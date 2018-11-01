Аватарская мастерская

Как любитель фильма Джеймса Кэмерона создал свои виртуальные миры

Поклонник «Аватара» Василий Рыжонков мечтал продать владельцам парков развлечений «портал на другие планеты». Когда те отказались покупать его VR-платформу, он открыл сеть ARena Space из семи парков. Последний — в ЦДМ на Лубянке

Василий Рыжонков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На голове шлем, в каждой руке по контроллеру. Кромешная тьма перед глазами рассеивается, и ты оказываешься на другой планете, с двумя щитами — красным и синим — в руках. Начинает играть музыка, и в тебя летят разноцветные шары. Интуитивно отбиваешь их подходящими по цвету щитами, а вскоре ловишь себя на мысли, что почти танцуешь, стараясь не пропустить коварный шар. Если все-таки пропускаешь — пугаешься, словно в тебя угодило что-то настоящее, увесистое.

Так выглядит погружение в одну из игр, которые предлагает парк виртуальных развлечений ARena Space, открывшийся в конце октября в Центральном детском магазине на Лубянке. На площади 600 кв. м расположены несколько странных агрегатов — кресло, напоминающее громадное белое яйцо, виртуальная беговая дорожка, симулятор полета на самолетах.

На то, чтобы создать все это, предприниматель Василий Рыжонков потратил около трех лет. Сперва он делал софт для VR-квестов, который собирался продавать владельцам парков развлечений. «Но те, кому я его предлагал, боялись, что их вложения не окупятся, — рассказывает Рыжонков. — Я в отличие от них в спрос на VR-аттракционы верил, поэтому решил: буду создавать такие парки сам». Сегодня сеть ARena Space состоит из семи парков, четыре из которых открыты по франшизе, еще три строятся. Выручка компании в сентябре 2018 года составила 9,3 млн руб., прибыль — 2,6 млн руб.

Ящик Пандоры

33-летний москвич Василий Рыжонков начал свою карьеру во время учебы на факультете информатики и систем управления МГТУ им. Баумана — устроился программистом в энергомашиностроительную компанию Schneider Electric. По окончании вуза работал в технологических компаниях «Энвижн Груп» и «Т-Платформы». В 2011 году отправился на двухгодичный бизнес-курс по стратегическому менеджменту, который проходил поочередно в трех европейских вузах. Регулярные поездки в Милан, Мадрид и Стокгольм позволили расширить кругозор. «Я увидел, как живут и мыслят люди в других странах, и поверил в себя как в потенциального стартапера», — рассказывает предприниматель.

В 2013 году, вернувшись в Москву, он вместе с двумя партнерами запустил собственный проект — виртуальный бизнес-инкубатор. Платформа должна была связать менторов и экспертов с компаниями, заинтересованными во внедрении инноваций. Однако партнеры вскоре разъехались по другим странам, да и самого Рыжонкова позвали на должность проектного менеджера в фонд «Сколково». За четыре года работы в фонде Рыжонков дорос до руководителя Центра мобильных технологий. И заскучал. «Я стал думать, где еще могу себя реализовать, — признается предприниматель. — С одной стороны, я был айтишником и инженером, с другой — у меня было бизнес-образование, с третьей — я работал на пике инноваций в России».

Любимым фильмом предпринимателя был «Аватар». Когда Рыжонков посмотрел его в десятый раз, он загорелся мечтой сделать планету Пандора доступной для каждого за скромные деньги. Добиться этого, по его замыслу, должны были помочь технологии виртуальной реальности (VR). В «Сколково» он познакомился с такими проектами, как Fibrum (разработчик VR-приложений, шлемов), Antilatency (система трекинга для виртуальной реальности), EligoVision (софт для создания AR-проектов), и был уверен, что сможет найти разработчиков, которые создадут для пользователей VR-очков фантастические миры.

Андрей Табуринский и Василий Рыжонков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Денег нет, но вы держитесь»

От замысла воссоздать планету Пандора Рыжонков быстро отказался. Его поглотили заботы о бизнес-составляющей — с помощью нанятых аналитиков он анализировал мировой рынок виртуальной реальности. «Рынок тогда только складывался, даже до массовой дистрибуции шлемов виртуальной реальности было еще полтора года», — вспоминает предприниматель. В то, что тысячи пользователей станут покупать шлемы, очки и контроллеры, Рыжонков не верил. Чтобы обзавестись всем необходимым для игр с эффектом погружения, каждый геймер должен был потратить $5–7 тыс. на громоздкое оборудование. Кроме того, однопользовательские игры не давали возможности социализации.

Предприниматель считал, что будущее VR-игр за специально оборудованными площадками в парках развлечений и торговых центрах. Большинству потребителей виртуальная реальность не нужна ежедневно: они будут пользоваться аттракционами время от времени — как интересующийся стрельбой человек, который не покупает свое оружие, а раз в неделю ходит в тир. Вот почему Рыжонков решил разрабатывать программную платформу, а потом и контент для нее, которая позволяла бы проводить квесты с погружением в виртуальную реальность за счет датчиков движения, закрепленных по всему телу.

В конце 2015 года предприниматель начал собирать команду для проекта, который назвал ARena. В нее вошли Александр Лукичев, бывший директор по развитию Fibrum, и Михаил Бердичевский, который прежде был директором «1С: Бит». По данным СПАРК, 60% в созданном ООО «Арена» (сейчас находится в стадии ликвидации) получил сам Рыжонков, остальные 40% поровну разделили Лукичев и Бердичевский.

Первые инвестиции — около 2 млн руб. личных средств Рыжонкова (он продолжал работать в «Сколково») — были потрачены на поиск восьми разработчиков контента и трекинга, зарплаты и аренду студии для создания VR (DA Studio, которая ранее делала патриотические мультфильмы «Сергий Радонежский» и «Суворовъ»). К маю 2016 года компания разработала бета-версию платформы и три пробных игры — шутер «Космическая станция» (игрок расстреливал инопланетных пауков), ролевую игру «Битва на Куликовом поле» (игроки сражались на виртуальных мечах) и мини-квест «Эверест» (игроку предстояло преодолеть страх высоты, пройдя по мосту над пропастью).

Выход платформы партнеры анонсировали на московской выставке DevGamm, участие в которой обошлось им в 500 тыс. руб. «Посетители были под впечатлением от эффекта полного погружения, но покупать продукт не спешили», — вспоминает Рыжонков. Владельцы парков развлечений сомневались, что удастся окупить вложения: на то, чтобы оборудовать площадку с VR-аттракционами, покупателям софта ARena Full Immersion VR пришлось бы потратить $200–300 тыс.

Василий Рыжонков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Компания работала вхолостую. «К лету средства стали заканчиваться, не было даже на зарплату команде, — вспоминает Рыжонков. — Я тогда сделал важный вывод, что умею мотивировать сотрудников на работу без денег ровно на полгода. Говорил: ребята, денег нет, но вам надо продержаться еще чуть-чуть».

Надежда забрезжила на июньской Startup Village, на которой предприниматель договорился о сотрудничестве с Георгием Тушинским, основателем фонда VRTech. По словам Рыжонкова, они с Тушинским даже подписали предварительное соглашение о том, что VRTech вложит в ARena первые $500 тыс. «Но этого не случилось, — вспоминает предприниматель. — Партнеры VRTech приезжали к нам несколько раз. Я не всегда присутствовал со своей командой на этих встречах. В итоге оказалось, что VRTech ​переманили часть наших сотрудников вместе с двумя сооснователями — им просто предложили зарплаты больше тех, которые я только обещал платить».

По словам Рыжонкова, вместе с сооснователями и частью разработчиков в VRTech перешла и бета-версия продукта ARena Full Immersion VR. «То, над чем я работал полтора года, ушло за один миг», — вспоминает предприниматель. Представители фонда комментировать ситуацию отказались. Сейчас VRTech развивает сеть похожих на ARena Space парков виртуальной реальности PlayVR.

Игроку приготовиться Сегмент location-based VR (виртуальных аттракционов, находящихся вне дома) растет опережающими темпами по сравнению с мировым рынком VR. «Аналитики прогнозируют, что он достигнет $1 млрд до конца 2018 года, что составляет 7% от всего рынка VR, — говорит Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ. — К 2023 году он составит уже $12 млрд (11%)». Лидерами этого сегмента на мировом рынке являются американские компании The Void и Dreamscape Immersive, австралийская Zero Latency и японская Bandai Namco. В России, помимо ARena Space, развитием VR-парков занимаются такие компании, как VRTech, Engage VR, Virtuality Club. «Объединение всех возможных видов VR-развлечений в рамках одного парка — сегодня самый перспективный формат, — считает Алексей Морозов, директор по развитию бизнеса разработчика VR-игр Neurogaming. — Для качественного игрового опыта необходимо хорошее оборудование, но его стоимость высока для среднестатистического геймера». Впрочем, в успехе этого формата убеждены не все. «Потенциально это большой рынок, но я не верю, что нынешние бизнес-модели VR-парков инвестиционно привлекательны, — говорит Илья Королев. — Компании, которые запускают VR-аттракционы, могут выйти на хорошую прибыль при правильном размещении точек, контроле за маржой и качественном контенте. Проблема в масштабируемости, относительно низком пороге входа, а главное — потенциальных стратегических покупателях».

Миллион на салфетке

В конце лета 2016 года, справившись с депрессией, Рыжонков задумался, как улучшить прежний продукт. Раз никто не покупает софт для VR-парка, надо делать такой парк самому, решил он. Правда, денег на свой парк требовалось намного больше, чем на разработку платформы и контента.

Но на этот раз Рыжонкову с инвестором повезло: через знакомых из «Сколково» он познакомился с Алексеем Мехоношиным, старшим вице-президентом Сбербанка. «Первый 1 млн руб. инвестиций был выписан буквально на салфетке», — вспоминает Рыжонков. Впоследствии он подписал с Мехоношиным соглашение на инвестирование в общей сложности около $450 тыс. еще в две компании — образовавшуюся в августе 2016 года ООО «Арена Лабс Р» (разрабатывает ПО, занимается RnD) и появившуюся в ноябре 2016 года ООО «Арена Лабс» (занимается парками развлечений). Взамен, по словам Рыжонкова, Мехоношин получил по 44% в этих компаниях (в 2018 году банкир обналичил свои доли).

Фото: Владислав Шатило / РБК

Рыжонков уволился из «Сколково», собрал новую команду и начал проектировать ARena Park Manager — ПО, управляющее всеми процессами в VR-парке. «Я пообещал самому себе, что запущу первый мини-парк уже в сентябре 2016 года», — вспоминает Рыжонков. Обещание предприниматель выполнил: через месяц после перезапуска на площадке «Робостанция» на ВДНХ открылся пилотный мини-парк ARena Space площадью 40 кв. м.

Внутри парка соорудили два «куба» (зоны для игр и квестов в VR-шлемах с контроллерами) и VR-кинотеатр, где можно было просматривать видео с обзором 360 градусов. Инвестиции в запуск составили 1,2 млн руб.: треть ушла на строительство, остальное — на покупку оборудования, разработку контента и маркетинг. За 5–15 минут игры посетитель платил от 250 до 450 руб. В первый же месяц парк посетили около 1 тыс. человек, которые принесли 340 тыс. руб. выручки и около 200 тыс. руб. операционной прибыли.

Второй парк такой же площади Рыжонков открыл в декабре 2016 года в ТРЦ «Июнь» в Мытищах. Но он оказался убыточным из-за невысокой проходимости ТРЦ. «Мы хотели съехать сразу же, но не могли из-за штрафа в пять месячных арендных плат, — вспоминает предприниматель. — В итоге просидели там до апреля 2017 года и потом закрыли проект». Совокупный убыток составил 150 тыс. руб.

«Неудача открыла мне глаза: я понял, что не смогу развить сеть, если буду каждый новый центр открывать на свои деньги», — признается предприниматель. Вместе с командой он начал разрабатывать франчайзинговый пакет. На оставшиеся инвестиционные средства Рыжонков тестировал модели работы мини-парков в других локациях — кинотеатрах, крупных развлекательных центрах, аквапарках. К лету 2017 года, когда франшиза была готова, он успел открыть точки в кинотеатре «Киномакс» (ТРК «Мозаика»), на территории развлекательного центра Play Day в ТЦ «Глобал Сити», а также в ТЦ «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге. Выжила только последняя — точки в кинотеатре и развлекательном центре Рыжонков закрыл из-за нерентабельности.

Василий Рыжонков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Несмотря на переменный успех с запуском собственных VR-парков, франшиза «выстрелила». В июле 2017 года открылось два первых франшизных ARena Space в московских ТЦ «Щука» и «Калужский». Франшиза стоила 350 тыс. руб., плюс роялти — 10% от оборота. К концу 2017 года были открыты точки в Уфе, Симферополе и Астане. Еще несколько собственных тестовых парков Рыжонков открыл в развлекательном центре «Космик» в «Афимолл Сити», в аквапарке «Карибия» (впоследствии оба парка были закрыты из-за нерентабельности), а также на Олимпийском проспекте в Сочи (шатер, который работает только в летний сезон). Инвестиции в открытие каждого составляли от 1,2 млн до 4 млн руб. в зависимости от формата и площади.

Предприниматель Иван Сазонов полгода назад приобрел франшизу ARena Space за 350 тыс. руб., открыв парк в мытищинском ТРЦ «Красный кит». «Я проводил несколько обычных квестов, показалось, что и эта тема интересная, надо попробовать», — говорит Сазонов. В парк площадью 50 кв. м он вложил 5 млн руб.: 1 млн руб. пошел на строительство и ремонт помещения, 3 млн руб. — на приобретение аттракционов (параплан, автосимулятор VR и четыре VR-куба), остальное — на разные мелкие расходы. Открылся парк только в конце октября 2018 года. «Выручка пока не дотягивает до планируемой: мы ожидали, что проходимость парка будет около 27 человек в будний день, но на деле она около 16 человек, но, наверное, это нормально для первой недели работы», — считает Сазонов.

​Оборот ARena Space в 2017 году составил 20 млн руб., убыток, включая затраты на разработку в рамках ARena Lab четырех собственных VR/AR-аттракционов (интерактивного скалодрома, бинокля дополненной реальности, прототипа беговой VR-дорожки и аттракциона Motion VR), — 24 млн руб. По оценке Рыжонкова, к концу 2017 года компания вышла на ежемесячную выручку в 2 млн руб. и операционную прибыль в 1,6 млн руб.

Нереальные деньги

«Несмотря на то что рентабельность у парков была неплохой, деньги у нас заканчивались — мы много тратили на разработку и ошибки», — говорит предприниматель. Возможность привлечь инвестиции подвернулась на Startup Show в январе 2018 года, где он рассказал о перспективах развития проекта. Здесь он нашел и партнера — Андрея Табуринского (сейчас развивает ARena Space вместе с Рыжонковым) и инвестора — компанию «Рукард», которая согласилась вложить в развитие сети парков ARena Space около 600 млн руб. «Я привлек 600 млн всего за 60 тыс. руб. — столько стоило участие в Startup Show», — смеется Рыжонков. Сделку структурировал венчурный фонд IP Fun, «Рукард» получила по 50% в «Арена Лабс» и «Арена Лабс Р».

Андрей Табуринский и Василий Рыжонков

Инвестиции дали компании новый старт. Рыжонков доработал франшизу и открыл еще три точки, одна из которых — большой собственный парк в столичном ЦДМ. На территории расположены зоны с аттракционами, площадки для проведения лекций, корпоративных мероприятий, одиночных и командных VR- и AR-игр, а также игр полного погружения, где с помощью систем трекинга Hyperverse можно полностью окунуться в виртуальный мир. Инвестиции в открытие этого парка составили около 45 млн руб.

«Этот год мы закроем с выручкой $600 тыс., — делится планами Рыжонков. — Поскольку сейчас мы находимся в новой инвестиционной фазе, то пока убыточны из-за сильно возросших затрат на управляющую компанию, RnD, маркетинг и разработку контента». По его расчетам, выйти в плюс компания должна во втором квартале 2019 года. «Я не сомневаюсь в успехе парка в ЦДМ, — говорит Рыжонков. — Уверен, что работающие в этом формате парки ARena Space наводнят и другие страны».