Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Силуанов прокомментировал слухи о продаже доли ЦБ в Сбербанке, «Спас» и «Пятница» получат по ₽1 млрд от государства, новые уголовные дела против Арашуковых, нападение на сотрудника Росгвардии: главные новости — в обзоре РБК

Рауль Арашуков в Басманном суде (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что в правительстве действительно обсуждают вопрос выкупа у ЦБ принадлежащей ему доли (50% плюс одна акция) в капитале Сбербанка.

«Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается», — сказал Силуанов. Однако финального решения пока не принято. Оно будет обсуждаться с Банком России.

По данным Reuters, для выкупа акций Сбербанка у ЦБ правительство может использовать средства ФНБ. Источники агентства утверждают, что Банк России хочет продать свою долю по рыночной цене (оценивается в 2,8 трлн руб.). При этом полученная прибыль может быть возвращена в бюджет.

О том, что вопрос перехода контрольного пакета Сбербанка обсуждается на уровне правительства, стало известно в середине декабря. Целью сделки называлось устранение конфликта интересов — ЦБ одновременно является и мегарегулятором банковского сектора, и акционером крупнейшего банка.

Православный телеканал «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по ₽1,1 млрд

Роспечать до конца года предоставит субсидии девяти телеканалам из второго цифрового мультиплекса на распространение их сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют материалы госпортала «Электронный бюджет».