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронелли. Предложение действует как в отелях средней ценовой категории (бренды Ibis и Mercure), так и в люксовых (SO/ и Mövenpick). При брони «офиса в отеле» гость может пользоваться гостиничным номером в качестве личного офиса с 9 до 18 часов.

В свою очередь, Radisson Hotel Group предлагает клиентам так называемые гибридные номера: как уточнил вице-президент российского офиса группы Мачек Мязек, за счет дополнительного технического оборудования эти номера представляют собой сочетание офиса и гостиничного номера. Забронировать такие номера можно как только на дневное время, так и с ночевкой в двух отелях Radisson Blu в Москве.

Практика привлечения постояльцев для работы в отелях уже активно используется в США, Южной Америке и Европе. Например, MGM Resorts International предлагает в своих отелях в Лас-Вегасе пакет Viva Las Office, в который входит не только офис в номере, но и массаж после рабочего дня.

Насколько перспективна идея

В городских отелях заполняемость просела из-за отсутствия деловых туристов, поэтому мини-офис — это одна из возможностей дозагрузить отель, которую используют наравне с созданием обсерваторов и предложением пакетов по долгосрочному проживанию, объясняет директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. Идея не нова, отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова, напоминая, что номера в отелях использовались в качестве представительских офисов еще в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

Некоторые менеджеры стали арендовать гостиничные номера в городах-миллионниках еще в начале пандемии, обращает внимание старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Мережко. Но раньше это, как правило, делалось по запросу и зачастую не маркетировалось на широкую аудиторию, сейчас же лидеры рынка предусмотрели возможность бронирования непосредственно на корпоративных сайтах, указывает Уханова.

Подобные услуги будут доступны и в курортных отелях, которые по окончании летнего сезона традиционно испытывают нехватку гостей, рассказывает Мережко. По ее словам, сочинский отель Courtyard by Marriott в Красной Поляне уже опробовал программу удаленных офисов для корпоративных клиентов весной и готовит подобное предложение на ноябрь и декабрь. В период проведения акции примерно 15–20% номерного фонда было ежедневно занято такими гостями.

Но в долгосрочной перспективе эта опция вряд ли получит развитие, так как это не прямой бизнес отелей и не самое комфортное решение для организации офиса — работать в стандартном гостиничном номере все же не очень удобно, даже если там оборудована рабочая зона, сомневается Ольга Широкова.

Самоизоляция в отеле В марте, чтобы поддержать загрузку, некоторые гостиницы запустили услугу «самоизоляция в отелях». Например, так назвал свою акцию по скидкам на долгосрочное проживание пятизвездочный отель «Гельвеция» в Петербурге. В Москве «номер в отеле на месяц по цене аренды квартиры» начал предлагать четырехзвездочный бутик-отель «Чемоданов» на Покровке. Этот подход помог отелям частично компенсировать операционные расходы, но кардинально не повлиял на заполняемость.

Как пандемия повлияла на гостиницы в России

Заполняемость гостиниц России начала падать в марте вместе с введением первых ограничений, обусловленных распространением коронавируса. По итогам того месяца загрузка отелей Москвы, по данным Cushman & Wakefield, составила меньше 35% (годом ранее, в марте 2019-го, этот показатель был на уровне почти 71%), а в апреле снизился уже до 9%. Лучше остальных себя чувствовали именно сервисные апарт-отели, которые благодаря длительным контрактам с командированными клиентами и за счет заселения москвичей на самоизоляцию достигли уровня загрузки в пределах 30%.

Во время карантина загрузку столичных отелей также поддерживали городские власти, арендовавшие номера для врачей. Хуже чувствовали себя гостиницы Петербурга, где в апреле—мае загрузка была на уровне 3–4%, зато летом эти отели спасли туристы из Москвы.

К сентябрю загрузка столичных отелей стала постепенно расти и достигла, по оценке Cushman & Wakefield, 47% (в сентябре 2019-го — 88%). Но оживление на гостиничном рынке Москвы в сентябре было кратковременным, существенный спад стал очевиден с началом октября по мере введения ограничительных мер и ухудшения эпидемиологической ситуации, говорит Уханова.

Средняя загрузка гостиниц Москвы, по прогнозам JLL, до конца года не превысила 35%, поэтому менеджмент гостиниц и пытается привлечь гостей за счет формирования специальных предложений. Безусловно, не стоит ожидать, что данная мера станет спасением, как и не стало спасением предложение номеров в среднесрочную и долгосрочную аренду, предупреждает Яна Уханова.