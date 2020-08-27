Что случилось за день. Главные новости РБК



В немецкой клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального

В клинике «Шарите» в ответ на вопрос, может ли быть связь между отравлением Навального и болгарского бизнесмена Гебрева, против которого, предположительно, использовали «Новичок», заявили, что не комментируют спекуляции. Ранее о такой связи писали The Insider, Der Spiegel и Bellingcat.

«Мы проинформируем общественность, когда появятся новые сведения», — заявил официальный представитель клиники Мануэла Цингл. Сегодня The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что лечащие Навального немецкие врачи связались с болгарскими коллегами, которые лечили бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного в Болгарии в 2015 году.

По версии немецких специалистов, писали издания, Навальный мог оказаться под действием вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например зарин и препарат «Новичок». «Если Навальный принял эту порцию» через рот, то он бы «не дошел до трапа», — заявил РБК один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Владимир Углев.

«Новичок» относится к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам (БОВ) нервно-паралитического действия. С 2019 года «Новичок» официально входит в список запрещенных веществ Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

В рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes вошли две новые участницы. Они расположились на третьем и 13-м местах, а первое обратно получила Елена Батурина.

Бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина за год заработала $100 млн, ее состояние достигло $1,3 млрд. Батурина была бессменным лидером рейтинга самых богатых женщин России по версии Forbes с 2004 года. Это звание она впервые уступила в феврале — тогда с первого места ее сместила Бакальчук.

Следом за Батуриной идет соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным издания, ее состояние за год также увеличилось на $100 млн и составляет $1,1 млрд. На третьем месте с состоянием $700 млн оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун. В топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes она попала впервые.

Другим новичком рейтинга стала Людмила Коган — вдова бизнесмена Владимира Когана, унаследовавшая его долю 81,8% в банке «Уралсиб». Она заняла 13-место с состоянием $350 млн.

Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство мочегонного лекарственного препарата фуросемид в настоящее время не рентабельно, сообщили в Минпромторге. Так в ведомстве ответили на заявление врачебного сообщества о пропаже из аптек жизненно важного препарата, применяемого в реанимации.