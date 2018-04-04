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Строй, управляй: кто заплатит за заложенную Путиным и Эрдоганом АЭС
Газета № 059 (2783) (0404) Экономика, 03 апр, 17:32
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Атомный старт
Россия начала в Турции строительство АЭС «Аккую»
Президенты России и Турции дали старт строительству первой в стране АЭС «Аккую». Однако расходы «Росатома» и заключенные контракты уже превысили объём вложенных средств
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин  (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Владимир Путин, прилетевший 3 апреля в Анкару, вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС «Аккую», которую в Турции строит «Росатом».

Первая в Турции АЭС будет запущена в 2023 году (как и планировалось), создав новые рабочие места как в России, так и в Турции, сказал российский лидер, передает «Интерфакс». Владимир Путин пообещал «сделать все, чтобы присутствовать при начале работы этой АЭС». «Российские партнеры планируют активно привлекать к строительству турецкий малый и средний бизнес. Намерены размещать в Турции значительную часть заказов, необходимых для будущей станции», — сказал также Путин. По его словам, заявки на участие в строительстве АЭС подали уже 350 турецких компаний.

В свою очередь, турецкий президент назвал начало строительства «Аккую» «историческим моментом», передает Anadolu. Эрдоган подчеркнул, что с выходом на полную мощность АЭС будет удовлетворять 10% потребностей Турции в электроэнергии, снизив зависимость от газа и угля. По плану «Аккую» должна на этапе ввода в строй всех энергоблоков выдавать 35 млрд кВт электроэнергии.

Москва и Анкара заключили межправительственное соглашение о строительстве четырехблочной АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря в мае 2010 года. Общий объем инвестиций в проект Кремль оценивал в $22 млрд.

Для России этот проект имеет важное геополитическое значение, как писал РБК, однако его тормозили​ как внешнеполитические трения между Россией и Турцией, так и турецкое законодательство, которое запрещало строить промышленные объекты вблизи оливковых рощ. Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока «Аккую» лишь в ночь на 3 апреля, признав, что проект «Росатома» соответствует всем необходимым требованиям.

В расчете на будущие доходы

Согласно планам «Росатома», АЭС «Аккую» возводится по схеме BOO (англ. build-own-operate — « строй — владей — управляй»), то есть российская госкорпорация выступает основным инвестором и совладельцем новой станции, покрывая свои расходы доходами от последующей продажи электроэнергии.

Для реализации проекта в декабре 2010 года была создана проектная компания «Аккую Нуклеар», 51% в которой принадлежит российской госкорпорации, а 49% предполагалось продать турецкому партнеру. По данным двух источников РБК, знакомых со схемой финансирования проекта, первоначально планировалось, что совокупный акционерный капитал компании составит около $5,6 млрд. Его «Росатом» предполагал разделить с партнером пропорционально долям ($2,9 соответствует 51% «Росатома» и $2,7 млрд — доли партнера/партнеров). В соответствии с этим планом 119 млрд руб. ($2,1 млрд по текущему курсу) было предоставлено из российского бюджета и порядка $100 млн выделил сам «Росатом» вместе с «Интер РАО». Порядок цифр в пересчете из рублей в доллары отличается из-за резкого скачка курса рубля в момент перечисления одного из траншей в конце 2014 года, уточнил один из собеседников РБК.

Остальные средства, необходимые для ввода в эксплуатацию первого и второго блоков, планировалось привлечь у коммерческих банков и за счет экспортного кредитования под оборудование, поставляемое из Европы. Ввод в эксплуатацию первого и второго блоков должен был обеспечить самофинансирование строительства еще двух блоков АЭС; привлечение дополнительных госсредств не предполагалось, рассказывает источник РБК.

Несостоявшееся партнерство

Когда в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24, все инвестпроекты России в стране оказались заморожены, но проектную компанию не закрыли. «Если русские не построят АЭС «Аккую», ее придет и построит кто-то еще», — говорил в 2015 году Эрдоган. На тот момент, по данным газеты Hurriyet, Россия уже инвестировала $3 млрд в строительство АЭС. Полученные проектной компанией средства расходовались в рамках строительных контрактов и контрактов на поставку оборудования, рассказал РБК источник, близкий к «Аккую Нуклеар».

Одновременно «Аккую Нуклеар» продолжала поиск инвесторов для проекта и достигла договоренности с частной турецкой компанией Cengiz. Затем к ней присоединились компании Kolin и Kalyon. Соглашение с тремя компаниями «Росатом» подписал 19 июня 2017 года. Но уже в феврале 2018 года стало известно о срыве сделки с этим консорциумом. По словам источника РБК, причиной тому было нежелание «Росатома» видеть техническим консультантом Kolin и Kalyon китайскую компанию. Кроме того, госкорпорация не согласилась c условиями Cengiz участвовать в управлении бюджетом до фактического поступления всех траншей в капитал АЭС «Аккую». В итоге Cengiz осталась подрядчиком проекта только по контракту на строительство гидротехнических сооружений на $465 млн.

В «Росатоме» эту информацию не комментируют.

После срыва сделки в «Росатоме» неоднократно заявляли, что участием в проекте интересуются другие инвесторы, но на днях глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил о переносе продажи инвесторам 49% в проекте АЭС «Аккую» в Турции на 2019 год.

Без половины средств

Представитель «Росатома» отказался комментировать объем оставшихся на данный момент денежных средств на счету проектной компании. Он также не ответил на вопрос РБК, как изменилась схема финансирования и планируется ли выделение на проект дополнительных средств из бюджета. Представитель госкорпорации заявил только, что «Росатом» продолжает финансирование проекта в полном объеме для обеспечения всех работ в соответствии с графиком.

По данным «Интерфакса», «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом») получил контракт «Аккую Нуклеар» на строительство объектов ядерного острова энергоблоков АЭС «Аккую» стоимостью $2,915 млрд, а «Атомэнергомаш» заключил контракт на поставку основного оборудования турбоустановки энергоблоков на €1,341 млрд.

Таким образом, объем уже заключенных контрактов превысил объем предоставленных российской стороной средств. Это требует привлечения дополнительного финансирования — акционерного (с российской или другой стороны) или заемного, отмечает руководитель группы исследований и прогнозирования российского рейтингового агентства АКРА Наталья Порохова. $2,7 млрд, которые «Росатом» планировал привлечь через партнерство, — достаточно ощутимая сумма, говорит она. По оценке Пороховой, основанной на финансовой отчетности «Атомэнергопрома», денежный поток «Росатома» отрицательный, так как компания ведет активную инвестдеятельность в России, в частности, строя второй блок Ленинградской АЭС-2, второй блок Нововоронежской АЭС-2.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: АЭС «Аккую» , АЭС , Турция
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