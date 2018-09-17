Фастфуд из-под палочки

Как потомственный ресторатор объединил лапшичные традиции Европы и Азии

Александр Балашов отказался от карьеры сомелье и дизайнера в Москве и открыл сеть лапшичных в родном Ростове-на-Дону. За 2017 год он получил 31,2 млн руб. выручки, 7,1 млн руб. прибыли и теперь планирует федеральную экспансию

Александр Балашов (Фото: пресс-служба Mary Wong)

«У меня все время спрашивают: за сколько брал франшизу? Американская? Никто не верит, что что-то хорошее можно построить в России, в своем небольшом городе», — говорит основатель лапшичных Mary Wong Александр Балашов. Четыре года назад он вернулся с мешком денег с заработков в Москве и решил запустить собственный бизнес в родном Ростове-на-Дону. Делать кальку с уже существующих проектов не хотелось, и он придумал свой концепт: лапша с авторскими соусами, которую он будет готовить сам, с нуля, прямо перед подачей. Чтобы привлечь внимание к продукту, Балашов купил «гангстерский» грузовик, на котором продукты разъезжались по точкам, стал устраивать ежегодные презентации цветной лапши с приглашенными звездами, а сам процесс приготовления довел до автоматизма: сейчас он занимает ровно 94 секунды. Нестандартный для региона подход к делу позволил Балашову выйти в «большое плавание»: в ближайшие три года планирует открыть больше десяти точек в Москве.

Как в кино

В ресторанный бизнес ростовчанин Александр Балашов попал не по своей воле: его родители владели двумя азиатскими ресторанами в Ростове и он с детства помогал на кухне. «Когда я лет в десять попросил велосипед, мне сказали: без проблем, иди мой посуду, зарабатывай. И я пошел — посудомойщиком, потом официантом», — вспоминает Балашов. В 15 лет он увлекся вином: стал разбираться в сортах винограда и истории виноделия. После окончания школы прошел несколько курсов сомелье и начал подбирать вина для родительских ресторанов.

Балашов так бы и остался в родительском бизнесе, если бы в 2009 году не встретил винного эксперта, члена Московской ассоциации сомелье, который зашел в ресторан, где работал Александр, и предложил ему перебраться в Москву. 19-летний студент бросил все и поехал покорять столицу. В Москве он устроился работать сомелье в один из закрытых винных баров, куда на дегустации приезжали «обеспеченные люди». Один из постоянных посетителей предложил молодому сомелье собрать для него домашнюю коллекцию вин, а потом и создать дизайн для винной комнаты.

Балашов привлек к делу знакомых еще по Ростову дизайнеров и разработал концепт современного винного погреба. «И понеслась: к нам стали обращаться друзья этого первого клиента, друзья друзей. Первые заказы мы делали на голом энтузиазме, но со временем стали брать за свои дизайн-проекты 1–2 млн руб.», — рассказывает Александр. За два года в Москве друзья разработали интерьер для семи баров и кафе. Балашову это принесло 9 млн руб. «Я вообще не верил, что это происходит со мной. Это был очень крутой скачок, как в кино», — вспоминает он.

Мешок денег и макароны

Осенью 2013 года Балашов понял, что созрел для открытия собственного бизнеса. «Я приехал домой с мешком денег и стал думать, куда же их потратить. Вспомнил, что на «Пикнике «Афиши» видел точку «Воккер», в которой продавалась лапша в картонных коробках — такая, которую в американских сериалах едят», — рассказывает Александр. Он решил взять за основу модель «Воккера» и открыть лапшичную в Ростове. Стал разбираться, как устроен этот бизнес, и понял, что все существующие проекты используют уже готовую лапшу, которую за несколько минут варят на точке перед подачей. «Я подумал: если делать, то делать иначе — самому производить лапшу из муки и воды, чтобы на 100% отвечать за ее качество», — вспоминает Александр.

Фото: пресс-служба Mary Wong

Балашов попросил друга, который возил из Китая станки для производства скотча, присмотреть что-нибудь для лапши. Тот съездил на несколько заводов и прислал видео с работающей техникой. «Это был полный треш: например, лапшичный робот — андроид в виде мужика с красными мигающими светодиодами вместо глаз, который лупил кулаками по столу, чтобы из него вылетала лапша. Если бы я ночью такое увидел, меня бы инфаркт хватил», — смеется предприниматель. Балашов решил не рисковать и купил все необходимое в Европе: лапшеварку заказал в Италии, овощемойку и овощерезку — в Англии. На это ушли почти все накопленные 9 млн руб.

Балашов решил идти особым путем: макароны готовить из муки твердых сортов по итальянскому рецепту, соусы разрабатывать самостоятельно, а в дизайне соединить стиль Токио и Нью-Йорка. «Мы объединили натуральные материалы — дерево, стекло, металл — и индустриальные — бетон, плитка, неон», — говорит Балашов. Название выбрал соответствующе: Mary Wong. «Это символ единения двух миров — популярное европейское имя и распространенная азиатская фамилия», — объясняет основатель.

Он арендовал 147 кв. м в центре города, на ул. Шаумяна, где планировал разместить сразу и производственный цех, и первую точку. Но ремонт затянулся: предпринимателю пришлось укреплять пол балками, чтобы он выдержал многотонное оборудование. Когда в октябре 2013 года открылась цеховая часть, Балашов устроил тестовое производство лапши. Процесс почти полностью автоматизирован и проходит в два этапа: в станок для производства лапши — экструдер — загружаются мука и вода, машина сама замешивает тесто и выдает макароны заданной формы через матрицу, похожую на насадку мясорубки. На специальном столе лапша режется на заданную длину и отправляется в варочный аппарат. Там она сначала варится в чане с кипящей водой, а потом попадает в прохладную воду, промывается и уходит на фасовку.

Балашов проделал все эти нехитрые операции, но экструдер вместо нитей лапши стал выплевывать ошметки сухого теста. «Я обалдел, звоню итальянцу — производителю техники, говорю, что не так? Оказалось, нужно было на 20 кг муки добавить ложку оливкового масла, и сразу пошла человеческая лапша», — рассказывает Александр.

Фото: пресс-служба Mary Wong

Овощи для лапши предприниматель планировал закупать сырыми, но качество его не устраивало — «сегодня помидоры хорошие, а завтра пластиковые». Тогда он перешел на замороженные овощи из Сербии и Хорватии, которые собирались в пик своего созревания. «Использовать на юге, в Ростове иностранную заморозку — это полный бред, но мне ничего не оставалось», — говорит он.

Съешь это по-быстрому Мода на лапшу в коробках пришла в Россию из США и Европы в середине 2000-х, говорит Антон Красулин, директор управляющей компании «Городские лапшичные «Воккер». «Россиян пришлось несколько лет приучать к этому новому формату, поэтому пик развития лапшичных пришелся на 2011–2012 годы», — отмечает он. Золотой век нового продукта длился недолго: кризис 2014 года подкосил весь рынок общепита. Потребители стали экономить даже на походах в кафе быстрого питания, выяснили в «РБК Исследования рынков». По словам Красулина, за 2017 год отток покупателей «Воккера» составил 3–5%. «Россиянам все еще трудно понять, чем такая лапша отличается от обычных макарон, которые можно приготовить дома. Поэтому в кризис привычные европейскому населению бургерные чувствуют себя неплохо в отличие от лапшичных», — считает он. Однако в последний год россияне стали чаще питаться в кафе: об этом РБК заявили 6,3% любителей фастфуда, 5,4% посетителей ресторанов. «Люди научились жить в новых условиях и даже в них выделяют бюджет на питание вне дома», — резюмирует Елена Иванова, директор по развитию компании Domino’s Pizza. Согласно рейтингу РБК крупнейших сетевых фастфуд-ресторанов по уровню известности, лидирующие позиции на рынке фастфуда в России удерживают McDonald’s, Burger King и KFC. Самая популярная в России сеть лапшичных «Воккер» занимает только 34-е место рейтинга.

«Порвать фуд-корт»

К ноябрю стало понятно, что тянуть с открытием нельзя — каждый день простоя обходился Балашову в несколько десятков тысяч рублей. Для запуска он выбрал самый большой в Ростове торговый центр «Горизонт». «Это единственное по-настоящему живое место в городе, куда люди приходят тратить деньги. Но открываться там было адски дорого», — жалуется предприниматель. Аренда 10 кв. м, оплата всех сборов, брендированная стойка, плита для обжарки овощей, холодильники и касса обошлись ему в 6 млн руб., которые он взял в кредит под 19,6% годовых (в общей сложности Балашов занял у банков на развитие бизнеса 10,4 млн руб.). Стойку для газировки и кофейный аппарат предоставили партнеры в обмен на ежемесячные закупки сырья для напитков.

Чтобы заинтриговать ростовчан, Балашов запустил «тайную» маркетинговую кампанию. Завел аккаунт в Instagram от имени персонажа Mary Wong, которая предупреждала подписчиков, что «скоро придет», нанял промоутеров, которые расклеили по городу почти 30 тыс. постеров, и арендовал 15 билбордов, где была нарисована схема популярной в советское время зарядки для рук и красовалась надпись «разминай пальцы». «Я имел в виду, что придется много работать палочками для лапши. Но никто не понял, что речь о еде, все спорили — что же это будет? Салон красоты, одежда, клуб? Такая волна обсуждения здорово нам помогла», — считает предприниматель. На маркетинг он потратил около 1 млн руб.

Неожиданной рекламой стал и автомобиль-холодильник для перевозки продуктов, который Балашов заказал в США. «Это четырехтонный полностью черный Ford — машина американского спецназа с огромной решеткой радиатора и кучей хрома, — описывает он. — Настоящая гангстерская тачка». Балашов нанес на фургон надпись Mary Wong и стал ездить на нем по городу. «Сколько народу с ней сфотографировалось — просто жесть. Даже полицейские останавливали на каждом перекрестке, но не чтобы проверить документы, а ради фотки», — рассказывает Александр.

В день открытия точки в «Горизонте» Балашов решил раздавать лапшу бесплатно — нужно было купить напиток за 50 руб. и получить коробку с едой в подарок. «Мы сработали в минус — только себестоимость одной порции лапши составляла 50 руб., а еще напиток, наша аренда и зарплаты. Но к нам очередь стояла от эскалаторов, мы порвали весь фуд-корт, даже «Макдоналдс», — гордится предприниматель. Аншлаг сохранялся еще несколько недель благодаря акции в соцсетях: Балашов дарил фирменные майки за пост с хештегом Mary Wong, и пользователи охотно рассказывали о новом месте друзьям.

Фото: пресс-служба Mary Wong

«Make Шаумяна great again»

За три месяца работы в «Горизонте» выручка проекта превысила 2,5 млн руб. На волне успеха Балашов открыл вторую точку в ТРЦ «Вавилон». На запуск ушло около 4 млн руб. Но на этот раз дела пошли не так бойко: в торговом центре в отдаленном районе города не было оборудованного фуд-корта, и клиенты просто проходили мимо по своим делам. «Как-то в воскресенье у нас была выручка 5 тыс. руб. Было просто страшно», — вспоминает предприниматель. Он проработал в «Вавилоне» полгода и съехал, потеряв авансовый платеж в несколько сотен тысяч рублей.

В начале 2014 года Балашов наконец закончил ремонт оставшейся части помещения на Шаумяна и открыл там флагманскую точку Mary Wong. «Это была абсолютно мертвая улица. Тогда в Ростове круто было проводить досуг в торговых центрах, по городу без цели в принципе никто не ходил», — говорит основатель. Вместо традиционной «халявной» акции Балашов решил устроить в честь открытия вечеринку — привез краснодарскую группу диджеев DUB RAW, сделал анонс в соцсетях. На мероприятие пришло больше тысячи человек. «Через пару месяцев нашей работы здесь улица постепенно начала заполняться барами, кафе, барбершопами — мы, как говорится, made Шаумяна great again», — смеется Балашов.

Следующей целью стало открытие в «Мега Аксай» — крупном торговом центре в нескольких километрах от Ростова, куда на шопинг съезжаются покупатели со всей области. «Мега» — это отличное проходное место, но бюрократия там жуткая, все нужно согласовывать с Москвой и Швецией. Мой договор был такой толстенный, что я его сутки подписывал», — говорит Балашов. На открытии удалось сэкономить — предприниматель перевез стойку и оборудование с фуд-корта в «Вавилоне» и уложился в 2 млн руб. Но и там точка прожила недолго: ее выручка была вдвое ниже, чем в «Горизонте», а арендодатели не шли на уступки даже в мелочах: например, заставили Балашова демонтировать светодиодную вывеску, которая привлекала внимание к стойке.

Кризис, Децл и блокчейн

Настоящим ударом для бизнеса стал кризис конца 2014 года. Цены на итальянскую муку, которую закупал Балашов, взлетели вдвое, а сербские и хорватские овощи вообще попали под санкции. «Я в панике звоню в ростовский Metro, понимаю, что у них ничего не осталось, и мы вместе с их руководством по всей стране собираем оставшуюся заморозку, за которую я плачу двойную цену, но продолжаю работать», — рассказывает он.

В долгосрочной перспективе кризис сыграл компании на руку, не унывает предприниматель. «Мы обучили всех сотрудников как универсальных солдат: повар может встать на кассу, кассир — за плиту. Да и просто перестали тратиться на всякую фигню типа дорогой рекламы», — говорит Балашов. Помогло и то, что он изначально старался автоматизировать процесс приготовления по максимуму. Так, ингредиенты приезжают на точку уже расфасованными в маленькие вакуумные упаковки в расчете на одну порцию. Благодаря этому заказ готовится всего 94 секунды.

За 2017 год проект принес Балашову 31,2 млн руб. выручки и больше 7 млн руб. чистой прибыли. Предприниматель активно продвигает проект в соцсетях (у аккаунта Mary Wong в Instagram 14,5 тыс. подписчиков) и запускает нестандартные рекламные кампании. Каждый сентябрь он с размахом презентует новый вкус лапши, который остается в меню на год, а потом исчезает из ассортимента навсегда. Для каждой такой позиции основатель придумывает лапшу особого цвета — розовую (со свекольным соком), зеленую (шпинат) или черную (чернила каракатицы) с фирменным наполнением. Например, в этом сентябре анонсировали Black Mary — черную лапшу с колбасой черизо, солеными огурцами, курицей и сливочно-томатным соусом. «Клиенты с нетерпением ждут, что мы на этот раз придумали», — гордится Балашов.

Фото: пресс-служба Mary Wong

Чтобы ждать было интересней, он до последнего дня сохраняет эффект тайны. «Наш Instagram начинает постепенно окрашиваться в цвет будущей лапши. Например, перед «розовой» презентацией мы снимали видео с нашим гангста-фургоном, который едет по улице с открытыми задними дверями, и из них валит розовый дым. Чтобы это организовать, мы посадили в холодильник мужика, который запустил дымовую шашку и светил розовым фонарем. Несладко ему пришлось», — смеется предприниматель. На одну из таких презентаций он пригласил рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). На гонорар звезды и организацию вечеринки ушло около 1 млн руб., которые окупили себя с лихвой: в тот вечер в Mary Wong на Шаумяна пришло больше 6 тыс. человек.

Александр Балашов планирует открывать новые точки: но уже не в Ростове, а в Москве. Продавать франшизу Балашов не хочет — боится, что пострадает качество. Сейчас он в поисках инвестиций и, по его словам, уже готовится подписать договор на 100 млн руб. в обмен за 25% компании от нескольких частных инвесторов. Эти средства пойдут на запуск первых точек в столице — в мае 2019 года должна открыться первая столичная Mary Wong, а к 2021 году предприниматель надеется иметь уже 11 лапшичных на рынках и фуд-кортах Москвы. Есть и более глобальная цель: перевести управление компанией на блокчейн-платформу. Это, по задумке Балашова, позволит сделать полностью прозрачный для контрольных учреждений и клиентов проект.