Рынок сыграл в отставку

Три вопроса о причинах скачка акций «Газпрома»

«Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, став самой дорогой компанией в России — на пике рост составил 17%. РБК разбирался в причинах такого взлета стоимости бумаг газовой монополии и потенциале ее дальнейшего роста

Алексей Миллер (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Как «Газпром» стал самой дорогой компанией

В понедельник, 3 июня, «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк, став самой дорогой компанией в России. На пике роста цена акций газовой монополии на Мосбирже подскочила на 16,99%, до 251,65 руб., капитализация достигла 5,95 трлн руб. Это рекорд с августа 2008 года, когда бумаги «Газпрома» стоили 253,35 руб. за штуку.

К концу дня котировки газовой компании немного скорректировались вниз, до 235,5 руб. (плюс 9,49%), а капитализация составила 5,575 трлн руб. против 5,39 трлн руб. у Сбербанка.

Акции «Газпрома» дорожали при высоких оборотах, в разы превышающих обычный уровень. За понедельник на основном рынке Мосбиржи было заключено около 260 тыс. сделок на 51,07 млрд руб., тогда как, например, на прошлой неделе оборот основных торгов колебался в пределах от 6 млрд до 16 млрд руб.

Рост котировок газового холдинга начался с середины мая: за последние три недели, с 14 мая до вечера 3 июня, акции компании прибавили 44%, тогда как основной индекс Московской биржи (IMOEX) за тот же период — лишь 8%. Этому предшествовала целая серия новостей: от смены нескольких зампредов правления в два этапа (в феврале и апреле), реорганизации департаментов и ротации топ-менеджмента в ключевых дочерних компаниях до изменения дивидендной политики.

Почему дорожает «Газпром»

Стремительный рост котировок аналитики связывают с тремя факторами: обещаниями роста дивидендов и изменений в дивидендной политике, хорошей отчетностью за первый квартал 2019 года, вышедшей 30 мая, и слухами о дальнейших кадровых изменениях в компании, в том числе возможной смене предправления Алексея Миллера.

14 мая правление «Газпрома» пересмотрело собственную рекомендацию, предложив акционерам направить на дивиденды по итогам 2018 года 393 млрд руб., или 27% чистой прибыли по МСФО. Это более чем вдвое превышает дивиденды за 2017 год и в полтора раза больше прежней (апрельской) рекомендации правления. 21 мая эту рекомендацию утвердил совет директоров монополии.

30 мая глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников, представляя результаты первого квартала 2019 года, заявил, что компания может перейти к выплате 50% от прибыли в виде дивидендов в течение трех лет. В презентации (*.pdf) к этому отчету говорится, что «Газпром» уже разрабатывает новую дивидендную политику.

«Оптимизм инвесторов связан с ростом дивидендных выплат — исторически менеджмент уделял дивидендам не самое большое внимание, а государство в последнее время получало свою долю дополнительной прибыли в обход миноритариев за счет роста НДПИ», — объясняет старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Акции «Газпрома» много лет были сильно недооценены, а сейчас на фоне новостей о росте дивидендов, пересмотре дивидендной политики и хорошем отчете за первый квартал участники рынка акций играют на повышение, говорит заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Кроме того, нельзя исключать, что у инвесторов появились позитивные ожидания от кадровых и структурных изменений, которые Миллер провел в руководстве компании, добавил он.

Новость о дивидендах «Газпрома» появилась достаточно давно, по большей части отыграна рынком и не объясняет роста котировок на 17% за три часа в понедельник, замечает руководитель управления по работе с ключевыми клиентами «БКС Брокер» Артем Аргеткин. «Скорее причина в новой волне слухов о смене менеджмента компании», — полагает он.

В понедельник сразу несколько Telegram-каналов опубликовали сообщения о том, что 4 июня на заседании правления «Газпрома» с участием директоров дочерних обществ глава холдинга Алексей Миллер объявит о своей отставке. По одной из версий, вместо него главой компании станет гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. Владелец компании Lombi Gas Marketing & Trading Роман Мацаев отмечает, что отставки Миллера, который возглавил «Газпром» 30 мая 2001 года, рынок ждет последние десять лет. «Но последние ротации в топ-менеджменте подтолкнули спекулянтов к мысли, что она не за горами. Инвесторы ждут кардинальных изменений в финансовой политике, которую связывают в том числе с предстоящей сменой главы компании», — утверждает он.

Представитель Миллера Сергей Куприянов опровергает информацию о готовящейся отставке главы «Газпрома». «В Telegram всегда происходит какое-то бурление. У нас завтра плановое правление по итогам прохождения осенне-зимнего периода», — сказал он. Три источника РБК в «Газпроме» также говорят о том, что заседание плановое: отставки Миллера они не ждут.

Почему сработал сценарий short squeeze Начавшийся с утра в понедельник резкий рост котировок «Газпрома» на слухах о грядущих кадровых перестановках помешал части инвесторов реализовать позиции, открытые, наоборот, в расчете на снижение цен акций после роста предыдущей недели. Это в итоге привело к еще большему росту котировок компании. Пиковое и краткосрочное повышение котировок «Газпрома» до 17% наблюдалось в течение 15–20 минут около 13:00 мск. «Рост такого характера может быть только в случае одного сценария развития, который называется short squeeze, — сказал РБК портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. — То есть какой-то крупный игрок открывал короткие позиции по «Газпрому» на очень большой объем, затем компания стала дорожать — неважно, на каких событиях, и игрок стал в большом объеме закрывать короткие позиции и в большом объеме докупать акции». Короткие позиции открываются в ожидании понижения котировок: в идеале инвестор берет в долг бумаги, продает их, а потом вновь покупает, но уже по более низкой цене, чтобы вернуть, а разницу в цене оставляет себе. Однако, если цена не снижается, а, наоборот, растет, убыток инвестора соответственно увеличивается, и в результате может сработать margin call, ведущий к принудительной покупке акций на рынке, чтобы возвратить взятые взаймы бумаги. С тем, что повышение котировок вызвало массовое закрытие коротких позиций и дальнейший рост, согласен и Артем Аргеткин. «По нашей информации, в акциях «Газпрома» накопился приличный объем шортов, за сегодня частично ликвидированный», — заключил он.

Что будет с котировками акций дальше

Акции «Газпрома» были недооценены примерно последние пять лет, и их дальнейший рост возможен в случае подтверждения кадровых перемен в газовой компании, считает главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров. Сейчас стоимость акций «Газпрома» стала близка к справедливой, полагает старший аналитик Альфа-банка Антон Корыцко, добавляя, что, несмотря на значительный рост котировок, масштабной фиксации прибыли в ближайшее время он не ожидает.

Из компаний нефтегазового сектора у бумаг «Газпрома» в долгосрочной перспективе имеется наибольший потенциал роста, полагает он. Аналитики Сбербанка в понедельник повысили целевой показатель цены для бумаг «Газпрома» до $4,2 (более 270 руб.) и установили рекомендацию «покупать».

В свою очередь, аналитики «ВТБ Капитала» ближе к вечеру 3 июня понизили рекомендацию по акциям «Газпрома» с «покупать» до «держать». По их мнению, резкий рост котировок можно оправдать «переменами в корпоративном управлении», но в текущую цену заложены не факты, а грядущие потенциальные изменения, это своего рода «кредит доверия». Поэтому «ВТБ Капитал» не стал повышать целевой показатель, оставив его на уровне $3,8 за акцию через год, или на 12% выше текущей цены.

Несмотря на обещания топ-менеджмента, Маринченко из Fitch в будущем ожидает снижения дивидендов «Газпрома» в абсолютных значениях. «Конкуренция со сжиженным природным газом (СПГ), в том числе американским, в 2019–2020 годах может привести к падению как средних цен реализации газа, так и объемов экспорта в Европу», — предупреждает эксперт. «Поэтому удержать планку в 50% чистой прибыли для дивидендов «Газпрома» может быть не так просто, — указывает он. — В абсолютном значении они почти наверняка снизятся из-за падения прибыли».