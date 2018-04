Мультфильмы перевели в другую часть света

«Ростелеком» и ВГТРК запустили детский видеосервис в Америке

ВГТРК и «Ростелеком» запустили в Северной и Южной Америке специализирующийся на детской анимации видеосервис Moolt. Конкурировать за аудиторию ему придется с такими гигантами, как Netflix и Hulu, говорят эксперты

Фото: Thomas Eisenhuth / DPA / ТАСС

«Ми-ми-мишки» и Be-Be-Bears

Компания «Цифровое телевидение», совместное предприятие ВГТРК и «Ростелекома», во вторник, 3 апреля, запустила на территории Южной и Северной Америки детский видеосервис Moolt. Об этом рассказал РБК заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников.

Moolt — это локализованная для англо- и испаноязычной аудитории версия созданного еще в 2016 году русскоязычного приложения «Мульт». С тех пор приложение, по данным «Цифрового телевидения», было загружено российскими пользователями через Аpp Store и Google Play около 5 млн раз. Moolt также доступно в них для скачивания. Сервис будет доступен по подписке, стоимость которой зависит от страны: так, в США месячная плата составит $3,99, годовая — $24,99, а в Аргентине — $1,99 и $11,99 соответственно.

Пока на Moolt доступы лишь 30 часов дублированных мультфильмов российских анимационных студий, преимущественно студии «Паровоз» — партнера «Цифрового телевидения», (выпускает мультфильмы «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль» и др.). Однако, как обещает Медников, в ближайшее время будут добавлены локализованный контент других российских анимационных студий и фильмы международных правообладателей из Европы, Кореи, Латинской Америки. Для этого «Цифровое телевидение» уже договорилось о приобретении 150 часов анимационного контента, утверждает Медников.

В компании с «Мультом» АО «Цифровое телевидение» — совместное предприятие ВГТРК (58,71%) и «Ростелекома» (41,29%), созданное для управления тематическими каналами. Сейчас компания объединяет 22 канала разной тематической направленности — «Мульт», «Моя планета», «Страна», «Русский детектив», «Наука» и др., в том числе международные Moolt и My Planet (Mi Planeta) на английском и испанском языках. По итогам 2017 года совокупная доля каналов «Цифрового телевидения» в сегменте платного ТВ среди россиян старше четырех лет составила 33,5%. Выручка «Цифрового телевидения» в 2017 году по МСФО увеличилась на 16%, почти до ​3 млрд руб., чистая прибыль составила 74 млн руб. против 67 млн руб. убытка годом ранее, следует из отчетности «Ростелекома».

Затраты на запуск видеосервиса Moolt Медников не раскрыл. Он уточняет, что права на мультфильмы, уже размещенные на сервисе, принадлежат «Цифровому телевидению», а основные инвестиции были сделаны в локализацию контента, то есть перевод и дублирование мультфильмов на английский и испанский языки, и маркетинговую кампанию. Но, добавляет Медников, локализация контента происходила практически параллельно с его производством.

Продвижением Moolt занимается еще один партнер «Цифрового телевидения» — компания «0+ Медиа». Рекламировать сервис планируется в эфире одноименного детского телеканала, который был запущен в США и Латинской Америке в феврале этого года. Его аудиторию гендиректор «0+ Медиа» Александр Саблуков уточнить не смог.

По словам Саблукова, новый видеосервис будет также продвигаться через локализованные мобильные игры по мотивам мультфильмов студии «Паровоз».

Прямые расходы на маркетинг Moolt в «0+ Медиа» оценивают в $150–200 тыс. до конца 2018 года. Однако эта сумма может быть увеличена в зависимости от финансовых результатов приложения: «Цифровое телевидение», уточняет Саблуков, готово полностью инвестировать получаемые доходы в усилия по расширению аудитории.

Со своим самоваром

Российские видеосервисы уже присутствуют за рубежом, но они, в отличие от Moolt, ориентируются преимущественно на русскоязычную аудиторию.

В 2015 году на пространство СНГ вышел сервис ivi, в 2017 году он стал доступен для пользователей в 180 странах, в том числе в США, Израиле, Канаде и Европе, напоминает руководитель направления международного развития ivi Александр Праздников. По его словам, потенциальная зарубежная аудитория сервиса — 10–30 млн русскоязычных пользователей, поскольку ivi за пределами России предлагает зрителям фильмы и сериалы отечественного производства.

Затраты на запуск зарубежного сервиса в ivi не раскрывают, как и долю зарубежных рынков в общей выручке.

С сервисом «Русское кино» осенью 2016 года вышел на международный рынок российский онлайн-кинотеатр TVzavr. Общий бюджет проекта составил $1 млн, рассказала РБК директор по контенту TVzavr Елена Хлебникова. В основном это были расходы на разработку софта, покупку прав на показ российского контента и маркетинг. Сейчас, как утверждает Хлебникова, сервис «Русское кино» доступен более 6 млн человек, в основном это русскоязычные жители Латвии, Израиля, Германии, Эстонии, Польши и США.

Фото: Dan Goodman / AP

Конкуренция с YouTube и Netflix

Североамериканский медиарынок, с одной стороны, высококонкурентный, с другой — характеризуется высоким платежеспособным спросом, так как аудитория здесь привыкла платить за контент; при этом рынок Южной Америки является сейчас одним из самых быстроразвивающихся, указывает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Детский контент универсален и часто не требует никакой особой адаптации, кроме перевода, успех многих российских мультфильмов по всему миру убедительно это доказывает, отмечает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Специализированного детского видеосервиса на рынках Северной и Южной Америки сейчас нет, а «взрослые» видеосервисы, такие как Netflix, не являются прямыми конкурентами Moolt, уверен Медников. Проведенное компанией Common Sence исследование Media used by kids age zero to eight показывает, что в США дети до восьми лет в среднем смотрят 17 минут в день такие видеосервисы, как YouTube. При этом 72% американских семей с детьми имеют подписку на видеосервисы Netflix и Hulu, 65% — на кабельное ТВ.

По мнению Медникова, за детскую аудиторию, ее время и деньги в Северной и Южной Америке Moolt будет в первую очередь конкурировать с образовательной платформой PlayKids, где представлены игры, видеоролики, книги.

Успех Moolt будет зависеть от того, насколько широким будет контентное предложение сервиса, большую роль также играет маркетинг ресурса, считает Хлебникова.

Доходы ОТТ-сервисов, к каковым относится Moolt, в США по итогам 2016 года составили $18,9 млрд, в Латинской Америке — $1,87 млрд, приводит Танаев данные исследовательской компании Digital TV Research. В совокупности на эти два региона пришлось порядка 56% доходов ОТТ-сервисов во всем мире, которые в 2016 году составили $37 млрд.