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Валюта бьет новые рекорды, возвращение самоизоляции. Главные новости РБК

Большему числу москвичей посоветовали самоизоляцию, из-за чего падает курс рубля, почему и на сколько увеличилась оценка ущерба из-за аварии на «Норникеле», штраф ЦУМу на ₽1 млн; главные новости — в обзоре РБК
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Большему числу москвичей посоветовали самоизоляцию

Власти Москвы расширили список жителей города, которым порекомендовали уйти на самоизоляцию. Ранее в пятницу днем мэр Сергей Собянин посоветовал самоизолироваться москвичам старше 65 лет.

  • В расширенный список вошли, в том числе, беременные и недавно родившие женщины, а также люди, страдающие нарушениями иммунной, мочеполовой и костно-мышечной систем.
  • В Москве резко выросло число госпитализированных: за последние сутки в больницы поступили 797 больных. При этом число заболевших вновь превысило число выздоровевших — 1560 против 1227. Власти начали выводить из резерва койки для больных коронавирусной инфекцией.
  • Собянин выразил надежду, что жителям столицы не придется возвращаться к строгим ограничительным мерам. Об общероссийских ограничительных мерах речи пока не идет, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Евро — выше ₽91 впервые с 2016 года

Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок и роста опасений, связанных с угрозой второй волны COVID-19.

  • В ходе торгов 25 сентября курс евро достиг (в 17:36 мск) отметки 91,24 руб., 11 февраля 2016 года он поднимался до 91,41 руб. По сравнению с закрытием вчерашних торгов курс евро вырос более чем на 1,3%.
  • Курс доллара впервые с начала апреля поднялся выше 78 руб., приблизившись к отметке 78,5 руб. Это на 1,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
  • Рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть — в ходе торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала до $41,52, что на 1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Нефть дешевеет на фоне опасений наступления второй волны COVID-19 и возможности возвращения масштабных ограничений.
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Ущерб в Норильске оценили еще на ₽43 млрд

Затраты на восстановление водных биологических ресурсов после разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля» составят 40 млрд руб. Такую оценку привел Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Еще в 3,5 млрд в институте оценили стоимость утраченных водных биоресурсов.

  • В начале июля Росприроднадзор объявил, что экологический ущерб, причиненный водным объектам и почве в результате аварии, составил почти 148 млрд руб.
  • На восстановление водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы потребуется 18 лет. Для этого нужно построить три рыборазводных завода, которые должны будут выпустить 9 тыс. т мальков ценных пород рыбы.
  • Разлив топлива на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочки» «Норникеля», произошел 29 мая. Из резервуара выплеснулось около 21 тыс. т дизеля, которые попали в реки Далдыкан и Амбарная, а также в озеро Пясино. В «Норникеле» не согласны с тем, что топливо попало в озеро, заявляя, что боновые заграждения, установленные на реке Амбарная, предотвратили это.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

ЦУМ оштрафовали на ₽1 млн рублей из-за масок

ЦУМ оказался одним из магазинов в Москве, оштрафованных за то, что посетители и сотрудники не носили маски. В его случае штраф составил 1 млн руб.

  • Магазинам выписано уже более 15 тыс. таких штрафов. Ношение масок и перчаток остается обязательным в Москве как для сотрудников магазинов, так и для посетителей.
  • За сутки из-за несоблюдения масочного режима в Москве закрыли еще шесть магазинов. Среди них — магазины сетей «Пятерочка» и Eurospar. Всего в Москве закрыли уже 49 магазинов.
  • На Тверской улице в Москве доля свободных коммерческих помещений на первых этажах за последние три месяца достигла 15,5%, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем квартале. Большинство из них — кафе и рестораны. По мнению экспертов, на Тверскую приходится 30% всей площади закрывшихся магазинов и заведений общепита на 90 основных торговых улицах Москвы.

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Сергей Саркисян
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