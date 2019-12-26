Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,05) Quote, 12:20
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 68,5 (+0,09) Quote, 12:20
Синод РПЦ подтвердил отказ поминать в диптихах патриарха всея Африки Общество, 18:22 Адвокат ответил на сообщение об обнаружении в реке ног убитой аспирантки Общество, 18:20 Гособвинитель запросил до 18 лет обвиняемым по делу «Сети» в Пензе Общество, 18:15 В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В Технологии и медиа, 18:12 МИД пообещал «зеркальный ответ» на санкции против «Северного потока — 2» Общество, 18:07 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:06 Новый флагман LADA: икс-фейс, трансмиссия и премиальные опции РБК и LADA, 18:02 Электронная транспортная накладная: что нужно об этом знать Pro, 17:59 «Bitcoin подешевеет еще на 70%»: что приведет к падению курса Крипто, 17:59 Первый торговый день после Рождества: как повели себя рынки Quote, 17:56 Ошибка сети: что показал учебный запуск «суверенного Рунета» Мнение, 17:54 Фигуристке Медведевой заменили коньки перед стартом на чемпионате России Спорт, 17:52 Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве Общество, 17:48 В «Современнике» отреагировали на публикации о состоянии Галины Волчек Общество, 17:40
Общество ,  
0 
Что случилось за день. Главные новости РБК
Силуанов прокомментировал слухи о продаже доли ЦБ в Сбербанке, «Спас» и «Пятница» получат по ₽1 млрд от государства, новые уголовные дела против Арашуковых, нападение на сотрудника Росгвардии: главные новости — в обзоре РБК
Рауль Арашуков в Басманном суде (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что в правительстве действительно обсуждают вопрос выкупа у ЦБ принадлежащей ему доли (50% плюс одна акция) в капитале Сбербанка.

  • «Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается», — сказал Силуанов. Однако финального решения пока не принято. Оно будет обсуждаться с Банком России.
  • По данным Reuters, для выкупа акций Сбербанка у ЦБ правительство может использовать средства ФНБ. Источники агентства утверждают, что Банк России хочет продать свою долю по рыночной цене (оценивается в 2,8 трлн руб.). При этом полученная прибыль может быть возвращена в бюджет.
  • О том, что вопрос перехода контрольного пакета Сбербанка обсуждается на уровне правительства, стало известно в середине декабря. Целью сделки называлось устранение конфликта интересов — ЦБ одновременно является и мегарегулятором банковского сектора, и акционером крупнейшего банка.

Православный телеканал «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по ₽1,1 млрд

Роспечать до конца года предоставит субсидии девяти телеканалам из второго цифрового мультиплекса на распространение их сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют материалы госпортала «Электронный бюджет».

  • До сих пор государство субсидировало распространение цифрового сигнала только каналов первого мультиплекса («Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ» и т.д.). Предполагалось, что вещатели второго мультиплекса (СТС, ТНТ, «Пятница», РЕН ТВ, «Спас» и т.д.) будут сами оплачивать распространение сигнала.
  • Но это оказалось им не под силу. В 2018 году им пришлось заплатить ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 13 млрд руб. В связи с этим государство решило предоставить им субсидии.
  • Выделенные суммы разнятся. Меньше всего (684,4 млн руб.) получит «Муз ТВ». Больше всего — православный «Спас» (1,107 млрд) и входящий в «Газпром-Медиа» телеканал «Пятница» (1,103 млрд). В Роспечати эту разницу объяснили различными авансовыми платежами, которые телеканалы уже сделали, а также количеством студийных профилактик.

Адвокат заявил о трех новых уголовных делах против Арашуковых

Против членов семьи Арашуковых возбуждены три новых уголовных дела по ст. 160 УК РФ (растрата), рассказал адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк. По его мнению, это нужно, «чтобы оказать давление на бывшего сенатора, на его отца».

  • Дела возбуждены в отношении супруги Арашукова-старшего Нелли и его дочери Камилы. По версии следствия, обе формально числились в «Ставрополькрайгазе», но не работали. За последние девять лет Нелли Арашуковой незаконно начислили 2,9 млн руб. из средств «Газпрома», а Камиле Агоевой — 12 млн руб.
  • Рауль Арашуков — экс-советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз». Его обвиняют в многолетних хищениях газа и организации преступной группировки. Его сына, Рауфа Арашукова, бывшего сенатора, обвиняют в участии в преступной группировке, а также убийстве двух человек.

В Москве избили подполковника Росгвардии

В столице напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева. Нападавших уже задержали. У пострадавшего диагностировали ушиб мягких тканей.

  • Нападение произошло утром 21 декабря, когда Кудрявцев выходил из дома. «Он дал им отпор, запомнил приметы, и в дальнейшем по приметам они были задержаны сотрудниками полиции», — сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
  • По его словам, нападение на Кудрявцева не связано с его служебной деятельностью, у него в этот день был выходной. Мотивы преступления выясняются.
  • По данным Telegram-канала «112», злоумышленниками оказались 43-летний Николай Симдянов и 37-летний Николай Кубарев. По данным Baza, они напали на Кудрявцева, после чего скрылись на автомобиле.
Автор: Сергей Витько
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter