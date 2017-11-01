Рецепт на кредит: как продают красоту и здоровье в долг

Кредиты на дорогостоящие услуги или товары в сфере медицины или косметологии — обычное явление: если у человека не хватает денег, а товар или услуга действительно нужны, он прибегает к потребительским займам. Однако некоторые недобросовестные организации используют навязывание товаров и услуг в кредит, зачастую ущемляя права потребителя, говорит кредитный правозащитник проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.
Cхема таких недобросовестных организаций по продаже медицинских и косметических услуг и товаров в кредит существует давно и получила название «салонная схема», так как обязана своей популярностью салонам красоты. Под предлогом бесплатной процедуры людей приглашают в салон, а затем с помощью психологических уловок убеждают приобрести дорогостоящую продукцию или услугу в кредит. На что человек себя обрек, он понимает поздно — к этому моменту договор уже подписан.
Ежедневно в Международную конфедерацию обществ потребителей (КонфОП) на это жалуются по два-три человека, в проект Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» — по пять. Наличие проблемы также подтвердили в Финпотребсоюзе и Роспотребнадзоре.
РБК разбирался, как не попасться на «салонную схему» и можно ли вернуть деньги за навязанный кредит.
Как навязывают
«Салонные схемы» недобросовестных компаний рассчитаны в первую очередь на социально уязвимые слои населения — пенсионеров, многодетных родителей, одиноких мам, молодых людей, отмечают эксперты. «Ввиду небольшого дохода они охотнее откликаются на бесплатные акции и распродажи, с которых и начинается любая «салонная схема», — говорит адвокат при КонфОП Диана Сорк.
Выходят на жертв по телефону или в социальных сетях. При этом стараются подчеркнуть исключительность такого предложения, например, что номер мобильного телефона выиграл в лотерее, или просто объясняют тем, что компания недавно открылась и набирает базу клиентов, первые из которых в будущем также смогут рассчитывать на особенную лояльность, рассказывают на интернет-форумах.
Самостоятельно выйти на такую организацию человеку, как правило, невозможно, констатируют эксперты: сайтов-визиток нет, телефон не указан, нет функции перезвонить по номеру, с которого звонили. Корреспондент РБК также пытался связаться с салонами, на которые жаловались москвичи. Номера, указанные при регистрации организации как юридического лица, были недоступны, заблокированы, или по ним отвечали сотрудники из совершенно другой сферы.
«Сама по себе схема выглядит одинаково: убедить человека, что ему жизненно необходимо купить у этой организации товар или услугу. Меняется только способ влияния в зависимости от того, что продают и кому», — объясняет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.
Например, для медицинских учреждений, использующих «салонную схему», основная клиентура — пожилые люди, которые, как правило, больше обеспокоены своим здоровьем и которых часто проще запутать. «В ходе обследования у них обнаруживают заболевание, которое «неминуемо приведет к операции», если не начать лечиться сейчас», — рассказывает Сорк. Причем диагноз действительно может быть поставлен верно, но не приведет к последствиям, которые описывают медики, или лечение не стоит так дорого, говорит юрист. При этом сотрудники таких компаний могут письменно не фиксировать поставленный диагноз, ограничиваясь устным предостережением с формулировкой «потенциально может привести к...», говорит глава Финпотребсоюза Игорь Костиков. «Пациенту чаще всего этого достаточно, чтобы поверить человеку в белом халате», — добавляет он.
В отличие от медкабинетов салоны красоты, навязывающие товары и услуги в кредит, воодушевляют, обещая красоту и молодость. Работает эта схема, по описаниям пострадавших, следующим образом. В рамках бесплатной консультации в салонах красоты могут проводить диагностику состояния кожи лица. По ее результатам косметологи говорят, что «шокированы» результатами и выявленное состояние не соответствует возрасту клиента. Затем они предлагают попробовать профессиональную косметику и снова проводят диагностику, которая показывает существенное улучшение состояния кожи. После этого клиента убеждают приобрести данный продукт.
Затем участники «салонной схемы» называют стоимость того товара или той услуги, которые якобы так необходимы человеку. Стоимость медицинской услуги в основном варьируется от 100 тыс. до 300 тыс. руб., говорит Климов на основании поступающих жалоб. Цена предлагаемой косметики доходит до 100 тыс. руб., добавляет Михаил Алексеев.
Такой суммы у человека, как правило, нет, и товар или услугу предлагают приобрести в долг. Кредиты обычно оформляются не штатными сотрудниками кредитных организаций, а уполномоченными банком лицами — агентами, работающими в салонах и клиниках. «В компетенцию уполномоченных банком лиц могут входить технические действия, связанные со сбором документов, изготовлением их копий, направлением их в банк и т.п.», — отмечают в Кредит Европа Банке.
Исходя из юридической практики Дианы Сорк, использующие схему салоны предупреждают, что человек будет подписывать кредитный договор. «Проблема заключается в другом — в том, что клиенту не дают возможность детально его изучить. Подгоняют тем, что за ним еще очередь, а товар якобы в последнем экземпляре», — указывает эксперт. По словам специалиста проекта «За права заемщиков» Александры Бурцевой, которая проводила «контрольную закупку» в таких салонах Москвы, менеджеры, чтобы ускорить процесс оформления, подчеркивают для клиента ключевые места договора вроде ставки и ежемесячных платежей в кредитном договоре. «Но на самом деле это отвлекает внимание покупателя от подводных камней вроде условий расторжения договора и возврата товара, отказа от услуги», — говорит Алексеев.
Процентная ставка по целевым кредитам в салонах варьируется от 25 до 40%, рассказывают эксперты. В пресс-службе ОТП Банка объяснили РБК, что процентные ставки по POS-кредитам обусловлены рыночными тенденциями. «Величина процентной ставки может варьироваться в зависимости от вида товара (услуги), приобретаемого за счет кредита», — ответили в пресс-службе банка. «Учитывая, что жертвами «салонных схем» становятся не всегда обеспеченные люди, обслуживание такого кредита для них становится непомерной ношей, и они хотят его расторгнуть», — говорит Виктор Климов.
В мониторинге проекта «За права заемщиков», с которым ознакомился РБК, упоминается восемь банков, чьи агенты оформляли кредиты в использовавших «салонные схемы» организациях. В банках «Сетелем», «Русский стандарт» и «Хоум Кредит» корреспондента РБК заверили, что прекратили сотрудничать с сегментами «косметика» и «здоровье» в 2015–2017 годах. При этом в банке «Хоум Кредит» подчеркнули, что договоры, по которым поступали жалобы от клиентов (в банк или партнерам), банк расторг. «Кредиты были закрыты, обязательств перед банком у клиентов не осталось», — сообщили в пресс-службе.
В банке «Ренессанс Кредит», Кредит Европа Банке и ОТП Банке заверили, что в случае системных жалоб на недобросовестное поведение организаций-партнеров сотрудничество с данными организациями прекращается. «Мы не получаем массовых претензий со стороны клиентов, это единичные случаи», — отметили в пресс-службе ОТП Банка. В Кредит Европа Банке тоже подтвердили, что количество торговых точек в этом сегменте, как и жалоб на навязывание кредита, невелико. Банки «Восточный» и «Траст» не ответили на запрос.
Можно ли избавиться
Согласно ст. 821 Гражданского кодекса РФ, заемщик вправе отказаться от получения кредита, в том числе и целевого, предупредив об этом кредитора, говорит Алексеев. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в банк до того, как банк перечислит средства. Эксперты банков говорят, что в среднем от момента подписания кредитного договора в салоне до момента зачисления средств проходит один-три дня и теоретически за это время можно расторгнуть кредитный договор.
Если средства уже перечислены на счет организации, то для закрытия кредита необходимо расторгнуть договор купли-продажи. «Клиент может обратиться в организацию с целью расторгнуть договор об оказании услуг и дать распоряжение организации осуществить возврат денежных средств на счет клиента, открытый в банке», — ответили в пресс-службе Кредит Европа Банка. «У сотрудника салона надо получить копию с датой, подписью и печатью организации о том, что договор купли-продажи является расторгнутым, и идти с этим в банк», — говорит Сорк.
«При подаче заявления на расторжение надо уточнить, что вы просите произвести возврат денежных средств за неоказанные услуги», — говорит Алексеев. В течение десяти дней деньги должны вернуть на счет в банке согласно ст. 22 закона «О защите прав потребителей». Однако некоторые компании стараются в числе первых услуг (например, если речь идет о серии медицинских или косметологических процедур) оказать самую дорогую, а за уже оказанную услугу деньги не вернут.
При этом эксперты предупреждают, что фармацевтика, косметика и парфюмерия надлежащего качества не подлежат возврату — их можно только обменять. Соответственно, и кредит не закроют.
Если решить вопрос с помощью заявлений о расторжении договора не удается, заемщики вынуждены обращаться в суд. По данным мониторинга проекта ОНФ «За права заемщиков» на октябрь 2017 года, количество салонов красоты и клиник, где навязали кредиты клиентам и против которых удалось выиграть суд, увеличилось за полтора года с семи до 74 организаций. «Но, к сожалению, складывается и такая практика, что и с решением суда на руках деньги не возвращают. Например, салон, насобирав определенную сумму средств с клиентов, ликвидирует юридическое лицо», — говорит Алексеев.
Полезные советы
Эксперты в первую очередь советуют не испытывать судьбу, соглашаясь на бесплатные акции. Также они на всякий случай советуют не брать с собой паспорт. «Сотрудники салона просят об этом еще по телефону под предлогом, что так проверят, тому ли человеку досталась акционная услуга или что в здании строгий контроль безопасности», — рассказывает Игорь Костиков. Честный салон, как правило, примет по любому другому удостоверяющему личность документу, на который, в отличие паспорта, нельзя оформить кредит, говорит Диана Сорк.
Михаил Алексеев также советует посмотреть отзывы на салон до его посещения. «Как правило, у аферистов нет официальной страницы в интернете», — говорит эксперт. Также он отмечает, что и контакты такой организации вряд ли удастся найти.Сохранить