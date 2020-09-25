Валюта бьет новые рекорды, возвращение самоизоляции. Главные новости РБК

Большему числу москвичей посоветовали самоизоляцию, из-за чего падает курс рубля, почему и на сколько увеличилась оценка ущерба из-за аварии на «Норникеле», штраф ЦУМу на ₽1 млн; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Большему числу москвичей посоветовали самоизоляцию

Власти Москвы расширили список жителей города, которым порекомендовали уйти на самоизоляцию. Ранее в пятницу днем мэр Сергей Собянин посоветовал самоизолироваться москвичам старше 65 лет.

В расширенный список вошли, в том числе, беременные и недавно родившие женщины, а также люди, страдающие нарушениями иммунной, мочеполовой и костно-мышечной систем.

В Москве резко выросло число госпитализированных: за последние сутки в больницы поступили 797 больных. При этом число заболевших вновь превысило число выздоровевших — 1560 против 1227. Власти начали выводить из резерва койки для больных коронавирусной инфекцией.

Собянин выразил надежду, что жителям столицы не придется возвращаться к строгим ограничительным мерам. Об общероссийских ограничительных мерах речи пока не идет, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.