Что случилось за день. Главные новости РБК

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Лукашенко договорился с Путиным использовать войска при угрозе с Запада

По словам белорусского президента, в случае угрозы Союзному государству извне ему и Владимиру Путину необходимо будет задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой станет белорусская армия.

Белоруссия договорилась с Россией о совместном использовании войск на западной границе Союзного государства в случае угрозы. «Если там дернутся за пределами [Союзного государства], надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним [Владимиром Путиным]», — подчеркнул Лукашенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал конкретизировать состав резерва силовиков, который Россия готова предоставить в качестве помощи Александру Лукашенко.

Также Лукашенко ответил на угрозу Литвы санкциями в случае отказа принять план мирного урегулирования и предложил правительству перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты. В свою очередь в Литве заявили, что отказ от использования портов страны для транзита белорусских грузов ударит в первую очередь по самой Белоруссии.

СМИ узнали о консультациях «Шарите» с лабораторией из дела Скрипалей

Spiegel сообщил об обращении лечащих Алексея Навального специалистов в токсикологическую лабораторию бундесвера и британскую лабораторию Porton Down.