Здоровье за компанию

Зачем руководители фирм устраивают сотрудникам корпоративные занятия спортом

Работодатели осознали: просто оплачивать работникам абонемент в спортзал недостаточно. Теперь менеджеры вовлекают их в массовые забеги, соревнования по похудению, военные игры и даже предлагают вместе покорить горную вершину

Фото: «Нижфарм»

Корпоративным фитнесом российские компании удивить трудно: тренажерные залы, беговые дорожки, настольный теннис — все это есть в офисах многих из них. Работодатели давно поняли: чем реже сотрудник болеет, тем продуктивнее он работает. Но если раньше большинство из них ограничивались тем, что частично оплачивали абонементы в фитнес-клуб или бассейн да иногда приглашали в офис тренера по йоге, то теперь многие пробуют более радикальные методы: организуют конкурсы по похудению или отправляют сотрудников в горы Алтая. Истории компаний, с которыми побеседовал РБК, говорят о том, что спорт для работодателей уже не в первую очередь ассоциируется со здоровьем работников. Теперь даже коллективные пробежки менеджеры используют, чтобы строить сильную команду, улучшать коммуникацию внутри коллектива, вовремя узнавать о проблемах сотрудников.

Спортивный отбор

«Время и здоровье — две вещи, которые нельзя вернуть, поэтому самое важное вложение, которое может сделать компания, — это инвестиции в здоровье сотрудников», — говорит генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков. Большинство из 300 работников Group-IB занимаются каким-то видом спорта — участвуют в марафонах, увлекаются фехтованием, плаванием, йогой, тайским боксом и боями без правил (MMA). Гендиректор компании сам подает пример. «Регулярные занятия спортом плюс растяжка и медитация позволяют лучше концентрироваться и быстрее принимать решения в нестандартных ситуациях», — говорит Сачков.

Но дело не только в здоровье. Компания специализируется на предотвращении и расследовании киберпреступлений и случаев мошенничества с использованием высоких технологий​: по результатам ее расследований получили тюремные сроки более 150 преступников. «Риски высоки, быть сильным и крепким духом — обязательное условие», — поясняет пресс-офицер ​компании Павел Седаков. Вот почему Group-IB приветствует интерес сотрудников к экстремальному спорту. Прошлым летом компания, например, пригласила ветерана ГРУ, который каждый понедельник в восемь утра обучал сотрудников бою на ножах и выживанию в экстремальных условиях.

Раз в год компания принимает участие в командно-спортивной игре «Гонка героев» (организатор игры, которая проводится с 2013 года, — дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу). Участники команды Group-IB бегут по пересеченной местности, утопая по колено в грязи, штурмуют холмы, пролезают под танками и стреляют холостыми патронами. ​​​ На последних играх в подмосковных Сорочанах в сентябре 2018 года взвод Group-IB занял первое место в корпоративном забеге.

Фото: Group-IB

«Это не просто гонка: выиграли и разошлись до следующего года. Для участия требуются регулярные тренировки», — рассказывает Павел Седаков. По его словам, совместные тренировки или забеги «Гонки героев» вырабатывают настоящий командный дух: «Когда ты, несмотря на холод и грязь, плечом к плечу с коллегами преодолеваешь сложные препятствия и пробегаешь дистанцию, контакт на работе уже другой — все понимают друг друга буквально с полуслова».

Седаков отмечает, что интерес к спорту не является определяющим при приеме на работу в компанию. И все-таки он желателен: если, например, человек увлекается командным спортом, это многое говорит о нем как о сотруднике — он проще относится к критике, помогает коллегам, целеустремлен и стрессоустойчив. Интерес к спорту также поможет ему вписаться в корпоративную культуру, которая сложилась в компании. В Group-IB и сейчас есть те, кто спортом не увлекается, но их меньшинство. Самому Седакову гендиректор компании Сачков, кстати, предложил работать у него именно после совместной тренировки по тайскому боксу.