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Что случилось за день. Главные новости РБК

Лукашенко договорился с Путиным об использовании войск, «Шарите» консультируется с лабораторией по делу Скрипалей, увольнение главы РУСАДА, прекращение дела против Бойко-Великого; главные новости — в обзоре РБК

Лукашенко договорился с Путиным использовать войска при угрозе с Запада

По словам белорусского президента, в случае угрозы Союзному государству извне ему и Владимиру Путину необходимо будет задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой станет белорусская армия.

  • Белоруссия договорилась с Россией о совместном использовании войск на западной границе Союзного государства в случае угрозы. «Если там дернутся за пределами [Союзного государства], надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним [Владимиром Путиным]», — подчеркнул Лукашенко.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал конкретизировать состав резерва силовиков, который Россия готова предоставить в качестве помощи Александру Лукашенко.
  • Также Лукашенко ответил на угрозу Литвы санкциями в случае отказа принять план мирного урегулирования и предложил правительству перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты. В свою очередь в Литве заявили, что отказ от использования портов страны для транзита белорусских грузов ударит в первую очередь по самой Белоруссии.

СМИ узнали о консультациях «Шарите» с лабораторией из дела Скрипалей

Spiegel сообщил об обращении лечащих Алексея Навального специалистов в токсикологическую лабораторию бундесвера и британскую лабораторию Porton Down.

  • Специалисты берлинской клиники «Шарите», где с 22 августа находится Алексей Навальный, обратились за помощью в британскую правительственную лабораторию Porton Down, которая выявила яд «Новичок» в организме Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в марте 2018 года в Солсбери. Кроме того, немецкие врачи обратились за консультациями в мюнхенскую лабораторию фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии — бундесвера.
  • Состояние оппозиционера Алексея Навального остается стабильным, сообщили в «Шарите». Он все еще находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Симптомы, вызванные отравлением ингибиторами холинэстеразы, уменьшаются.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, для того чтобы сформировать общеевропейскую реакцию на произошедшее с Навальным, нужно внести больше ясности, как это было в случае со Скрипалями. При этом она также заявила, что у Германии нет необходимости менять политику в отношении России из-за случившегося.

Учредители РУСАДА уволили главу агентства Гануса

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уволен со своего поста решением учредителей. Исполняющим обязанности главы организации стал юрист РУСАДА Михаил Буханов.

  • Поводом для этого послужил финансовый аудит РУСАДА за 2018–2019 годы, который выявил существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности ведомства. В частности, аудиторы выразили сомнения в целесообразности многих командировок и упрекнули организацию за потраченные на такси средства на сумму чуть более 11 млн руб. Ганус возглавлял РУСАДА с 31 августа 2017 года.
  • Юрий Ганус назвал решение о своем увольнении ошибочным.
  • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало решение РУСАДА, однако в своем заявлении выразило озабоченность тем, каким образом оно было принято. Также WADA напомнило, что важнейшим условием восстановления Российского агентства в правах является независимость организации. РУСАДА было лишено статуса соответствия WADA 9 декабря 2019 года за манипуляции с базой данных московской лаборатории. Из-за этого России в течение четырех лет запрещено участвовать в крупных международных турнирах.

Суд прекратил уголовное дело бизнесмена Бойко-Великого

Суд прекратил дело о преступном сообществе (ст. 210 УК) в отношении владельца «Русского молока» Василия Бойко-Великого, сославшись на недавние изменения в законодательстве, не допускающие преследования предпринимателей. Однако подобные обвинения остаются предъявленными еще нескольким предпринимателям.

  • Рузский районный суд Московской области прекратил уголовное дело в отношении бизнесмена Василия Бойко-Великого, которого обвиняли в создании преступного сообщества (ст. 210 УК), нескольких эпизодах мошенничества (ст. 159), фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303) и легализации имущества (ст. 174.1), сообщила РБК адвокат Анастасия Саморукова. Однако Бойко-Великий остается под стражей, поскольку в отношении него расследуется дело о растрате (ст. 160 УК), возбужденное в прошлом году.
  • Суд сослался на недавние изменения в законодательстве, которые с апреля 2020 года не позволяют квалифицировать как создание ОПС действия владельцев, руководителей или сотрудников бизнес-структур, не созданных специально для совершения преступлений. Это первый случай, когда суд формально обосновал свое решение ссылкой на новую формулировку УК.
  • Сейчас обвинения в создании преступного сообщества предъявлены также владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, бывшему министру по делам «открытого правительства», экс-владельцу компаний СИБЭКО, РЭС и «Группы Е4» Михаилу Абызову, владельцу холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко.
Автор: Сергей Саркисян
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