Здоровье за компанию

Корпоративным фитнесом российские компании удивить трудно: тренажерные залы, беговые дорожки, настольный теннис — все это есть в офисах многих из них. Работодатели давно поняли: чем реже сотрудник болеет, тем продуктивнее он работает. Но если раньше большинство из них ограничивались тем, что частично оплачивали абонементы в фитнес-клуб или бассейн да иногда приглашали в офис тренера по йоге, то теперь многие пробуют более радикальные методы: организуют конкурсы по похудению или отправляют сотрудников в горы Алтая. Истории компаний, с которыми побеседовал РБК, говорят о том, что спорт для работодателей уже не в первую очередь ассоциируется со здоровьем работников. Теперь даже коллективные пробежки менеджеры используют, чтобы строить сильную команду, улучшать коммуникацию внутри коллектива, вовремя узнавать о проблемах сотрудников.
Спортивный отбор
«Время и здоровье — две вещи, которые нельзя вернуть, поэтому самое важное вложение, которое может сделать компания, — это инвестиции в здоровье сотрудников», — говорит генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков. Большинство из 300 работников Group-IB занимаются каким-то видом спорта — участвуют в марафонах, увлекаются фехтованием, плаванием, йогой, тайским боксом и боями без правил (MMA). Гендиректор компании сам подает пример. «Регулярные занятия спортом плюс растяжка и медитация позволяют лучше концентрироваться и быстрее принимать решения в нестандартных ситуациях», — говорит Сачков.
Но дело не только в здоровье. Компания специализируется на предотвращении и расследовании киберпреступлений и случаев мошенничества с использованием высоких технологий: по результатам ее расследований получили тюремные сроки более 150 преступников. «Риски высоки, быть сильным и крепким духом — обязательное условие», — поясняет пресс-офицер компании Павел Седаков. Вот почему Group-IB приветствует интерес сотрудников к экстремальному спорту. Прошлым летом компания, например, пригласила ветерана ГРУ, который каждый понедельник в восемь утра обучал сотрудников бою на ножах и выживанию в экстремальных условиях.
Седаков отмечает, что интерес к спорту не является определяющим при приеме на работу в компанию. И все-таки он желателен: если, например, человек увлекается командным спортом, это многое говорит о нем как о сотруднике — он проще относится к критике, помогает коллегам, целеустремлен и стрессоустойчив. Интерес к спорту также поможет ему вписаться в корпоративную культуру, которая сложилась в компании. В Group-IB и сейчас есть те, кто спортом не увлекается, но их меньшинство. Самому Седакову гендиректор компании Сачков, кстати, предложил работать у него именно после совместной тренировки по тайскому боксу.
Будьте стойки
В середине июля глава Apple Тим Кук рассказал, что в новом офисе корпорации все сотрудники получат возможность работать не только сидя за офисным столом, но и стоя за специальными столами-пюпитрами. «Сидение — это новый рак», — говорит Кук, намекая на известный медицинский факт: обычное для современных офисов длительное пребывание в кресле вредит позвоночнику и сердечно-сосудистой системе.
Не только CEO Apple уверен, что у сотрудников должна быть возможность работать стоя. В мае 2016 года Сергей Федосов, сотрудник кадрового холдинга «Анкор», уволился с работы и основал компанию Surikatus, которая производит деревянные конторки для работы. За два года ему удалось реализовать 400 конторок (каждая стоит 6500 руб.). Изначально предприниматель планировал продавать конторки индивидуальным покупателям, которые будут использовать их лично. Однако примерно 40% изделий приобрели компании — среди клиентов Surikatus были, например, Yamaha и Volkswagen.
Предпринимателю пока не удалось отбить 1 млн руб., вложенный в обустройство мастерской и закупку оборудования. По словам Федосова, в крупных партиях пока заинтересованы только представительства крупных международных компаний либо ИТ-бизнес, «то есть те, кто заботится о человеческом капитале». Но предприниматель надеется, что спрос будет быстро расти. «Потенциал рынка огромен. На Западе уже существует целая индустрия. У нас она в зачаточном состоянии, но через два-три года все изменится», — уверен Федосов.
Конторки для работы закупала несколько лет назад и «Авито» — компания сделала это по настоянию инвестировавшего в нее шведского концерна Investment AB Kinnevik. Однако сейчас этими приспособлениями никто не пользуется: в компании прижились более практичные виды мебели, говорит пресс-секретарь «Авито» Алена Бурова. Например, в московском офисе есть высокие столы, за которыми тоже можно работать стоя, а также «норы» — специальные ниши в стене, в которых можно лежать с ноутбуком на мягком диване. По словам Буровой, такие проявления заботы о комфорте сотрудников влияют на их вовлеченность: ее показатель в компании превышает 80%, а текучка среди ИТ-специалистов компании низкая — всего 6% в год.
На пути к вершине
В 2009 году руководство ОАО «Нижфарм» решило отметить 90-летие компании необычной акцией — организовать восхождение сотрудников на высшую точку Алтая гору Белуха (высота — 4509 м). Заявки на участие подали 50 желающих. Добровольцев подвергли довольно жесткому отбору — они должны были определенное число раз подтянуться, отжаться, сделать «пистолетик». Кроме того, им пришлось сдавать нормативы по бегу — женщины бежали 2 км, а мужчины — 5 км. В итоге в поход отправились 15 человек — те, кто не только выполнил норму, но и показал лучший результат.
Компания доставила счастливчиков к подножию горы. Однако подняться на вершину никто так и не смог. «Поход оказался сложным. Сильные перепады высот, все шли с тяжелыми рюкзаками — поблажек не было даже у топ-менеджеров», — рассказывает гендиректор «Нижфарма», старший вице-президент Stada AG Дмитрий Ефимов.
Однако опыт неудачного восхождения руководство сочло ценным — фактически экспедиция стала для работников неформальным тимбилдингом. Через год компания решила снова попытаться покорить Белуху. На этот раз из 15 человек до вершины добрались восемь. С тех пор «Нижфарм» организует экспедиции ежегодно. Походы изобилуют примерами, когда коллеги стараются поддержать друг друга. Например, во время одного из восхождений участнику, который первым поднялся на вершину, его более медлительные коллеги поручили вывести их имена на снегу — для них это стало дополнительной мотивацией добраться до цели.
Мероприятие стало популярным среди сотрудников: ежегодно заявки на участие подают больше 100 человек, однако в поход берут не больше 30. Если от одного департамента много желающих, то среди них проводится конкурс: возьмут только одного. Компания оплачивает расходы на перелет до места и сам поход. Каждый сотрудник оформляет на время экспедиции официальный отпуск.
Показательно, что компания отказалась от того, чтобы отбирать участников путем сдачи нормативов. Маршруты экспедиций стали проще, поскольку самое главное в них вовсе не физические нагрузки. По словам Ефимова, походы сплачивают команду и помогают работать более эффективно и в офисе. Кроме того, во время походов рядовые сотрудники получают возможность пообщаться с топ-менеджерами в неформальной обстановке: ведь любой мастер цеха и топ-менеджер много дней подряд спят в одной палатке.
Корпоративное похудение
Некоторые компании пытаются подойти к корпоративным ЗОЖ-мероприятиям с другой стороны: обращают внимание не на общую физическую подготовку сотрудников, а на то, чем те питаются и сколько весят. Осенью 2016 года Альфа-банк провел корпоративную игру «Правильное питание», в которой приняли участие команды из пяти городов — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ульяновска и Барнаула.
Игра состояла из двух частей — теоретической медицинской и практической. Сначала сотрудники посещали лекции и семинары, которые проводили врачи-диетологи, кардиологи и психологи. «Вторая часть — реалити-игра — заключалась в следующем: сотрудники вели дневники питания и ежедневно встречались с диетологами, — рассказывает руководитель направления по нематериальной мотивации Альфа-банка Мария Туисова. — Те давали рекомендации по оптимальному питанию на основе данных дневника».
Кроме того, сотрудники должны были два-три раза в неделю ходить в тренажерный зал на групповые и индивидуальные занятия. По итогам недели участники отправляли данные о своем весе и объеме талии координаторам, которые выкладывали их на страничке игры на сайте компании. «15 финалистов за шесть недель игры в общей сложности потеряли 83 кг и сократили объем талии на 96 см», — смеется Туисова. В итоге врачи выбрали по одному победителю не только в индивидуальном, но и в командном зачете, где учитывалось, сколько веса удалось сбросить работникам целого подразделения.
Игра не только помогла компаниям мотивировать сотрудников перейти к здоровому питанию (по словам Туисовой, об этом задумались 83% от всего персонала), но и повысила их вовлеченность в корпоративную жизнь.
Бежать, чтобы остаться
На протяжении уже шести лет 32-летний операционный директор сервиса бесплатных объявлений «Юла» Борис Каптелов увлекается бегом. Он бегал один, пока в прошлом году не решил привлечь к этому виду спорта сотрудников стартапа. Чуть позже он организовал внутри Mail.Ru Group беговой клуб: корпорация согласилась оплачивать тренера и покупать брендированную форму.
«Чем хорош бег? Затраты небольшие: нужны форма и кроссовки. А эффект колоссальный», — размышляет Каптелов. По его словам, корпоративный спорт позволяет решать проблему лояльности и продуктивности сотрудников. «Несколько коллег говорили мне: если б не клуб, мы бы уволились», — рассказывает он.
Совместные пробежки улучшают и коммуникацию внутри компании. «Без бегового клуба я бы вряд ли узнал много личных историй о коллегах, которых нужно было поддержать в кризисных ситуациях», — говорит Каптелов. Он вспоминает, как однажды руководитель среднего звена пожаловалась ему на большую нагрузку и высокий стресс. Каптелов убедил ее участвовать в пробежках. «В итоге стресс удалось снизить: сотрудница призналась, что не только легче справляется с делами, но и лучше спит», — говорит Каптелов.
Руководитель отмечает, что участие команды в городских марафонах положительно сказывается на имидже Mail.Ru Group. «Бег — массовый спорт. В мероприятиях могут участвовать и 10 тыс. человек. Если в них участвуют спортсмены в корпоративных футболках, это еще и способ рассказать о компании как о работодателе, да и вообще получить бесплатный PR», — говорит Каптелов.
Он готов и дальше развивать клуб. Времени и на работу, и на управление сообществом бегунов внутри корпорации ему хватает: «Мы — стартап, у нас не существует границы между личным и рабочим, — поясняет он. — В конце концов общение, поводом к которому являются пробежки, позволяет мне поддержать образ позитивного руководителя, который заботится о коллегах», — уверен Каптелов.
Взгляд со стороны
«Руководство должно хорошо понимать, чем интересуются люди»
Алексей Захаров, основатель и президент рекрутингового портала SuperJob
Подобные проекты — в первую очередь тимбилдинг: это довольно классическая история, когда сотрудников хотят перенести из закисшей среды офиса в непривычную обстановку, где нет мобильной связи. И это работает: физическая активность — это всегда замечательно. Но чаще всего такие мероприятия проводятся не для всех, а только для топ-менеджеров. И, как правило, это дорогие игрушки. Если мы говорим о компаниях со штатом 2–3 тыс. человек, обычно в таких акциях принимают участие не более 1% сотрудников. Остальным это может быть просто не нужно и неинтересно. Исключения — чаще всего компании ИТ-сектора или стартапы: там процент участников может быть намного больше.
ЗОЖ-программы могут хорошо сработать в двух случаях: если число сотрудников компании не превышает 100–200 человек или HR-служба работает грамотно и нанимает персонал в соответствии с ценностями компании. Поэтому стоить быть осторожными: руководство должно хорошо понимать, чем интересуются люди. Если оно отправляет сотрудника в горы, а тот предпочитает рыбалку, может возникнуть конфликт. У нас в SuperJob нет никакой ЗОЖ-программы. Скорее — антиЗОЖ: раз в год сотрудники компании выезжают в одну из европейских столиц на четыре дня. Нам это нравится.
«Тот, кто не участвует, может оказаться изгоем»
Константин Савкин, генеральный директор тренинговой компании «Кэпитал Васт»
Крупные компании организуют ЗОЖ-программы, следуя моде. Конечно, спортивные мероприятия в офисе и за его пределами сплачивают коллектив: люди лучше взаимодействуют между собой — и рано или поздно это может сказаться на работе компании и ее показателях. Но полагать, что ЗОЖ-составляющая в соцпакете (при том что она обходится недешево) однозначно поможет генерировать прибыль — большое заблуждение.
Те, кто продвигает такие мероприятия насильно, исходят из представления, что все сотрудники не только имеют интерес к спорту, но и находятся в одинаковой физической форме. А что, например, делать, если у семейного сотрудника нет свободного времени на спорт? Тот, кто не участвует, может оказаться изгоем.
Малый и средний бизнес должен использовать этот инструмент аккуратно. Например, если вы отправите в спортивную команду бухгалтера, которой интересно не бегать по утрам, а грызть цифры, вы рискуете унизить ее: она перестанет быть лояльной, а вы потеряете сотрудника, который действительно полезен для вашего бизнеса. Кстати, по этой причине от ЗОЖ-программ отказались несколько российских банков из второй сотни.