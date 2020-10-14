Отдельный вход, отдельный код

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Газета № 070 (3237) (1410)
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил новый формат работы кальянных
Для кальянных клубов необходимо создать отдельный вид экономической деятельности, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это позволит сохранить услугу после предстоящего с ноября запрета использовать кальяны в общепите
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил в защиту кальянных заведений и рестораторов, оказывающих эту услугу. В письме министру экономического развития Максиму Решетникову бизнес-омбудсмен предложил свое решение проблемы, возникающей из-за вступающего в силу с 31 октября запрета на использование систем нагревания табака, а также кальянов в общественных местах.

Копия датированного 9 октября письма есть в распоряжении РБК. Представитель Титова подтвердил подлинность документа.

Что не так с кальянами

31 октября 2020 года вступают в силу поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которые унифицировали регулирование всей курительной никотиносодержащей продукции. В частности, курение альтернативных средств доставки никотина (электронных сигарет, вейпов) и кальянов приравнено к табакокурению и запрещено в общественных местах, в том числе в заведениях общепита. Запрет на курение табакосодержащих кальянных смесей существовал и раньше, официально рестораторы должны были вывести эти позиции из меню услуг и переключиться на бестабачные смеси. Все ли выполнили это требование, не известно. Легально курить табачные кальянные смеси можно только в специализированных заведениях — кальянных, где не оказываются услуги общественного питания. В Совете Федерации ранее поясняли, что обновленный закон не запрещает деятельность кальянных, но тогда они не должны предлагать еду и напитки.

Невозможность предложить посетителям кальяны негативно скажется на деятельности кафе и ресторанов, так как эта услуга дает «ощутимое увеличение среднего чека», констатирует Титов. По его мнению, решением проблемы могло бы стать создание стационарных «кальянных клубов», но не на базе объектов общепита, а по соседству с ними.

Общество
Владельцы кальянных сочли нерациональной идею закрыть их до конца года Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Чтобы избежать правовых коллизий и выделить деятельность кальянных из общепита, необходимо создать отдельный код ОКВЭД для кальянных клубов, предлагает бизнес-омбудсмен. Сейчас чаще всего заведения общепита и кальянные используют единый код ОКВЭД 56 — «Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте и предлагаемых в традиционных ресторанах».

Титов предлагает регламентировать определение «кальянный клуб» как специализированное помещение с усиленной системой вентиляции и входом строго с 18 лет. Необходимо также внести изменения в действующие нормы СанПиН, пожарной безопасности и уделить особое внимание системе вентиляции помещений.

Общество
Госдума одобрила проект о запрете кальянов и вейпов в общественных местах Фото: Eric Gaillard / Reuters

Кальянные клубы должны быть выделены из сегмента общественного питания и общих подходов к госрегулированию данного вида деятельности, однако это совершенно не исключает, что в кальянной могут подавать еду и напитки, пояснил Титов через представителя. «Речь идет о том, что для всех — и потребителей, и инспекторов — это будет в первую очередь именно кальянная», — уточняет бизнес-омбудсмен.

Почему кальяны важны для рестораторов

Курение кальяна — очень популярная услуга в ресторанном бизнесе: ее доля в обороте ресторана может доходить до 20% при низкой себестоимости продукции, объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Больше только доля продаж бара заведения, которая в среднем составляет 35–50%.

На текущий момент только в 15 российских городах-миллионниках действует более 2,3 тыс. специализированных кальянных, 791 из них находится в Москве, следует из данных 2ГИС.

Потребление табачных смесей для кальянов значительно уступает потреблению обычных сигарет. В 2019 году весь оборот российского табачного рынка, по данным Euromonitor International, составил 1,4 трлн руб., а продажи в сегменте сигар, сигарилл и курительного табака — только 16,2 млрд руб. Точных данных об обороте кальянных смесей нет, однако потребителей кальянов на порядки больше, чем сигар или трубочного табака, констатирует руководитель отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев.

Поможет ли введение отдельного кода

Большинству рестораторов будут интересны отдельные кальянные проекты, уверен сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук. По его мнению, это поддержит рестораторов и «поможет избежать подпольщины, когда кальянные будут открываться в квартирах и офисах».

Рестораторам, которые уже умеют работать с этой услугой, такой формат был бы интересен, согласен Бухаров. Однако он отмечает, что введение отдельного кода займет много времени — его надо будет согласовывать со всеми странами — участницами Евразийского экономического сообщества.

Общество
В Петербурге завели дело из-за работы кальянной во время карантина Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Эта инициатива, скорее всего, вызовет противодействие, но даже если она будет согласована, понадобится время на ее внесение, ни в одном ведомстве это не приоритетная задача, предупреждает Королев.

Но в Ассоциации участников кальянной индустрии (объединяет, в частности, «Мята Lounge», HookahPlace, «МосКальян») рассказали, что с ноября планируют отказаться от услуг общепита. «Наша основная статья доходов — это организация досуга и курения кальяна, мы планируем сосредоточиться именно на данном виде деятельности», — сообщил представитель ассоциации. По его словам, организации будут переходить на код ОКВЭД 93.2 — «Деятельность в области отдыха и развлечений».

РБК направил запросы в Минздрав, Минэкономразвития и Роспотребнадзор. На момент публикации ведомства не предоставили свои комментарии.

Автор: Анна Левинская.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: Кальянная , запрет , закон о курении , рестораны
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