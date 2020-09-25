Валюта бьет новые рекорды, возвращение самоизоляции. Главные новости РБК

Евро — выше ₽91 впервые с 2016 года
Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок и роста опасений, связанных с угрозой второй волны COVID-19.
- В ходе торгов 25 сентября курс евро достиг (в 17:36 мск) отметки 91,24 руб., 11 февраля 2016 года он поднимался до 91,41 руб. По сравнению с закрытием вчерашних торгов курс евро вырос более чем на 1,3%.
- Курс доллара впервые с начала апреля поднялся выше 78 руб., приблизившись к отметке 78,5 руб. Это на 1,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
- Рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть — в ходе торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала до $41,52, что на 1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Нефть дешевеет на фоне опасений наступления второй волны COVID-19 и возможности возвращения масштабных ограничений.
Ущерб в Норильске оценили еще на ₽43 млрд
Затраты на восстановление водных биологических ресурсов после разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля» составят 40 млрд руб. Такую оценку привел Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Еще в 3,5 млрд в институте оценили стоимость утраченных водных биоресурсов.
- В начале июля Росприроднадзор объявил, что экологический ущерб, причиненный водным объектам и почве в результате аварии, составил почти 148 млрд руб.
- На восстановление водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы потребуется 18 лет. Для этого нужно построить три рыборазводных завода, которые должны будут выпустить 9 тыс. т мальков ценных пород рыбы.
- Разлив топлива на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочки» «Норникеля», произошел 29 мая. Из резервуара выплеснулось около 21 тыс. т дизеля, которые попали в реки Далдыкан и Амбарная, а также в озеро Пясино. В «Норникеле» не согласны с тем, что топливо попало в озеро, заявляя, что боновые заграждения, установленные на реке Амбарная, предотвратили это.
ЦУМ оштрафовали на ₽1 млн рублей из-за масок
ЦУМ оказался одним из магазинов в Москве, оштрафованных за то, что посетители и сотрудники не носили маски. В его случае штраф составил 1 млн руб.
- Магазинам выписано уже более 15 тыс. таких штрафов. Ношение масок и перчаток остается обязательным в Москве как для сотрудников магазинов, так и для посетителей.
- За сутки из-за несоблюдения масочного режима в Москве закрыли еще шесть магазинов. Среди них — магазины сетей «Пятерочка» и Eurospar. Всего в Москве закрыли уже 49 магазинов.
- На Тверской улице в Москве доля свободных коммерческих помещений на первых этажах за последние три месяца достигла 15,5%, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем квартале. Большинство из них — кафе и рестораны. По мнению экспертов, на Тверскую приходится 30% всей площади закрывшихся магазинов и заведений общепита на 90 основных торговых улицах Москвы.
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