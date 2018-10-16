Цифра пришлась в кассу

Как новое фискальное оборудование поможет малым предприятиям

Помимо очевидных неудобств — трат на закупку и обслуживание оборудования — внедрение онлайн-касс несет с собой и плюсы. Мелких предпринимателей насильно втягивают в цифровую эпоху, снабжая инструментами аналитики продаж

Фото: Олег Яковлев / РБК

Большая часть предпринимателей восприняла переход на онлайн-кассы как вынужденную меру — как красноречиво отмечали сами представители малого бизнеса, новую кассовую технику приходилось внедрять «в режиме ошпаренной кошки». На приобретение каждого аппарата предприниматели тратили в среднем по 18–20 тыс. руб., а затем вдобавок сталкивались с проблемами в виде бракованных касс и сбоев в функционировании софта.

Как бы то ни было, онлайн-кассы успели стать частью повседневной реальности, в которой работает российский бизнес. «И сейчас мы видим постепенные изменения — предприниматели на практике стали пользоваться преимуществами, которые предоставляют им онлайн-кассы и операторы фискальных данных», — отмечает Антон Румянцев, директор оператора фискальных данных OFD.ru. Помимо самых очевидных плюсов — сокращения бумажной отчетности и числа налоговых проверок — малый бизнес получает в свое распоряжение удобную аналитику данных по продажам и возможность взять кредит в банке по привлекательным условиям.

Больше прозрачности

Благодаря внедрению оснащенных специальными фискальными накопителями касс данные обо всех операциях стали поступать через операторов фискальных данных (ОФД) в Федеральную налоговую службу (ФНС). Такая прозрачность снижает потребность в выездных проверках. Количество выездов инспекторов ФНС в компании за первый квартал 2018 года сократилось на 26%, говорит генеральный директор компании — поставщика кассовой техники «Чек-Онлайн» Константин Шитиков. По оценкам OFD.ru, к моменту завершения реформы полностью автоматизированный мониторинг со стороны ФНС может охватить до 60% всех юридических лиц в России. «За счет повышения прозрачности ФНС переходит от массовых проверок к точечным, соответственно, компании затрачивают меньше ресурсов на взаимодействие с налоговой и несут меньшие потери при простое», — отмечает Антон Румянцев.

Немалым преимуществом стало сокращение бумажной отчетности, считает Александр Барко, руководитель юридической компании «Лекстэп». «Теперь предпринимателям не нужно оформлять и вести первичные кассовые документы, такие как журнал кассира, журнал вызова технических специалистов, а также делать многостраничные Z-отчеты (документы, в которых отражены покупки, сделанные посетителями магазина в течение суток, а также итоговая сумма наличности, которая остается в кассе в конце смены. — РБК), — говорит он. — Онлайн-касса теперь сама формирует все необходимые отчеты и отправляет их в налоговую службу».

Несмотря на затраты, связанные с переходом на новую кассовую технику, ее обслуживание упростилось, уверяет Алексей Макаров, президент компании — поставщика оборудования для автоматизации ретейла «Атол». Раньше предприниматель должен быть регистрировать кассу в ФНС лично и при присутствии специалиста центра технического обслуживания. Теперь кассы можно регистрировать удаленно с помощью электронной цифровой подписи на сайте ФНС или за небольшую плату в сервисных организациях без посещения налоговой. «Кроме того, больше не требуется заключение договора с центром технического обслуживания и ежемесячных плат по этому договору — вы спокойно можете обслуживать кассовое оборудование самостоятельно или оплачивать разовые работы по починке оборудования техническим специалистам», — добавляет Михаил Климов, генеральный директор компании «Хэдлайн», занимающейся автоматизацией торговли.

Сам себе товаровед

«Побочный эффект» от внедрения касс заключается в том, что предприниматели получили оперативный доступ к статистике по продажам и товарным остаткам. Эти данные можно автоматически выгружать с фискального накопителя, которым оснащена касса, в личный кабинет сотрудника или CRM-систему компании с помощью специального программного обеспечения.

По подсчетам «СКБ Контур», как минимум две трети бизнесменов, уже перешедших или собирающихся перейти на онлайн-кассы в следующем году, не занимались полноценным товароучетом никогда. «Предприниматели, которые анализировали свои товарные потоки, — это в основном «первая волна» — раньше других перешедший на онлайн-кассы средний и крупный ретейл, который и так применял контрольно-кассовую технику, пусть и другого образца, и имел отлаженные процессы, — говорит Константин Кузнецов, эксперт сервиса «Контур.Маркет» компании «СКБ Контур». — «Вторая волна» кардинально отличается: она накрыла собственников малого бизнеса, которые вообще не пользовались кассами. Товароучет велся вручную — в тетрадках. Следовательно, выгоды, о которых мы говорим, получают все предприниматели «второй волны», кроме интернет-магазинов — они, как правило, и так вели товарный учет».

Анализ данных, которые собирают онлайн-кассы, помогает предпринимателям выстраивать маркетинговую стратегию — например, позволяет выбирать лучшее время для торговли, применять различные скидки и акции, например дневные предложения на группы товаров, скидки пенсионерам при покупке с 10:00 до 12:00 и прочее, уверена Полина Кирова, директор по развитию ТМ «Рыбсеть». «У нас ввод скидок в дневное время на одной из торговых точек увеличил продажи в этот интервал на 16%», — заявляет она.

С ней согласен и Андрей Романенко, сооснователь и генеральный директор производителя онлайн-касс «Эвотор». «На основе аналитики любая кофейня за углом может предлагать скидки определенным клиентам и сокращать отток покупателей, — говорит он. — Теперь ей доступен ABC-анализ (анализ продаж, позволяющий установить оптимальный ассортимент. — РБК) или рекомендация лучшей геолокации для открытия новой точки, а также, например, информация о том, как часто бариста отлучается со своего рабочего места».

Андрей Романенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Уже сейчас существует несколько десятков приложений, способных использовать информацию, которую собирают онлайн-кассы. Например, с аппаратами «Эвотора» совместима программа, способная автоматически обновлять в 1С базу данных об имеющихся на складе продуктах. Другое приложение — «Контроль магазина» — позволяет следить за продажами по дням недели, группам товаров и отдельным продавцам. Оно может не только высчитать средний чек магазина, но и узнать, какие товары покупают чаще всего, сколько покупателей бывает в магазине в среднем в то или иное время суток. Эти данные продавец может использовать для повышения продаж, например расширить ассортимент наиболее востребованных товаров, или в качестве инструмента мотивации, например премируя самых активных кассиров. Еще одна возможность — проанализировать, какие товары часто приобретаются в одном наборе. Например, аналитики «Эвотора» сделали неожиданное открытие — многие покупатели вместе с шоколадкой покупают лапшу «Доширак». Выяснилось, что это типичный обед небогатого рабочего стройки или дворника — дешевая и при этом относительно сбалансированная (белки плюс углеводы) еда.

Впрочем, по мнению Полины Кировой, пользу от доступа к статистике продаж и аналитике ощутил далеко не весь малый бизнес. «Любая торговая организация и ранее отслеживала свои продажи в режиме реального времени, подключала кассу к своему ПО и анализировала полученные данные, — объясняет она. — Поэтому в случае онлайн-касс все это становится новшеством только для ИП на патенте, которые до последнего не переходили на это кассовое оборудование».

Многие предприниматели действительно анализировали свои продажи и товарные остатки и прежде, пользуясь бухгалтерскими, складскими и другими CRM-системами. Однако процесс получения данных был долгим и неудобным, признается Максим Венедиктов, генеральный директор розничной сети «Мичурино молоко». «Раньше нам приходилось вручную обзванивать каждую розничную точку в Мичуринске, Тамбове, Воронеже, Липецке и Москве, заполнять Excel-таблицу о том, что нужно заказать на следующий день. Теперь данные с наших кассовых аппаратов автоматически отправляются в нашу ИТ-систему. Мы сразу видим, какие товары у нас проданы, какие — нет, и в зависимости от этого корректируем наши производственные и логистические операции», — рассказывает он.

Количественный учет проданных товаров защищает предпринимателей и от злоупотреблений со стороны сотрудников, уверен Константин Кузнецов. «Без данных, которые собирает онлайн-касса, владелец магазина не узнает, что продавец реализует свои товары, а не товары магазина, что мошенник присваивает выручку или завышает цену на товары и разницу кладет себе в карман, — говорит он. — После установки кассы нечистые на руку сотрудники быстро уходят, потому что теперь их можно проконтролировать. Я знаю реальные примеры, когда сам факт установки кассы оборачивался увеличением выручки на 200–300%. То есть владелец магазина начинает получать именно столько, сколько его торговля способна была приносить изначально».

В ожидании «третьей волны» Поправки к федеральному закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов», обязавшие всех предпринимателей заменить традиционные кассовые аппараты онлайн-кассами, были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным еще 3 июля 2016 года. Первый этап реформы завершился 1 июля 2017 года — тогда на онлайн-кассы перешли предприниматели, работающие по общей системе налогообложения, упрощенной системе или уплачивающие единый сельскохозяйственный налог. К июлю 2018 года новой контрольно-кассовой техникой обзавелось и большинство остальных предпринимателей, за исключением компаний на ЕНВД и патенте — им законодатели разрешили подключиться к июлю 2019 года. В общей сложности по итогам «первой и второй волн» на учет в налоговых органах уже поставлено свыше 2,2 млн онлайн-касс. По оценкам Константина Шитикова, генерального директора компании «Чек-Онлайн», парк контрольно-кассовой техники после окончания третьего этапа реформы должен увеличиться еще более чем на 1 млн онлайн-касс.

Сим-сим, откройся

Онлайн-кассы сулят малому бизнесу не только снижение количества налоговых проверок и автоматизацию продаж. Открывая доступ к своим фискальным данным крупным производителям, магазины могут получать от них реальные выплаты, считает Александр Котляр, генеральный директор платформы — агрегатора данных касс розничных сетей Wellmark. «Крупные производители, в том числе зарубежные, сильно заинтересованы в получении информации о продажах своей продукции от розничных точек, — говорит Котляр. — Раньше ни один из них не получал оперативные и объективные данные о том, как именно продается его продукция в российской рознице: он просто отгружал товар дистрибьютору, а аналитика розничных продаж оставалась «слепым пятном». В то же время любой производитель в рамках трейд-маркетинга (меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия с участниками дистрибьюторской цепочки. — РБК) ставил себе задачу стимулировать розничные точки денежными бонусами, чтобы они продавали больше его товара. Из-за отсутствия информации о показателях конкретных точек выделяемые на трейд-маркетинг средства тратились неэффективно».

Фото: Олег Яковлев / РБК

По оценкам Котляра, весь рынок трейд-маркетинга в России сегодня составляет порядка $3 млрд. «Это те деньги, которые зачастую даже не в полном объеме доходили до магазинов», — негодует он. Причина в том, что больше половины розничных точек не имели возможности оперативно сдавать отчетность о продажах и, как следствие, участвовать в акциях производителей, считает Денис Глушенков, директор департамента развития компании — дистрибьютора средств сотовой связи ТФН. «Онлайн-кассы не только позволят подключить несколько тысяч новых розничных точек напрямую к производителям через автоматизацию отчетности, но и впервые откроют путь к их бонусному стимулированию», — говорит он.

Возможность, появившаяся благодаря реформе, уже начала пользоваться спросом. К платформе Wellmark, которая обрабатывает данные онлайн-касс розничных магазинов (они поступают в компанию с согласия розничной точки через ОФД), к сегодняшнему дню подключилось около десяти производителей фармацевтической продукции (среди них, например, японская Takeda). Производители получают статистику продаж аптек. Часть из этих фармкомпаний уже начала стимулировать лидеров денежными бонусами за предоставление данных. По словам предпринимателя, такие выплаты могут увеличивать ежемесячный оборот открывших данные розничных точек до 10%.

«В нашем случае запрос на предоставление фискальных данных поступил от самих производителей, — рассказывает Константин Тиунов, директор по маркетингу ГК «Юнидент» (сети аптек «Юнифарма» и «Росаптека»). — Мы на это пошли, прекрасно понимая, что скоро будет сложно получать лучшие условия и бонусы, не предоставляя партнерам эффективную аналитику. К сожалению, пока не все ОФД даже при нашем согласии готовы передавать данные наших онлайн-касс третьим лицам. Возможно, в будущем появятся соответствующие поправки к ФЗ-54, которые урегулируют обмен фискальной аналитикой между участниками товаропроводящей цепи и роль ОФД в этом процессе».

Кредит по кассе

Получением данных с онлайн-касс малого бизнеса заинтересовались не только крупные производители товаров, но и банки. Так, например, в ноябре 2017 года Модульбанк выдал первый кредит для малых предпринимателей, основанный на этих данных. В мае 2018-го в партнерстве с OFD.ru банк разработал сервис «Кредит по обороту», который позволяет ему мгновенно оценивать оборот заемщика по его онлайн-кассе, подключенной к ОФД («Такском», OFD.ru или ОФД-Я), и на основании полученной информации принимать решение о том, выдавать ли ему кредит. «Это первый прецедент на рынке, когда оператор фискальных данных стал оказывать услуги по снижению оценки рисков для финансового сектора», — замечает Антон Румянцев.

Максимальная сумма кредита — 500 тыс. руб. по ставке 12% годовых или половина месячного оборота компании по данным кассы. Лимит пересчитывается каждый месяц — чем больше оборот, тем он выше. Для начинающих предпринимателей есть «приветственный» лимит (до 90 тыс. руб.) — такой кредит выдается, если месячный оборот компании не превышает 180 тыс. руб. и она успела пробить хотя бы один чек в онлайн-кассе.

Андрей Петров (Фото: Олег Яковлев)

«Онлайн-кассы расширяют возможности по финансированию бизнеса, — говорит сооснователь Модульбанка Андрей Петров. — Кредит можно получить на основе данных, которые есть в доступе ОФД, без залога, поручителей, дополнительных документов. Раньше этот процесс растягивался на несколько недель, а сейчас занимает несколько минут. И продукт начал пользоваться спросом». За лето 2018-го количество кредитов, выданных на основании данных онлайн-касс, достигло 9,6% от общего объема кредитов Модульбанка за этот период.

«Мы решили открыть возобновляемую кредитную линию в конце августа 2018 года — деятельность компании подвержена сезонному спросу, когда на короткий промежуток времени необходимо резко увеличить оборот, — говорит Николай Сухарев, директор по развитию интернет-салона флористики «Господин Цветаев». — Когда я подавал заявку в Модульбанк, то указал логин и пароль от ОФД с кассой — банк оценил мою финансовую ситуацию и, исходя из оценки рисков, предложил сумму кредита. На оформление ушло порядка 5–10 минут».

О новых возможностях оценки рисков, появившихся благодаря онлайн-кассам, задумались и другие банки. «У нас есть официально пока только партнерские онлайн-кассы, скидку на которые может получить любой клиент, — поясняют в Тинькофф Банке. — Интеграций с кредитами у касс пока нет, но это стоит в наших планах: в ближайшее время мы будем реализовывать схему, когда при установке онлайн-касс получение кредита проходит по ускоренной процедуре. Также мы планируем брать данные из ОФД для выдачи кредитов».