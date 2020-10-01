Карабахский коллапс

Армения и Азербайджан продолжают бои в спорном регионе

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Ереван указывает на новые факты вмешательства Турции в конфликт, Баку угрожает вести войну до победного конца. Россия предложила Москву как контактную площадку для переговоров

Фото: Sipan Gyulumyan / AP

Что происходит в зоне конфликта

Утром 30 сентября в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с журналистами российских СМИ. Он выглядел уставшим и начал пресс-конференцию с сообщения, что в Нагорном Карабахе с ничуть не меньшей интенсивностью продолжаются активные боевые действия. «За ночь ситуация не изменилась, — сказал премьер. — Мы имеем ту же самую ситуацию, что и вчера».

В среду сообщения об обстрелах и наземных столкновениях в основном приходили из Мардакертского района на севере Нагорного Карабаха. Противоборствующие стороны весь день публиковали видео нанесения новых ударов. Съемки со стороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) велись с земли, со стороны азербайджанцев — с дронов.

Днем ранее в НКР заявили, что за все время с начала конфликта в боях с армянской стороны погиб 81 человек, 120 раненных военнослужащих находятся на лечении. Азербайджан уже четвертый день не публикует данных о своих потерях. РБК направил запрос в Минобороны республики.

По данным Еревана, с начала боевых действий Баку потерял убитыми 790 военнослужащих, ранены 1,9 тыс. человек, уничтожены 137 азербайджанских танков, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет Ан-2. В Баку же заявляют, что потери армянской стороны в Нагорном Карабахе за последние три дня составляют до 2,3 тыс. убитыми и ранеными. В военном ведомстве Азербайджана также утверждают, что уничтожили около 130 армянских танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, около 25 систем противовоздушной обороны, шесть командных пунктов управления и пять складов боеприпасов.

Представитель Министерства обороны Армении сообщила, что силы самообороны Нагорного Карабаха уничтожили огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» армии Азербайджана.

«Точными ударами армии Азербайджана в селе Шушакенд Ходжалинского района была выведена из строя одна зенитно-ракетная установка С-300 ВС Армении», — заявил представитель Минобороны Азербайджана.

В столице Армении о войне практически ничто не напоминает — только в центре на всех крупных проспектах и площадях через каждые несколько десятков метров стоят волонтеры с флагами в окружении картонных коробок. Они собирают гуманитарную помощь для Армии обороны НКР. В городе есть и государственные точки сбора помощи, но большинство организованы горожанами, рассказали РБК волонтеры. Желающие оставляют воду, туалетную бумагу, консервы — волонтеры их распределяют по коробкам, и дальше их забирают грузовики; непризнанной республике помогают как частные лица, так и государство.

Кто может выступить посредником в урегулировании

Накануне конфликт в Нагорном Карабахе вышел за рамки армяно-азербайджанского противостояния. Ереван официально заявил, что турецкий истребитель F-16 (у Азербайджана нет такой техники) сбил армянский Су-25 в районе города Варданис, то есть в воздушном пространстве Армении. Вместе с тем появляется все больше свидетельств того, что на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии. Так, сирийская газета Jesr Press опубликовала снимок смертельно раненного бойца-наемника из Хомса. Днем ранее о том, что на стороне Баку воюют боевики из Сирии, сообщали Reuters и The Guardian.

Также 30 сентября Минобороны Армении заявило, что Азербайджан передал ВВС Турции воздушное управление наступательной операцией против Карабаха. С 10:00 утра турецкие F-16 и Су-25 ВВС Азербайджана совместно атаковали Мартакерт, в том числе гражданские объекты. Их действия управлялись из центра управления «E7T», который находится в турецком Эрзруме, заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян. Баку и Анкара ранее опровергали информацию об участии Турции в конфликте.

Вечером того же дня главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян провели телефонный разговор. Первый указал на недопустимость вовлечения Турции в конфликт, а также сообщил о переброске боевиков в Азербайджан. Собеседники заявили о недопустимости участия в конфликте третьих сил, говорится на сайте армянского МИДа. Российское внешнеполитическое ведомство после разговора заявило, что готово предоставить московскую площадку для организации контактов для разрешения нагорно-карабахского конфликта.

Еще до разговора российского и армянского министров президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку согласится на прекращение боев в Карабахе, только если Вооруженные силы Армении выйдут оттуда. «Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем», — сказал он.

С 1991 года Армения ни разу не обращалась с просьбой обеспечить перемирие в Нагорном Карабахе, сообщил РБК главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян. «В 1992-м, 1993-м, дважды в 1994-м и в 2016 году — всегда о перемирии просил Баку», — утверждает он.

Контакты российских официальных лиц с турецкой стороной пока ни к чему не привели. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара обсуждала с Москвой вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, «как в Сирии». Турецкий министр отметил, что разговоры на эту тему велись с президентом России Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. «Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь (в Нагорном Карабахе. — РБК), но не удалось. Говорят: пусть остановится война. Пусть. Нужно объявить перемирие, но при этом Армения должна уйти с оккупированных территорий. Говорится ли это? Нет. Тогда как вопрос будет решен?» — сказал Чавушоглу.

Ереван воспринимает Россию как посредника; если Москва займет ту или иную сторону, то она потеряет эту функцию, считает Арутюнян. Россия первой из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (ими также являются США и Франция) отреагировала на обострение, заметил он. Лавров провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана в воскресенье, через несколько часов после начала конфликта.

Почему Армения не обращается за помощью

Во время разговоров Никола Пашиняна с Владимиром Путиным 27 и 29 сентября возможность военного вмешательства России не обсуждалась, заявил РБК армянский премьер. Кроме того, Армения пока не видит необходимости обращаться за помощью и в ОДКБ. «На данном этапе ВС Армении в силах обеспечить безопасность страны, и мы считаем, что не имеем ситуации, при которой нуждаемся в таком обращении», — сказал Пашинян.

Поводом для запроса о помощи в ОДКБ может стать атака на международно признанную территорию Армении. Однако Ереван вправе обратиться в ОДКБ, даже если не будет военного нападения на территорию республики, заявил в разговоре с РБК собеседник в армянском правительстве. По уставу организации, отмечает он, основанием для вмешательства может стать и угрожающий безопасности конфликт у границ страны — члена военного блока, и именно это сейчас и происходит.

История нагорно-карабахского конфликта Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа). С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию. Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.



В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.



Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня. Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

«Нынешние военные действия на линии соприкосновения — это темы для глубокого анализа в недрах организации и, конечно, для возможного обсуждения в организации. В остальном я воздержусь от каких-либо комментариев», — объявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но даже в случае резкого обострения конфликта и нападения на Армению у Еревана есть и другие возможности. Например, 102-я российская военная база может быть задействована не только по Договору о коллективной безопасности, но и по двустороннему российско-армянскому Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, пояснил собеседник РБК.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил РБК в среду, что ОДКБ не вмешивается в конфликт, «потому что бои идут на азербайджанской территории», и «если ОДКБ вмешается, то наш союзник Турция может также вмешаться».

Ереван также может пойти на признание независимости НКР или подписать со Степанакертом соглашение о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом и договор о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, заявил в среду Пашинян. Это решение позволит Вооруженным силам Армении открыто вступить в конфликт — сейчас непризнанную республику официально обороняет только Армия обороны НКР, состоящая как из карабахских военных, так и сотен армянских добровольцев, отправившихся в зону конфликта после 27 сентября. Азербайджан же заявляет, что признание Ереваном независимости Нагорного Карабаха «будет последним мостом, который они сожгут», и тогда война будет идти «до победного конца».