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UC Rusal расплатилась
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Газета
UC Rusal расплатилась
Газета № 051 (3006) (1604)
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UC Rusal расплатилась
Компания Олега Дерипаски инвестирует в строительство алюминиевого предприятия в Кентукки
Недавно освобожденная из-под санкций США UC Rusal построит с американской Braidy Industries первый за 30 лет алюминиевый завод в США за $1,7 млрд. Это может быть частью сделки с Минфином США, считает эксперт
Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Rusal выходит в США

UC Rusal, с которой Минфин США в январе 2019 года снял санкции, договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности. Об этом говорится в сообщении российской компании, распространенном на Гонконгской бирже в понедельник.

По соглашению сторон UC Rusal получит 40% в проекте, объем инвестиций составит до $200 млн, говорится в сообщении российской компании. Braidy Industries сохранит 60%. Ранее Braidy, давно находящаяся в поиске инвесторов для проекта, в своих сообщениях на Нью-Йоркской бирже оценивала стоимость завода в $1,68 млрд.

Долг совместной компании будет финансироваться за счет кредитных организаций. После подписания договора о намерениях UC Rusal и Braidy планируют привлекать средства на финансовых рынках, сообщает российская компания.

UC Rusal планирует поставлять алюминий для нового прокатного завода в США с Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого сейчас ведется в Сибири. Ежегодный объем поставок составит до 200 тыс. т, сообщил представитель Braidy газете The Wall Street Journal.

Десятилетнее соглашение сделало бы Braidy крупнейшим клиентом UC Rusal и обеспечило бы российской компании значительное присутствие на рынке алюминиевого проката в США, где у нее нет собственных заводов, указывает издание. В 2018 году на США пришлось 11% поставок алюминия UC Rusal, что в полтора раза меньше, чем было годом ранее. На досанкционные показатели поставок на американский рынок компания рассчитывает выйти к 2020 году, говорила в марте директор по финансам компании Александра Бурико.

Крупнейший за пределами Китая производитель алюминия UC Rusal оказался под санкциями США вместе с другими компаниями своего акционера Олега Дерипаски. В санкционный список их внесли в апреле 2018 года. Все то время, пока UC Rusal находилась под санкциями, Минфин США продлевал разрешение на проведение операций с компанией, а в декабре 2018 года согласился снять ограничения при выполнении нескольких условий. В их числе — снижение доли Дерипаски в компании до уровня ниже контрольного пакета, включение независимых директоров в совет директоров и строгий аудит работы. Эти требования были выполнены в конце января 2019 года, после чего Минфин снял санкции.

Экономия на пошлинах и спасение от безработицы

Планируется, что завод Braidy Atlas будет находиться в штате Кентукки и производить 500 тыс. горячего проката и 300 тыс. т готовой продукции холодного проката в год. UC Rusal подчеркивает, что он сможет выпускать самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.

Braidy уже более года находится в поиске финансирования для этого предприятия, недавно компания запросила $800 млн для него по госпрограмме США. Запустить завод компания рассчитывает в 2020 году, следует из ее бизнес-плана, размещенного на бирже.

Инвестиции UC Rusal позволят Braidy получить еще $500 млн частных инвестиций и $1,2 млрд в виде займов на строительство и оборудование завода, сообщил WSJ генеральный директор Braidy Крейг Бушар. Сложности с кредитованием, а также задержка строительства могут привести к тому, что новый завод начнет поставки алюминия только в начале 2021 года.

В своих сообщениях Braidy подчеркивает, что подобных заводов в США не строили более 30 лет. Кроме того, как пишут американские СМИ, новый завод поможет трудоустроить людей, которые потеряют работу из-за закрытия находящегося неподалеку завода сталелитейной AK Steel. Для строительства завода потребуется 1,5 тыс. человек, а при его запуске работой будут обеспечены более 600 человек.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов считает, что инвестиции в США могут быть частью соглашения UC Rusal с американским Минфином. Завод нужен американцам для того, чтобы не ввозить импортную продукцию из Китая и Саудовской Аравии и спасти рабочие места в Кентукки. Худалов также заметил, что оценка стоимости проекта низкая: «Вероятно, на него придется потратить до $3 млрд».

Президент США Дональд Трамп в марте 2018 года ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия, чтобы поддержать американскую промышленность. Получается, для UC Rusal проект с Braidy — также возможность экономить на пошлинах, поставляя свой алюминий на будущий завод (в этом случае пошлины действовать не будут), отметил Худалов. По его оценке, экономия может составить около $90–100 млн в год. Таким образом, инвестиции могут окупиться примерно через семь лет.

Русские металлурги в США

Из российских металлургов инвестировать в США продолжают Evraz Романа Абрамовича и партнеров и НЛМК Владимира Лисина. Evraz в октябре прошлого года заявил, что вложит $480 млн в проект по выпуску стометровых железнодорожных рельсов в США (Evraz Pueblo, Колорадо, США). НЛМК планировала расширить металлургическое производство в Пенсильвании, вложив $80 млн, но приостановила проект после введения Трампом пошлин на ввоз стали. ТМК Дмитрия Пумпянского в марте, наоборот, заявила о своем уходе из Америки: она договорилась продать итальянской Tenaris свое американское подразделение IPSCO Tubulars Inc. за $1,209 млрд. Ранее ТМК хотела провести IPO американского подразделения, но отложила его после публикации «кремлевского доклада» в США. «Северсталь» Алексея Мордашова, первой начавшая скупку зарубежных активов еще в 2004 году, рассталась с американскими активами десять лет спустя — в 2014 году.

Автор: Светлана Бурмистрова.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: UC Rusal , Санкции
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