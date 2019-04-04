Юани и иены уходят в запас

МВФ представил данные по валютным резервам стран мира

Мировые центробанки нарастили активы в евро, юанях и иенах в четвертом квартале 2018 года, а в долларах снизили, следует из данных МВФ. Аналитики считают одной из причин этого перераспределение резервов России

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Валютные резервы стран мира, раскрываемые через систему Международного валютного фонда (МВФ) COFER, увеличились в четвертом квартале 2018 года на $20 млрд, до $10,73 трлн.

Доля резервов в долларах снизилась на 0,25 п.п., до 61,7% — самого низкого значения с конца 2013 года.

Доля активов в евро, юанях и иенах выросла на 0,5 п.п.

В том числе резервы в японских иенах увеличились с $533 млрд до $558 млрд, а их доля составила 5,2% — максимум с 2002 года. Этот рост в основном связан с укреплением иены в октябре—​декабре.

Дедолларизация России

Goldman Sachs указывает на «дедолларизационные потоки России, которые обусловили значительное увеличение» доли резервов в юанях в 2018 году. Активы центробанков в юанях выросли в четвертом квартале 2018 года на $10,4 млрд (до $203 млрд), а их доля — с 1,8 до 1,89%.

«Разумно предположить, что Россия продолжила выходить из долларовых активов в четвертом квартале, хотя, вероятно, и более медленно, чем в первой половине 2018 года (в основном этот процесс к этому времени уже завершился)», — сказал РБК старший научный сотрудник по международной экономике Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) Брэд Сетсер.

ЦБ России последний раз раскрывал структуру валютных резервов за третий квартал 2018 года (по сентябрь 2018 года). Распределение существенно не изменилось по сравнению со вторым кварталом:

на евро приходилось 32,1% золотовалютных резервов;

доллар — 22,6%;

золото — 16,6%;

юань — 14,4%;

фунты стерлингов — 6,5%;

японские иены — 4,2%.

А вот во втором квартале ЦБ радикально пересмотрел структуру своих резервов. Он сократил долларовые активы примерно на $100 млрд, их доля уменьшилась в два раза — с 43,7 до 21,9%. На первое место вышли резервы в евро: они выросли с 22,2 до 32% (примерно на $44 млрд). Кроме того, на $44 млрд выросли резервы в юанях, а резервы в иенах увеличились с нуля до $20,6 млрд. Соответственно, Банк России во втором квартале 2018 года перевел примерно $100 млрд из долларов в евро, юани и иены.

На конец 2018 года общие золотовалютные резервы Банка России достигли $468,5 млрд (с тех пор они выросли еще на $14 млрд). При этом в декабре 2018 года ЦБ довел долю наличных и депозитов в других центробанках и иностранных коммерческих банках до рекордного максимума — $148 млрд. Это произошло за счет увеличения денежных средств на счетах в других центробанках, Банке международных расчетов и МВФ сразу на $27 млрд, до $91,5 млрд. Данные МВФ по официальным резервам государств включают в себя иностранные банкноты, банковские депозиты и государственные бумаги.