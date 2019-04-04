В МЧС — штатная ситуация

Ведомство Евгения Зиничева вновь реформирует свои региональные управления

Глава МЧС Евгений Зиничев начал реформу региональных управлений министерства. Девять управлений в порядке эксперимента перейдут на единое штатное расписание, поглотив подчиненные структуры, и создадут антикоррупционные отделы

Евгений Зиничев (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Приказ о пилотном проекте по переходу территориальных органов и сил МЧС России на «новую организационно-штатную структуру» Евгений Зиничев подписал 25 марта, сообщил РБК источник в территориальном управлении МЧС. Копия приказа есть у РБК, его подлинность подтвердил другой источник, близкий к ведомству. В документе говорится, что новая структура будет опробована в девяти регионах — Москве, Мордовии, Ставропольском и Хабаровском краях, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Курганской и Липецкой областях.

В управление организации информирования населения МЧС РБК сообщили, что такая работа проводится и после ее завершения будут даны подробные комментарии.

Как будет проводиться эксперимент

В приказе отмечено, что реализовать пилотный проект необходимо в целях совершенствования структуры ведомства. Зиничев распорядился создать рабочую группу, утвердить план перехода на новую структуру, внести изменения в бюджетную смету и разработать штатное расписание. Пилотный проект начнется 5 апреля и продлится до декабря.

Общее руководство будет осуществлять рабочая группа руководителей МЧС. Им поручено контролировать переход «пилотных» управлений на новую структуру. Зиничев поручил участникам рабочей группы доложить о результатах до 25 сентября 2019 года.

В приказе министра говорится, что все мероприятия необходимо осуществлять «в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год». Ответственным за исполнение приказа министр назначил своего заместителя Андрея Гуровича. Гурович до работы в МЧС руководил управлением Федерального казначейства по Москве, сообщал РБК.

Что хочет реформировать министр

Пилотная схема новой структуры главного управления по региону (есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к ведомству) в целом совпадает с существующими, но есть ряд важных отличий, сказал РБК источник, близкий к ведомству. «Новая «штатка» станет шаблоном для всех управлений и призвана упорядочить структуры ГУ МЧС в различных субъектах, свести их воедино», — рассказал источник.

По словам источника, близкого к МЧС, в структуре главных управлений появятся новые отделы по вопросам профилактики коррупционных нарушений; их руководители будут подчиняться Главному управлению собственной безопасности МЧС (ГУСБ). Сейчас антикоррупционные отделы есть не во всех региональных управлениях, а лишь в регионах с крупными городами, добавил собеседник. Ранее РБК сообщал, что одним из решений нового главы МЧС Зиничева, после президентских выборов сменившего на этом посту Владимира Пучкова, стало создание ГУСБ.

Новая структура главных управлений МЧС в регионах также предполагает, что его руководителю будут подчиняться шесть замов: первый заместитель, замначальника главного управления по гражданской обороне и защите, по федеральной противопожарной службе, по надзорной деятельности и профилактической работе, по оперативному реагированию, а также заместитель руководителя территориального органа.

Источник, близкий к министерству, сообщил, что планируется усилить финансово-экономические, юридические отделы и отделы документационного обеспечения. «На эти отделы ляжет нагрузка после ликвидации юридических лиц, оформленных для различных подразделений МЧС», — рассказал источник.

По его словам, переход на новую структуру главных управлений МЧС повлечет за собой ликвидацию множества юридических лиц, зарегистрированных под подразделения. Например, до реорганизации министерства каждый отряд противопожарной службы оформлялся как отдельное юрлицо. «Теперь в регионах планируется создать единое юрлицо, под которым будет работать местный главк», — рассказал собеседник. Все остальные управления или отряды станут структурными подразделениями главка и не будут иметь отдельные юрлица. «Сокращений не планируется, наоборот, количественный состав подразделений увеличат на 5%», — отметил собеседник РБК.

Любое объединение юридических лиц приводит к экономии, говорит первый зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов. «В частности, министерство будет экономить на расходах на бухгалтерию. Содержать централизованный финансово-экономический отдел гораздо выгоднее, чем нести расходы на многочисленных бухгалтеров и делопроизводителей», — уверен Кирьянов. Объединение юрлиц улучшит логистику в рамках работы управлений и их администрирование, отметил эксперт. По словам Кирьянова, МЧС долгие годы вбирало в себя различные структуры и это «привело к юридическому хаосу».

Предыдущая реформа завершилась в прошлом году

В 2018 году МЧС России упразднило все свои региональные центры, завершив переход на трехуровневую систему управления (министерство — регион — пожарно-спасательный гарнизон), сообщал и.о. заместителя министра МЧС Игорь Кобзев. Полномочия региональных центров, которые охватывали сразу несколько регионов, были переданы главным управлениям МЧС. Также были ликвидированы центры управления кризисными ситуациями, работавшие в составе региональных центров.