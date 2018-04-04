Каждый пятый — на отключение

Какие потери понесут сотовые операторы из-за изменения законодательства

С 1 июня сотовые операторы обязаны отключать абонентов, чью личность они не могут подтвердить. По оценкам экспертов, на серых клиентов может приходиться до 20% абонентской базы, которая в последние годы практически не растет

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Алло, представьтесь

Операторы сотовой связи начали готовиться к вступлению в силу поправок в федеральный закон «О связи», обязывающих их отключать от услуг связи ненадежных абонентов, личность которых не удалось подтвердить. Требование начинает действовать с 1 июня 2018 года. При этом действие закона распространяется не только на новые договоры, но и на те, которые были заключены ранее.

Как рассказала РБК пресс-секретарь «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») Анна Айбашева, компания начала заранее проверять абонентскую базу, чтобы дать клиентам достаточно времени на подтверждение своей личности и не допустить отключения. «В рамках подготовки к выполнению требований закона мы провели дополнительный анализ договоров наших клиентов по специально разработанному алгоритму. По тем договорам, в отношении которых у нас есть подозрения, что данные могут быть ошибочными, мы начинаем обзванивать абонентов с предложением прийти в офис и внести корректные паспортные данные», — сообщила Айбашева. Она уточнила, что оператор собирается использовать для подтверждения данных клиентов государственные информационные системы.

Представитель пресс-службы МТС Алексей Меркутов сообщил, что компания также принимает меры, чтобы соответствовать требованиям закона с 1 июня. «Это потребует доработки уже существующего биллинга, что будет связано с определенными затратами, однако не повлечет создание новой базы данных», — говорит он.

Кроме того, операторы стараются наладить работу с посредниками, продающими их сим-карты. «Мы уже сейчас боремся с незаконным распространением сим-карт. В частности, заключаем агентское соглашение с ретейлерами, жестко штрафуем контрагента в случае раздачи комплектов с рук без заключения договора и приостанавливаем оказание услуг связи по таким номерам», — сказала представитель «МегаФона» Юлия Дорохина. «В отдельных случаях, например, в удаленных населенных пунктах, активация сим-карт может занять несколько большее время. Чтобы абоненты не испытывали неудобств при реализации новых требований, МТС будет совершенствовать взаимодействие со своими коммерческими представителями», — добавил Алексей Меркутов.

В «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) отказались от комментариев.

Проверят всех

В июле 2017 года были приняты поправки в закон «О связи», обязывающие операторов и лиц, действующих от их имени, проверять достоверность сведений и личности абонента, а компании, использующие корпоративные тарифы, — предоставлять операторам информацию о пользователях. Оператор должен установить фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер документа, удостоверяющего личность. Получить их оператор может, попросив абонента прийти в офис и предъявить подтверждающий личность документ либо прислать документ, подтвержденный электронной подписью. Кроме того, оператор имеет возможность подтвердить личность абонента самостоятельно, подключившись к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или порталу госуслуг. При заключении новых договоров на проверку абонента отводится 15 дней. Лицо, действующее от имени оператора связи, например сотрудник ретейлера, торгующего сим-картами оператора, должно направить ему копию договора с достоверными сведениями об абоненте в течение десяти дней после его заключения.

Если информация, предоставленная о себе абонентом, будет вызывать подозрения оператора, он должен будет направить абоненту сообщение с просьбой еще раз подтвердить личность. Абонент получит 15 дней на уточнение данных. В противном случае оператор должен прекратить оказание услуг связи клиенту.

Запрет на продажу сим-карт без предъявления покупателем паспорта и требование вносить персональные данные в договор действует в России с 1 января 2014 года. Но несмотря на это, сим-карты продолжали продавать с рук без оформления договора. В конце 2014 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров признал, что этот запрет постоянно нарушается. Ужесточить требования законодателей подтолкнул теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года (террористы использовали для связи сим-карты, купленные без предъявления паспортов), после которого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости пресекать нелегальную торговлю сим-картами.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В России продается более 100 млн новых сим-карт в год (большая часть из них не активируется или используется без пополнения, до обнуления баланса). При этом, по данным Роскомнадзора, за 2017 год оборот серых сим-карт увеличился более чем в три раза. За год ведомство совместно с представителями МВД России изъяло более 106,5 тыс. незаконно распространяемых сим-карт. Больше всего (60 тыс.) принадлежало «ВымпелКому», который до недавнего времени делал ставку на приезжих из других стран: снижение потока мигрантов стало поводом для сокращения абонентской базы оператора в третьем квартале 2016 года, пояснял сам «ВымпелКом». Еще 19,5 тыс. сим-карт принадлежало «МегаФону», 15,4 тыс. — МТС, 8,7 тыс. — «дочке» «Т2 РТК Холдинга» «Т2 Мобайл» и 2,1 тыс. — другим операторам. «Большое количество нарушений связано с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также с продажей сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность», — говорилось в сообщении Роскомнадзора.

Случайные потери

В последние годы абонентская база российских сотовых операторов практически не меняется или незначительно снижается: за последний год число абонентов снизилось с 255,59 млн до 255,41 млн клиентов (речь идет об активной абонентской базе, то есть тех, кто пользуется услугами связи более трех месяцев), по данным AC&M. Представители МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» не ответили на вопрос РБК, какое количество абонентов, по их оценке, должны будут подтвердить свою личность и насколько может снизиться их абонентская база после 1 июня.

Один из участников рынка в разговоре с РБК отметил, что примерно 80% абонентской базы — это стабильные абоненты, которые оформляли сим-карты по паспорту и пользуются ими уже несколько лет. «Остальные 20% — это как раз серые абоненты, которые покупают по несколько сим-карт в месяц, используют их для одного-двух звонков. Именно такие абоненты могут вести незаконную деятельность и подпадают под действие этого закона», — сказал собеседник РБК.

По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, инвесторы, скорее всего, не отреагируют на сокращение абонентской базы, так как в России этот показатель уже давно не считается ключевым — ежегодно она обновляется на 50–60%. «Более того, если снижение произойдет одномоментно после вступления в силу закона, это будет означать, что меняется ситуация в целом на рынке, а не у одного отдельного оператора», — указывает он. Однако если один оператор отключит 20% клиентов, а другой — 5%, для первого это будет существенным негативом. Он отметил, что исторически у «ВымпелКома» было много мигрантов в структуре абонентской базы. «Эти абоненты приносят деньги, но их придется отключить, и масштаб отключения, вероятно, будет превосходить показатели конкурентов», — сказал эксперт.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин считает, что проверка абонентской базы не вызовет сложностей у операторов. «Количество серых сим-карт за последние три—пять лет сократилось, в то же время операторы стали активно использовать технологии big data для анализа поведения абонентов. Эти алгоритмы помогут им оперативно определить, какого абонента стоит проверить», — считает он.

Савватин указывает, что операторы заинтересованы в качественной абонентской базе. «Постоянные абоненты генерируют стабильную выручку. Сейчас, когда рынок полностью насыщен, операторы стараются удержать клиентов и, соответственно, заработать за счет введения новых сервисов и услуг. Потребителями этих опций в основном являются именно постоянные, а не сомнительные абоненты, которые покупают сим-карты для нескольких звонков», — рассуждает он.

По словам аналитика, абонента можно заподозрить в неблагонадежности по активности использования номера, смене локации (если сим-карта куплена в одном регионе, а используется в другом), сроку пользования номером. «Эти признаки не говорят о сомнительной деятельности человека, но могут стать косвенным сигналом для его проверки», — отметил Максим Савватин.