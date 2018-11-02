Мебель от винта

Как экономист и юрист занялись производством журнальных столиков из деталей старых самолетов

Александр Очков и Руслан Буланов дают вторую жизнь авиационному лому, превращая его в журнальные столики и настенные часы. Всего за четыре месяца партнерам удалось вывести компанию Ru-Sky на прибыль

Фото: Из личного архива

Основатели компании Ru-Sky придумали свой бизнес благодаря любви к самолетам. Дед 35-летнего москвича Александра Очкова, Герой Советского Союза Александр Медведев, осенью 1941-го бомбил наступавших на Москву немцев с пикирующего бомбардировщика Пе-2. Отец 34-летнего волгоградца Руслана Буланова, инженер, всю жизнь проработал в авиационной индустрии. Несмотря на то что у обоих друзей было непрофильное образование, экономическое и юридическое, авиация не обошла их стороной: минувшим летом они открыли производство, которое перерабатывает детали отлетавших свое самолетов в красивую мебель и арт-объекты. Выручка Ru-Sky за октябрь достигла 650 тыс. руб., операционная прибыль — 160 тыс. руб.

Полеты во сне и наяву

Выпускник НИУ ВШЭ Александр Очков успел поработать в крупном бизнесе: несколько лет трудился в лондонской консалтинговой компании, а вернувшись в 2006 году в Москву, десять лет занимался в General Motors развитием дилерских сетей. Получив в 2016 году степень MBA в московской школе управления «Сколково», он решил покинуть компанию и сосредоточиться на собственных проектах, в частности на развитии рекрутингового агентства Atsearch, партнером которого является. Решая правовые вопросы, связанные с работой агентства, Александр часто обращался к юристу Руслану Буланову. «Я увидел, что Руслан — человек, с которым можно вести любые дела, исключительно порядочный и открытый», — вспоминает он. Сдружившись, предприниматели принялись обсуждать идеи совместного бизнеса.

У них оказалась одна общая любовь — самолеты. Будущие партнеры искали связанную с авиацией нишу, которая не требовала бы больших вложений, и натолкнулись на пример калифорнийской компании MotoArt, производящей мебель из деталей отлетавших свое самолетов и вертолетов. «Предприятие работает на рынке Северной Америки уже 18 лет. Оборот — $70 млн в год, десятки сотрудников», — рассказывает Очков. Предприниматели загорелись идеей открыть компанию, которая занималась бы тем же самым в России. «У нас в стране есть частные мастера, которые делают единичные предметы на заказ, но массового производства такой мебели нет. Мы решили стать первопроходцами», — говорит Александр.

Александр Очков (Фото: Из личного архива)

Новоиспеченные партнеры зарегистрировали компанию, набрали первых сотрудников и вместе с технологом стали искать в Москве производственное помещение. Обязательным условием было наличие в шаговой доступности производств, которым компания могла бы заказывать необходимые детали из других материалов — деревянные, стеклянные и тому подобные. ​

Идеальным местом оказался военный завод на улице Верейской в ЗАО. На его территории расположены сотни предприятий, в основном частных, которые занимаются деревообработкой, металлообработкой, покраской, сваркой, литьем. За 100 тыс. руб. в месяц партнеры сняли 100 кв. м площади — цех и два маленьких склада, чтобы хранить там небольшой запас деталей. Еще 700 тыс. руб. они потратили на оборудование — ручные станки и вакуумную установку, необходимую для работы с карбоновыми и стекловолоконными формами.

Другой цех, в Волгограде, друзья получили совершенно бесплатно: местный предприниматель передал Буланову во временное пользование свое помещение площадью 1 тыс. кв. м в благодарность ​за оказанную ему юридическую помощь. Здесь партнеры решили хранить основной запас деталей самолетов, которые рассчитывали получать с местного аэродрома. Для работы, не связанной с производством, они сняли часть офиса на территории школы управления «Сколково» за 15 тыс. руб. в месяц.

Кладбищенские истории

Решив эти организационные проблемы, бизнесмены стали налаживать каналы закупки авиационных деталей. Тут-то они поняли, что упустили важную проблему. В США существует немало авиационных кладбищ, посетители которых могут свободно приобрести заинтересовавшую деталь: работники кладбища отрежут ее, упакуют и доставят. У нас в стране отслужившие самолеты и вертолеты либо остаются на аэродромах, либо поступают на авиаремонтные заводы. Первые продают аппараты частным утилизирующим предприятиям, и те режут их на части и сдают в пункты приема металла. Вторые используют списанные самолеты в роли доноров деталей для работающей авиации или разбирают на комплектующие, которые хранят на продажу.

Фото: Из личного архива

Сначала партнеры обратились к владельцам компаний, занимающихся утилизацией деталей, чтобы приобрести у них крупные партии частей аппаратов. Однако цены оказались в два-три раза выше тех, по которым сдают авиационный лом пунктам приема металла: «Они видели, что нам эти детали нужнее, чем переработке, и намеренно подняли цену», — комментирует Очков.

В итоге основателям Ru-Sky удалось обнаружить в России несколько свалок, куда училища, аэродромы и авиаремонтные заводы свозили пусть не целые остовы, как за рубежом, но хотя бы отдельные детали, которые по каким-то причинам не удалось реализовать. Такие площадки Очков и Буланов нашли в Московской области, Ростове, Ульяновске и Иркутске. Предприниматели лично приезжали на свалки, выбирали необходимые части и оформляли доставку на основной склад в Волгограде. Первая партия 4,5 тыс. кг металла обошлась им в 400 тыс. руб. Никаких сертификатов для оформления покупок не требовалось, так как по документам отдельные элементы шли как лом.

Узнав о планах предпринимателей открыть массовое производство мебели из авиалома, к ним обратился владелец московской мастерской Sky Industries, который пытался наладить производство мебели из деталей самолетов еще в ​2013 году. По словам Очкова, два года спустя основатель Sky Industries утратил интерес к этой идее и ушел работать в госкомпанию, а бизнес перевел в спящий режим: мастерская продолжала выпускать одно-два изделия в год под заказ. Владелец просил за свой бизнес 2,5 млн руб., но, как подсчитали партнеры, складские запасы мастерской стоили не более 450 тыс. руб. В остальную сумму владелец оценивал разработанные им технологии производства и небольшую клиентскую базу. От предложения основатели Ru-Sky отказались.

Ru-Sky в цифрах 4 млн руб. — инвестиции в производство 7 сотрудников в компании 130 тыс. руб. — средний розничный чек 650 тыс. руб. — выручка за октябрь 160 тыс. руб. — прибыль за тот же период Источник: данные компании

Проба крыльев

Производство друзья запустили в конце июня. Работа с первой партией частей самолета-донора оказалась одним большим экспериментом: Очков и Буланов изучали их, пытаясь придумать, в каком исполнении они хорошо бы смотрелись. Дизайнер делал эскизы, которые потом визуализировал в 3D-программе. Если результат удовлетворял, вещь отдавали в работу технологам. В итоге определили первые два предмета — партнеры решили выпустить партию журнальных столиков и настенных часов.

Руслан Буланов (Фото: Из личного архива)

С технической стороной производства предпринимателям пришлось познакомиться вплотную. «В идеале мы хотели иметь ровную, чистую и абсолютно отполированную поверхность, которая бы давала зеркальный блеск», — рассказывает Буланов. Однако исходный материал был далек от совершенства: детали фюзеляжа приходили искореженные, помятые, загрунтованные, окрашенные и покрытые разными технологическими составами.

Партнерам пришлось забраковать несколько способов обработки, которые, как выяснилось, приводили к окислению металла, из-за чего он терял блеск. Шлифовка и полировка каждой авиационной детали занимала 70% времени от общего объема работы. Особой проблемой стал герметик, заполнявший швы фюзеляжа, — настолько прочно прилип к металлу, что никто не знал, как его вывести. В итоге технологи решили запечь заготовки при температуре 400 градусов по Цельсию. «Герметик ушел, но в итоге чуть полцеха не отравили, настолько ядовитой оказалась смесь», — вспоминает Александр.

Человека, который обладал бы навыками работы с дюралюминием, партнеры искали даже в автомобильных тюнинг-ателье. Найти профильного специалиста не удалось, поэтому взяли того, кто лишь приблизительно разбирался в технологиях работы с этим сплавом. Однако с его помощью партнеры все-таки сумели разработать ​состав, который оберегал дюралюминий от окисления и сохранял зеркальный блеск.

QR-история

Итогом стала лимитированная серия часов — 12 предметов, а также несколько журнальных столиков. Корпус часов и столешницы были сделаны из цельных кусков фюзеляжа, но все остальное предпринимателям приходилось заказывать на стороне. Например, чтобы приобрести стекло, покрывающее столешницу, пришлось тратить до 7 тыс. руб. за штуку. Правда, и стоит продукция Ru-Sky дорого: часы Rich — 115–149 тыс. руб., журнальный столик Montreal — 249 тыс. руб.

Шлифовка аварийной двери самолета (Фото: Из личного архива)

Энтузиастам не хотелось, чтобы металл, когда-то паривший высоко в небесах, окончательно утратил связь со своим высоким предназначением. Им хотелось сохранить историю бортов, части которых они использовали при создании арт-объектов. В итоге Очков и Буланов решили наносить на каждую изготовленную модель QR-код: отсканировав его через камеру мобильного телефона, покупатель сможет прочесть рассказ о воздушном судне, чьи «органы» были использованы для его часов или столика.

Среди самолетов, чьи детали использовала Ru-Sky, был, например, канадский Bombardier CRJ, совершивший свой первый полет в 1996 году. На протяжении многих лет он перевозил пассажиров Lufthansa CityLine, а в 2010-м пополнил авиапарк российской Utair. Самолет мог бы еще летать, но владельцы компании решили отказаться от моделей класса CRJ. В нынешнем году аппарат порезали на металлолом. Ru-Sky достались две части фюзеляжа. Другой — ветеран Ан-26, изначально военно-транспортный, впоследствии пассажирский. С 1979 по 1997 год он был приписан к тюменскому аэродрому, потом служил по всей стране, а в апреле упокоился на аэродроме в Красноярске.

​​Чужие небеса В мире есть несколько компаний, занятых в том же бизнесе, что Ru-Sky и ее американский собрат MotoArt. Большинство работают в формате частных мастерских, которые тратят на изготовление каждого предмета несколько месяцев, но затем продают изделие в три-четыре раза дороже, чем стоила купленная деталь. Например, британское дизайн-бюро Fallen Furniture в 2016 году продало за £19 тыс. кресло, сделанное из купленного его владельцами за £5 тыс. обтекателя Boeing 737. Коллекции кресел, столиков и шкафов, сделанных из деталей самолетов, выпускают и дизайн-бюро, занимающиеся в основном обычной мебелью, например австралийская Cocolea Furniture.

Взлетит или нет?

Друзья сознательно не вкладываются в масштабную рекламу: по словам Буланова, предприятие пока находится на стадии исследования. «Мы осторожно подходим к принятию решений, — говорит предприниматель. — Стремимся не делать крупных трат, чтобы потом не разочароваться, что пошли в неправильном направлении». Целевую аудиторию партнеры делят на несколько сегментов. Прежде всего это обеспеченные люди, чаще мужчины, которые любят дорогую эксклюзивную мебель и предметы декора. Другие клиенты — корпорации, заказывающие дизайнерские решения для офисных интерьеров. Наконец, это те, кто ищет дорогой подарок.

Фото: Из личного архива

Привлекать клиентов партнеры собираются через три основных канала, которые условно называют «авиационный, мебельный и дизайнерский». Продукция Ru-Sky, по мнению основателей проекта, может понравиться людям из авиационной индустрии, тем, кто ищет необычную мебель, а также всем любителям оригинальных вещей. В основном клиенты узнают о компании благодаря выставкам, публикациям в журналах, посвященных дизайну, а также через соцсети.

В сентябре Очков и Буланов приняли участие в международной выставке деловой авиации Russian Business Aviation Exhibition, которая прошла во Внуково-3. За три дня к стенду Ru-Sky подошли более 800 человек, среди которых были и иностранцы. По словам Очкова, CEO одной из немецких бизнес-авиакомпаний купил выставочный экземпляр часов, чтобы подарить на юбилей другу из Гамбурга. Позже партнеры участвовали в брендинговом мероприятии авиатренажеров предприятия Dream Aero и авиакомпании «Россия». Кроме того, за 100 тыс. руб. они зарезервировали площадку на мебельной выставке, которая пройдет на территории «Экспоцентра» в ноябре.

Благодаря продвижению на выставках и в интернете партнерам удалось реализовать первую партию товара: за четыре с небольшим месяца работы они продали 12 настенных часов, четыре журнальных столика, несколько пробных сувенирных изделий. Примерно половина покупателей — частные лица, другая половина — компании.

Чтобы привлечь иностранную аудиторию, предприниматели ​начали предлагать товар на сайтах ETSY, eBay, Amazon. Новую партию изделий компания хранит на складе. При этом на сайте предлагается гораздо больше моделей предметов — выбранный Ru-Sky может сделать на заказ. Производство требует времени: каждую авиационную деталь специалисты компании обрабатывают в среднем от 30 дней.

Фото: Из личного архива

В октябре выручка проекта Ru-Sky достигла 650 тыс. руб., чистая прибыль — 160 тыс. руб. Средний чек у компании ожидаемо высокий — 130 тыс. руб. Четыре месяца существования проекта и два с лишним года подготовки к нему сейчас кажутся основателям целой вечностью. «Мы на той стадии, когда можно ностальгически оглянуться назад и осознать, насколько наивными были, — говорит Александр Очков. — Компания будет трансформироваться, расти, ее костяк — крепнуть. И только потом мы поймем, что, оказывается, стоило делать по-другому».