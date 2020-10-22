Институционная реформа

В правительстве рассматривают новые сценарии работы институтов развития

Один из сценариев реформы институтов развития предполагает передачу координации их деятельности, в том числе «Роснано» и «Сколково», в ВЭБ.РФ. Также обсуждается уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано», говорят источники РБК

Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Что хочет правительство от институтов развития

Правительство обсуждает варианты реформы институтов развития, идет анализ их работы, оценивается потенциал для координации, рассказал РБК источник, знакомый с деталями обсуждения, и подтвердили четыре собеседника, близких к институтам развития.

«Идея координации работы институтов развития обсуждалась еще прежним составом правительства, потому что государство не видит в полной мере ситуацию в этой сфере. Сейчас рассматриваются различные сценарии. Предложения по реорганизации системы институтов развития подготовили, в частности, ВЭБ.РФ и другие крупные компании с госучастием», — говорит источник РБК, знакомый с деталями обсуждения, замечая, что решение о новой конфигурации еще не принято.

При анализе работы институтов развития оцениваются их влияние на достижение определенных указом президента Владимира Путина национальных целей, пересечения между ними и госструктурами, а также коммерческими организациями.

«В ряде случаев выявляются пересечения функционала институтов развития с Миндальвостокразвития, Минпромторгом, Минстроем, Минэкономразвития и т.д. Одно из предложений — передать пересекающиеся функции институтов развития органам власти. Если деятельность института незначительна в контексте общегосударственных приоритетов или имеет много пересечений с госструктурами — это повод для оптимизации», — пояснил источник РБК. Близкий к правительству источник РБК подтверждает, что кабмин рассматривает вероятность сокращения количества институтов развития.

Структуры с уникальными функциями, к примеру «Роскосмос», «Росатом», «Роснано» и ряд других, по его словам, в процессе анализа выделяются в отдельную группу.

Что будет с руководством институтов развития

Параллельно с подготовкой реформы институтов развития рассматриваются возможные изменения в их руководстве.

По данным трех источников РБК, в частности, обсуждается возможность ухода Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано». Двое собеседников утверждают, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрывают деталей. Знакомый Чубайса говорит, что «обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент».

«Чубайсу, конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит. А если серьезно, то «Роснано» по поручению правительства готовит стратегию компании до 2024 года», — заявили РБК в пресс-службе «Роснано».

Анатолий Чубайс в «Роснано» Анатолий Чубайс был назначен гендиректором госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в 2008 году указом президента Дмитрия Медведева. В 2010 году Госдума приняла закон о реорганизации госкорпорации в ОАО «Роснано», закон подписал Медведев. Позже вышло соответствующее распоряжение правительства. В 2011 году Чубайс был избран председателем правления ОАО «Роснано». В 2014 году, после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано».

Какие варианты реформы рассматриваются

По словам двух источников РБК, рассматривается несколько вариантов реформы. Один из них — консолидация институтов развития, деятельность которых связана с реализацией общегосударственных целей, на базе ВЭБ.РФ, сказал один из источников.

Перспективы РВК Ранее РБК сообщал об обсуждении слияния Российской венчурной компании (РВК) с ВЭБ.РФ, «Сколково» или РФПИ. Последний вариант — наиболее вероятный, говорили источники РБК. В этом случае на пост главы РВК вместо арестованного летом Александра Повалко (следствие считает, что под управлением Повалко руководство компании не добилось досрочного погашения займа, выданного в 2012 году) будет назначен Анатолий Браверман, который сейчас является первым замгендиректора РФПИ. Как отмечал один из источников РБК, обсуждение роли РВК также было связано с намерением оптимизировать институты развития. Еще одна версия — после ареста Повалко появилась идея отказаться при инвестициях на ранних стадиях от использования государственных денег в пользу частных.

Другой сценарий — координация в рамках группы ВЭБ.РФ с включением соответствующих институтов развития в контур госкорпорации, но без полной консолидации. Такой сценарий предусматривает включение в контур ВЭБ.РФ Фонда развития промышленности, Фонда ЖКХ, Фонда «Сколково», Корпорации МСП, «Дом.РФ», «Роснано» и Российского экспортного центра, говорит источник РБК.

В случае со «Сколково», «Роснано» и Фондом развития промышленности под координацией понимается синхронизация их инновационных и технологических стратегий со стратегией ВЭБ.РФ, перевод на сквозную методику определения целей и KPI, запуск единой цифровой платформы, а также вынесение вопросов стратегического развития на набсовет ВЭБ.РФ. «Речь идет о согласовании инновационных стратегий институтов развития с госпрограммами, «дорожными картами» госкомпаний и т.д., — поясняет источник РБК. — Проекты должны получать поддержку, переходя от одного института развития к другому по мере их реализации».

Кого проверят на соответствие национальным целям Среди институтов развития, деятельность которых анализируется на предмет влияния на достижение национальных целей, по словам источника РБК, есть и базовые, и отраслевые, и создававшиеся по географическому признаку: Фонд «Сколково», Российская венчурная компания (РВК), «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», РосОЭЗ, Россельхозбанк, «Российский экологический оператор», «Роснано», Росэксимбанк, «Автодор», «Дом.РФ», Фонд ЖКХ, «Российский экспортный центр», Корпорация и банк МСП, а также Фонд и корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа, «Курорты Северного Кавказа» и другие.

Следующий вариант — координация в партнерском формате, которая предусматривает совместное управление институтами развития ВЭБом и профильными организациями.

Также анализируется возможность продолжения координации деятельности институтов развития в текущем формате.

О том, что требования к институтам развития, а также возможность их перезапуска будут пересмотрены, в июле говорил сам глава кабмина Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. «Институты развития — нужно посмотреть, что конкретно делает каждый из них. Какие есть проекты и результаты. И если понадобится, перезапустить их или создать новые инструменты для поддержки перспективных направлений», — заявлял премьер.

В пресс-службе ВЭБ.РФ перенаправили запрос РБК в правительство. В пресс-службе правительства РБК сообщили, что сценарий, предполагающий передачу под кураторство ВЭБа ряда институтов развития, «не рассматривается». «Речь идет о создании механизмов совершенствования институтов развития и повышения их эффективности», — отметили в пресс-службе.