Командный приговор

Чем решение суда по делу юриста Майкла Коэна грозит Дональду Трампу

Бывший юрист Дональда Трампа и фигурант дела о вмешательстве России в выборы в США получил трехлетний срок. Приговор спровоцировал дискуссии об импичменте президента, однако эксперты указывают, что пока оснований недостаточно

Майкл Коэн (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

За что судили экс-юриста Трампа

12 декабря Майкла Коэна, который с 2006 года по май 2018-го был личным юристом Дональда Трампа и входил в его ближайшее окружение, суд приговорил к трем годам лишения свободы за нарушение правил финансирования предвыборной кампании и дачу ложных показаний конгрессу. 52-летний Коэн стал первым человеком из команды Трампа, который получил столь большой срок в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Бывший юрист Трампа просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Он аргументировал свою позицию тем, что признал вину и сотрудничал со следствием. Обвинение заявило, что Коэн предоставил полезную информацию, которая может помочь основной миссии Мюллера — доказать, что кто-то из команды Трампа с помощью России повлиял на итоги выборов, пишет The Washington Post.

Перед оглашением приговора Коэн заявил, что берет на себя ответственность за все вменяемые ему преступления. «Моей обязанностью было покрывать его грязные дела», — сказал он о своей работе с Трампом (цитата по The Washington Post).

В 2016 году Коэн помог организовать выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс и модели журнала Playboy Карен Макдугал, чтобы они молчали о своих интимных связях с Трампом. По словам Коэна, в 2016 году Дэниелс получила от него $130 тыс. Карен Магдугал получила $150 тыс. от компании American Media Inc. по согласованию с представителями штаба Трампа, в том числе с Коэном. ​

Согласно федеральному законодательству США финансовые транзакции, направленные на защиту имиджа кандидата на политический пост, расцениваются как траты в рамках его кампании. Вместе с тем ограничение на размер индивидуального взноса в кампанию установлено на уровне $2,7 тыс. Выплаты Коэна ​превышали эти суммы и к тому же не были официально задекларированы в федеральной избирательной комиссии.

Коэн также был признан виновным в предоставлении ложных данных сенатскому комитету по разведке. Он не рассказал, что в 2016 году готовил поездку Трампа в Россию и через пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова хотел предложить Кремлю проект строительства небоскреба «Трамп-тауэр» в Москве. «Как юрист господин Коэн мог бы и получше знать [законы]», — отметил на оглашении приговора судья.

Кто из окружения Трампа находится под следствием Пол Манафорт и Рик Гейтс, бывший глава предвыборного штаба Трампа и его бизнес-партнер. Им предъявлены обвинения в работе иностранными агентами без соответствующей регистрации и отмывании денег. Майкл Флинн, экс-советник президента по нацбезопасности. Его обвиняют в даче заведомо ложных показаний о контактах с российским послом. Он уже признал свою вину. Приговор должен быть вынесен в ближайшее время. Флинн попросил суд не давать ему тюремный срок, а заменить его годом условного и 200 часами общественных работ. Мюллер ранее также рекомендовал суду не сажать Флинна в тюрьму. Все трое пошли на сделку со следствием. Джордж Пападопулос, юрист предвыборной кампании Трампа. В сентябре он получил 14 дней тюрьмы и 200 часов общественных работ за дачу ложных показаний.

Как приговор отразится на Трампе

В конце лета, давая признательные показания, Коэн заявил, что именно Трамп приказал ему заплатить двум женщинам за молчание и что это было сделано в нарушение правил финансирования кампаний. Президент неоднократно говорил, что не знал о выплатах, которые делал его юрист. 13 декабря он в очередной раз в серии твитов написал, что Коэн действовал самостоятельно и оклеветал шефа, чтобы сократить себе тюремный срок.

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Если обвинению удастся доказать, что президент действительно знал о незаконных действиях Коэна, это может стать основанием для импичмента, так как будет означать, что Трамп преступил закон. Накануне вынесения приговора Коэну Трамп заявил Reuters, что не боится импичмента. «Если это случится, люди взбунтуются», — сказал он. 13 декабря телеканал NBC со ссылкой на источники в окружении президента США сообщил, что тот все более обеспокоен возможностью импичмента.

Несколько дней назад Джон Дин, советник президента Ричарда Никсона и одна из центральных фигур в уотергейтском скандале (был юрисконсультом Белого дома в 1970–1973 годах, по итогам расследования «Уотергейтского дела» приговорен к четырем месяцам тюрьмы за воспрепятствование правосудию), заявил CNN, что после признаний Коэна у конгресса не остается выбора, кроме как поднять вопрос об импичменте Трампа.​ Хотя преступления совершались, когда Трамп еще не был президентом, они имели целью мошенническим путем получить пост, заявил конгрессмен-демократ Джеральд Надлер. В новом составе палаты представителей, который приступит к работе 3 января, он получит пост председателя юридического комитета. Однако, напомнил конгрессмен, для инициирования процедуры импичмента нужно будет ответить на множество вопросов, в том числе насколько серьезными были совершенные преступления.

Даже если Трамп знал о незаконной деятельности Коэна, это не может стать основанием для импичмента, выразил в разговоре с Washington Post свое мнение эксперт по конституционному праву, профессор Колумбийского университета Филипп Боббит. Он считает, что для этого президент должен совершить очень серьезное преступление, например, если будет доказано, что он победил на выборах при содействии иностранной разведки. Чтобы признать выборы нелегитимными, должно быть установлено, что Трамп неоднократно нарушил избирательное законодательство. «Пока это отдельный эпизод, я не думаю, что он может стать достаточным основанием [для импичмента]», — сказал Боббит.

Есть также вероятность, что Трампу могут выдвинуть обвинения после окончания его президентского срока. 11 декабря конгрессмен-демократ Адам Шифф, будущий глава комитета разведки в палате представителей, заявил, что существует реальная перспектива, что Министерство юстиции предъявит обвинение президенту, как только тот перестанет быть президентом, и ему будет угрожать тюремный срок.

По данным опроса, проведенного в конце августа (через несколько дней после повинной Коэна) ABC News и Washington Post, за импичмент президента выступают 49% американцев, 46% — против. В поддержку работы спецкомиссии Мюллера высказались 63% респондентов.​