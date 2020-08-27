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Что случилось за день. Главные новости РБК

Когда могут применить российские силы в Белоруссии, в «Шарите» версию о «Новичке» в деле Навального назвали спекуляцией, Forbes назвал самых богатых россиянок, почему пропал фуросемид — главные новости в обзоре РБК

Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии

По мнению президента России Владимира Путина, пока условий для задействования российских сил в Белоруссии нет, но это может случиться, если ситуация обострится. По просьбе Лукашенко Москва уже создала резерв из силовиков.

  • Путин сообщил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой». По его словам, Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, «и я это сделал».
  • Польский премьер Матеуш Моравецкий отреагировал на эти слова Путина, заявив, что Россия должна немедленно отказаться от планов военного вмешательства в дела Белоруссии. Возможное силовое вмешательство он охарактеризовал как «враждебный акт».
  • Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила РБК, что не рассматривает заявление Путина как угрозу. По ее словам, сейчас всем очевидно, что большинство белорусов не согласны с официально объявленными результатами выборов и против того, чтобы Лукашено продолжал оставаться у власти.

Видео: skabeeva/telegram
Видео: skabeeva/telegram
Video


В немецкой клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального

В клинике «Шарите» в ответ на вопрос, может ли быть связь между отравлением Навального и болгарского бизнесмена Гебрева, против которого, предположительно, использовали «Новичок», заявили, что не комментируют спекуляции. Ранее о такой связи писали The Insider, Der Spiegel и Bellingcat.

  • «Мы проинформируем общественность, когда появятся новые сведения», — заявил официальный представитель клиники Мануэла Цингл. Сегодня The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что лечащие Навального немецкие врачи связались с болгарскими коллегами, которые лечили бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного в Болгарии в 2015 году.
  • По версии немецких специалистов, писали издания, Навальный мог оказаться под действием вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например зарин и препарат «Новичок». «Если Навальный принял эту порцию» через рот, то он бы «не дошел до трапа», — заявил РБК один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Владимир Углев.
  • «Новичок» относится к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам (БОВ) нервно-паралитического действия. С 2019 года «Новичок» официально входит в список запрещенных веществ Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

В рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes вошли две новые участницы. Они расположились на третьем и 13-м местах, а первое обратно получила Елена Батурина.

  • Бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина за год заработала $100 млн, ее состояние достигло $1,3 млрд. Батурина была бессменным лидером рейтинга самых богатых женщин России по версии Forbes с 2004 года. Это звание она впервые уступила в феврале — тогда с первого места ее сместила Бакальчук.
  • Следом за Батуриной идет соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным издания, ее состояние за год также увеличилось на $100 млн и составляет $1,1 млрд. На третьем месте с состоянием $700 млн оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун. В топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes она попала впервые.
  • Другим новичком рейтинга стала Людмила Коган — вдова бизнесмена Владимира Когана, унаследовавшая его долю 81,8% в банке «Уралсиб». Она заняла 13-место с состоянием $350 млн.

Десять богатейших женщин России 2020 года по версии Forbes
Фотогалерея 

 

Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство мочегонного лекарственного препарата фуросемид в настоящее время не рентабельно, сообщили в Минпромторге. Так в ведомстве ответили на заявление врачебного сообщества о пропаже из аптек жизненно важного препарата, применяемого в реанимации.

  • Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
  • Ранее Независимое медицинское сообщество выпустило открытое обращение, в котором потребовало срочно организовать производство раствора фуросемида для внутривенных и внутримышечных инъекций либо закупить его за рубежом из-за дефицита в аптеках.
  • Лекарственный препарат фуросемид входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цену на лекарства из списка устанавливает государство. Вместе с тем фуросемид в форме ампул не входит в минимальный ассортимент лекарств для аптек, то есть аптеки не должны контролировать его наличие в ассортименте.
Автор: Сергей Саркисян
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